Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu

U francuskim Alpama postoji skijalište koje ove zime nudi potpuno besplatno skijanje. Da, dobro ste pročitali: besplatno skijanje za sve.

Ovo je Saint-Colomban-des-Villards, u Savoji, smješten na 1100 metara nadmorske visine.

Nažalost, razlozi za ovu odluku nisu nimalo veseli. Deficit odmarališta se naglo pogoršao u posljednje dvije godine, a kako bi se izbjegla daljnja finansijska šteta, opština je, nakon višemjesečne neizvjesnosti, odlučila da ove zime uopšte ne prodaje ski karte. Cilj je ušteda novca.

Prema riječima gradonačelnika Pierre-Yvesa Bonnivarda , skijalište Saint-Colomban-des-Villards ima deficit već skoro 25 godina. Prvobitno procijenjen na između 400.000 i 600.000 eura godišnje, deficit se značajno povećao posljednjih sezona, uglavnom zbog sve nepouzdanijih snježnih padavina. U 2025. godini deficit je dostigao milion eura.

Za općinu s ukupnim godišnjim budžetom od 2,7 miliona eura, situacija je postala neodrživa. “Gotovo 40 posto gradskog budžeta korišteno je za pokrivanje aktivnosti koje su generirale gubitke”, rekao je Bonnivard za Euronews Travel, nešto što francuski zakon o lokalnoj samoupravi ne dozvoljava u nedogled.

Finansijski pritisak podstakao je intervenciju Savoje, koja je naredila općini da drastično smanji operativne troškove, čak i ako to znači djelimično ili potpuno zatvaranje žičara. Situaciju je dodatno pogoršalo zatvaranje veze sa Les Sybellesom, četvrtim najvećim skijališnim područjem u Francuskoj, čiji je Saint-Colomban-des-Villards bio dio od 2003. godine.

Naplaćivanje skijaških karata bi zapravo koštalo više

Uprkos pokušajima da se pronađe rješenje sa operaterima žičara i eksternim kompanijama, nije pronađen održivi ekonomski model. Umjesto potpunog zaustavljanja skijanja, opština se odlučila za kompromis: drastično smanjenje skijališta, uz zadržavanje ograničenog dijela za stanovnike i posjetioce. „Prelazak sa povezanog skijališta na ništa bi bio užasan“, rekao je gradonačelnik za Euronews Travel , posebno za lokalna preduzeća.

Tako se rodila ideja da se dio skijališta učini besplatnim, a brojke objašnjavaju zašto. Prodaja skijaških karata zahtijevala bi zapošljavanje osoblja na blagajnama i vođenje sistema prodaje karata, što bi koštalo između 36.000 i 41.000 eura po sezoni. Međutim, predviđeni prihod od karata dostigao bi samo 18.000 eura.

„Zapravo nas manje košta da ne naplaćujemo“, priznaje Bonnivard. „Možda zvuči kao ekonomski apsurd, ali finansijski gledano, ima smisla.“

Sveukupno, općina procjenjuje da će troškovi besplatnog skijanja ove sezone iznositi 150.000 do 200.000 eura, što je oko pet puta manje nego prošle zime. Deficit je i dalje prisutan, ali je podnošljiv.

Manje skijalište namijenjeno porodicama i početnicima

U praksi, skijalište će imati mini skijalište: dvije žičare i dio za početnike i porodice. Da li će eksperiment privući više posjetilaca ostaje neizvjesno, posebno jer su snježni uslovi na ovoj nadmorskoj visini sve nepredvidljiviji.

Za gradonačelnika, ova odluka je privremeno, a ne dugoročno rješenje.

„Na 1.100 metara, alpsko skijanje je na kraju osuđeno na propast“, kaže on, napominjući da klimatske promjene napreduju brže nego što se očekivalo, posebno u Alpama.

„Izazov je sada preoblikovati budućnost planinskih sela na srednjim nadmorskim visinama diverzifikacijom njihove turističke ponude, što je bolna, ali neophodna promjena za zajednice koje su dugo zavisile od skijanja.“

Pored besplatnog skijanja za početnike, opština radi na promjeni svoje turističke ponude, kako zimi tako i van nje. Zimske planinarske staze su već dostupne, posebno na sunčanijim padinama gdje se snijeg brzo topi.

Prema riječima gradonačelnika, geografija sela – s velikim područjima okrenutim prema jugu i ograničenim zadržavanjem snijega – sve više otežava oslanjanje isključivo na alpsko skijanje.

Očekuje se da će planinarenje, pješačke staze i aktivnosti na otvorenom igrati sve veću ulogu, dok ljetni turizam već privlači stalan broj posjetilaca.

„Do sada smo ulagali gotovo svu svoju energiju, vrijeme i novac u skijašku aktivnost koja je donosila gubitke“, objašnjava Bonnivard.

Međutim, promjena će zahtijevati vrijeme. Pronalaženje pravog modela za turizam tokom četiri godišnja doba zahtijeva i javna ulaganja i podršku lokalnih preduzeća, što gradonačelnik priznaje da se neće dogoditi preko noći.

Za sada, eksperiment sa besplatnim skijanjem ostaje samo to: eksperiment. Općina planira procijeniti rezultate na kraju sezone, a potpuna finansijska i turistička analiza zakazana je za april. Zatim će lokalne vlasti odlučiti da li se model može ponoviti ili prilagoditi u budućim zimama.

U međuvremenu, Saint-Colomban-des-Villards nudi nešto sve rjeđe u Alpama: priliku da otkrijete skijanje bez finansijskog pritiska koji dolazi s većinom odmarališta.

Za početnike, porodice i znatiželjne skijaše, to je prilika da zakorače na snijeg bez obaveze kupovine skupe ski karte, dok za samu općinu to može označiti prvi korak ka održivijoj budućnosti izvan alpskog skijanja.

