Kako će se putovanje avionom promijeniti u 2026. godini

Godina pred nama donijet će niz novih promjena koje će direktno utjecati na putnike u zračnom saobraćaju.

Nakon godine pune iznenađenja i potresa, avio-industrija se nada da će 2026. donijeti nešto rijetko – period relativne stabilnosti.

Hoće li se ta želja ostvariti, ostaje da se vidi. Čak i u mirnijoj godini, putnici mogu očekivati značajne promjene: od dugo najavljivanih premium unapređenja koja se konačno uvode u širokoj primjeni, preko aerodroma koji postaju ugodnija mjesta za boravak, do daljnje konsolidacije koja će preoblikovati industriju.

Kada se tome dodaju promjenjive geopolitičke prilike i rast troškova života koji stišće putne budžete širom svijeta, jasno je da 2026. neće biti dosadna godina.

U nastavku donosimo ključne trendove koji će obilježiti avio-putovanja u 2026.

„Premiumizacija“ uzlijeće

Tokom naredne godine na tržište će konačno stići brojni, dugo najavljivani premium proizvodi u avionima.

„Premium iskustvo – poput kabinskih proizvoda, unaprijeđenih aerodromskih salona i direktnijih ruta – danas je bolje nego u posljednjih nekoliko decenija“, navodi se u prognozi za 2026. godine portala za putne ponude Going.

Od American Airlinesa do JetBluea, Southwesta i Swiss Aira, premium proizvodi – od salona do sjedišta – više neće biti ograničeni na mali broj aviona, već će postati široko dostupni. Ove investicije putnicima koji su spremni platiti više (ili iskoristiti bodove) nude udobnije i luksuznije iskustvo u prednjem dijelu aviona.

Finansijski direktor American Airlinesa, Devon May, opisao je 2026. godinu kao godinu „realizacije“ inicijativa predstavljenih još prije nekoliko godina. Kompanija je sredinom godine uvela nova Flagship poslovna i premium ekonomska sjedišta na avionima Boeing 787, a u decembru i na Airbusu A321XLR. Do kraja 2026. ta ponuda će biti dostupna na desetinama aviona, uključujući i najveći Boeing 777-300ER, na linijama širom svijeta.

„Uzbuđeni smo što postajemo premium globalna aviokompanija“, rekao je May. „Vjerujemo da se upravo u tom smjeru nastavljaju kretati trendovi potražnje.“

Podaci to potvrđuju. Međunarodno udruženje za zračni transport (IATA) navodi „snažnu potražnju“ za premium putovanjima, posebno u Aziji, Evropi i Sjevernoj Americi. Od pandemije, premium saobraćaj konstantno raste brže od ekonomskog.

Pixabay

Čak se i Southwest, poznat po egalitarnom pristupu, okreće ovom trendu. Kompanija će u januaru početi prodavati svoj prvi premium proizvod – sjedišta s više prostora za noge – a izvršni direktor Bob Jordan nagovijestio je da je to tek početak.

„Mijenjamo se kako bismo odgovorili na potrebe putnika“, rekao je Jordan za CNBC, dodajući da kompanija „aktivno radi“ na razvoju mreže premium aerodromskih salona.

Unapređenja aerodroma za sve putnike

Zračni saobraćaj trenutno proživljava zlatno doba aerodromskih salona. Aviokompanije se nadmeću u otvaranju sve luksuznijih prostora, dok kreditne kartične kuće masovno ulažu kako bi privukle nove korisnike. Rezultat su saloni koji su brojniji i dostupniji nego ikad.

Istovremeno, i sami aerodromi se mijenjaju. Nestaju sterilni hodnici s prosječnim lancima prodavnica i beskrajnim redovima istih sjedišta. Umjesto toga dolaze lokalna gastronomija i trgovina, terminali ispunjeni umjetnošću, raznovrsne zone za sjedenje, pa čak i vanjske terase.

Globalna arhitektonska firma Gensler ovaj koncept naziva „salon za sve“. Ideja prepoznaje da putnici provode sve više vremena u sigurnim zonama aerodroma, koje sada nude bolje sadržaje, dizajn i – neizbježno – više prilika za potrošnju.

„Budućnost aerodromske zone neće biti klasični tržni centar, već skup različitih prostora koji se prepliću i putnicima daju osjećaj da sami biraju svoje iskustvo“, kaže Ty Osbaugh iz Genslera.

Aerodromi u Denveru, Portlandu i San Franciscu već primjenjuju ove ideje, a novi terminali u New Yorku (JFK) i Seattleu, koji se otvaraju 2026. godine, trebali bi ih dodatno razviti.

Spajanja mijenjaju avio-industriju

Godina 2026. mogla bi donijeti ključne prekretnice u velikim spajanjima aviokompanija – u Evropi, Aziji i Sjedinjenim Državama.

Air France-KLM se nada da će zaključiti preuzimanje većinskog udjela u SAS Scandinavian Airlinesu. Ako regulatori daju zeleno svjetlo, to bi moglo značiti objedinjavanje loyalty programa i uključivanje SAS-a u transatlantsko partnerstvo s Delta Air Linesom.

Lufthansa Grupa nastavlja integraciju italijanske ITA Airways. Planirano je spajanje loyalty programa Volare i Miles & More, te uključivanje ITA-e u transatlantsko partnerstvo s Air Canadom i United Airlinesom. Lufthansa planira preuzeti potpunu kontrolu nad ITA-om do 2027. godine.

U Aziji, Korean Air planira dovršiti integraciju Asiana Airlinesa, uključujući spajanje loyalty programa i povlačenje Asiane iz Star Alliancea.

U SAD-u, Alaska Airlines je pri kraju spajanja s Hawaiian Airlinesom, a jedan od posljednjih velikih koraka – prelazak Hawaiian-a na Alaskin rezervacijski sistem – očekuje se u aprilu.

Ipak, neke stvari ostaju neizvjesne: budućnost Spirit Airlinesa, kao i potencijalna spajanja u Latinskoj Americi.

Geopolitika kao nepredvidiv faktor

Političke odluke i dalje će snažno utjecati na avio-saobraćaj. Evropska unija uvodi ETIAS sistem autorizacije putovanja krajem 2026. godine, uz obaveznu registraciju i taksu od 20 eura za putnike kojima nije potrebna viza.

U SAD-u se razmatraju dodatni zahtjevi za putnike iz zemalja bezviznog režima, što bi moglo negativno utjecati na dolazni turizam. Posjete SAD-u još uvijek nisu dosegle nivo iz 2019. godine, a potpuni oporavak se ni u 2026. ne očekuje.

Globalno, rat u Ukrajini i nestabilnost na Bliskom istoku i dalje produžavaju rute između Evrope i Azije, povećavajući potrošnju goriva i cijene karata.

Industrija prolazi kroz izraženu podjelu: premium putnici i luksuzno orijentirani korisnici putuju sve više, dok putnici koji traže najjeftinije karte putuju znatno manje.

Podaci Bank of America pokazuju da potrošnja viših prihodovnih grupa raste znatno brže nego kod nižih, što ide u prilog aviokompanijama koje ulažu u premium ponudu, ali ograničava rast u ekonomskom segmentu.

Sporiji rast, ali zanimljive nove linije

Sve navedeno znači da će rast aviokompanija u 2026. godini usporiti. IATA prognozira rast putničkog saobraćaja od 4,9%, nešto manje nego prethodne godine.

Ipak, to ne znači izostanak zanimljivih novosti. Alaska Airlines otvara linije iz Seattlea prema Rimu, Londonu i Reykjaviku. United Airlines širi mrežu prema manje uobičajenim destinacijama poput Santiaga de Compostele i Splita.

Evropski Aegean Airlines uvodi direktne letove iz Atine za New Delhi i Mumbai, Iberia širi XLR mrežu prema Americi i Brazilu, dok Air Canada po prvi put povezuje centar Toronta s aerodromom LaGuardia u New Yorku.

