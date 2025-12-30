Akvizicije u BiH u 2025.godini koje su izazvale najveću pažnju

Prodaja Željezare” u Zenici i Rudnika željezne rude u Prijedoru, firmi H&P Zvornik, koja posluje u okviru Pavgord grupe, jedna je od najvećih akvizicija u BiH u 2025. godini, ali nije jedina. U proteklih 12 mjeseci, zabilježene su transakcije u gotovo svim sektorima – teškoj industriji, rudarstvu, energetici, ali i telekomunikacijama, farmaceutskoj industriji i bankarstvu. Nekoliko visokoprofilnih preuzimanja pokazuje da domaće kompanije priliku za rast vide i u kupovini drugih poslovnih subjekata, ulasku u novi segment poslovanja, dok neke akvizicije pokazuju da je BiH sve privlačnija i za strane investitore. Promjene u vlasničkoj strukturi na tržištu u BiH u 2025. godini su bile itekako vidljive.

Foto: DPM Metals

Rudnik u Varešu dobio novog vlasnika – Dundee Precious Metals

Kanadska kompanija Dundee Precious Metals (DPM) 2025. godine preuzela je britansku kompaniju Adriatic Metals. Transakcija vrijedna oko 1,3 milijarde dolara, kombinuje gotovinu i dionice, i ovo je jedna od rijetkih akvizicija gdje je javno objavljena vrijednost cijelog posla. Akvizicija uključuje glavni projekat kompanije Adriatic – Rudnik srebra i cinka Vareš u Bosni i Hercegovini i projekat Raška u Srbiji.

Rudnik u Varešu primarno proizvodi srebro (kao glavnu komponentu), te cink, olovo i barit, a u manjim količinama i druge minerale poput bakra i antimona.

Vareš raspolaže visokokvalitetnim rezervama s procijenjenim vijekom eksploatacije od oko 15 godina te ima potencijal da se pozicionira među najveće i troškovno najefikasnije proizvođače srebra na globalnom nivou. U punom kapacitetu, očekuje se godišnja proizvodnja od približno 90.000 tona koncentrata cinka i 65.000 tona koncentrata srebra i olova.

Prema projekcijama, ova akvizicija bi do 2027. godine mogla povećati ukupnu godišnju proizvodnju DPM-a na oko 425.000 unci u zlatnom ekvivalentu, pri čemu bi Vareš doprinosio sa približno 168.000 unci.

“Vareš se uklapa u naš portfelj i donosi rast proizvodnje u bliskoj budućnosti, duži vijek trajanja rudnika, vrlo perspektivna nalazišta i diversifikaciju prihoda”,pojasnio je akviziciju izvršni direktor kompanije Dundee Precious Metals Inc. David Rae.

Foto: Banjalučka pivara

Finska Olvi Grupa preuzima Banjalučku pivaru

Finska kompanija za proizvodnju pića Olvi Grupa, osnovana 1878. godine, potpisala je ugovor o akviziciji najveće pivare u Bosni i Hercegovini, Banjalučke pivare. Očekuje se da će translakcija biti finalizirana najkasnije do kraja prvog kvartala 2026. godine. Finansijski detalji akvizicije nisu objavljeni.

Prema ugovoru, Banjalučka pivara, koja zapošljava oko 240 radnika, bit će prebačena u vlasništvo Olvi Grupe od dosadašnjeg vlasnika, britanske investicijske firme Altima UK Value Partners Limited, grupe evropskih investitora fokusiranih na potrošački sektor.

Iz kompanije Olvi navode da će Banjalučka pivara imati ključnu ulogu u jačanju njihove proizvodne i distribucijske mreže u jugoistočnoj Evropi.

Španski i grčki investitori u Baupartneru Lukavac

Španski proizvođač građevinskog materijala Molins i grčka Titan Group preuzeli su 80 posto vlasničkog udjela u kompaniji Baupartner iz Lukavca, jednom od vodećih regionalnih proizvođača prefabrikovanih betonskih i čeličnih konstrukcija, čime su napravili značajan iskorak na tržište jugoistočne Evrope.

Baupartner je specijaliziran za projektovanje, proizvodnju i montažu industrijskih objekata, poslovnih hala, proizvodnih pogona i skladišta, te posluje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Prema strukturi transakcije, preostalih 20 posto vlasništva zadržavaju osnivači kompanije, koji će ostati uključeni u upravljanje i daljnji razvoj poslovanja. Finansijski detalji ugovora nisu objavljeni.

Foto: Phoenix Bijeljina

Vega preuzima Phoenix Bijeljina

Kompanija Vega d.o.o. Valjevo, jedan od najvećih distributera lijekova i farmaceutskih proizvoda u Srbiji, u maju 2025., dobila je odobrenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za preuzimanje društva Phoenix d.o.o. Bijeljina, jednog od najvećih veletrgovaca lijekovima u zemlji. Phoenix d.o.o. Bijeljina, koji je do akvizicije bio u vlasništvu austrijske kompanije Phoenix PIB Austria Beteiligung GmbH, godinama je među vodećim distributerima lijekova na tržištu BiH. PHOENIX Pharma d.o.o. član je PHOENIX grupe od 2009. djeluje na tržištu Bosne i Hercegovine kao veletrgovac lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima. Sarađuje sa svim ključnim proizvođačima farmaceutskih proizvoda u zemlji i inostranstvu, a preko svojih distributivnih centara u Bijeljini i Sarajevu snabdijeva bolnice, apoteke, domove zdravlja i druge.

Više od jedne decenije, Kompanija je aktivni sudionik u zdravstvenom sistemu BiH i jedan od ključnih faktora kontinuiteta u isporuci farmaceutskih proizvoda.

Vega je u vlasništvu Eter Consultinga iz Beograda iza kojeg stoji srbijanski biznismen Dejan Čakajac.

Foto: ASA Banka

ASA Banka kupila blizu 70 posto dionica Bamcarda

Prema podacima sa Sarajevske berze, najveća domaća banka u BiH, ASA Banka je 4. augusta 2025. kupila 69,45 % dionica Bamcarda u vrijednosti od oko 5,44 miliona KM, čime joj je udio porastao na 99,47 % vlasništva u ovoj firmi. Transakcija je realizovana kupovinom paketa dionica od ranijeg većinskog vlasnika, luksemburške Qenta Technologies Group S.à r.l.

BamCard Sarajevo je društvo za kartično poslovanje koje nudi rješenja finansijskim institucijama za plaćanje i kliring.

Iz ASA Banke su najavili da će, nakon uspostavljene dominacije u vlasničkoj strukturi, pokrenuti ponudu za otkup preostalih dionica malih akcionara.

Foto: Franck grupa

Franck Grupa počela proces preuzimanja tvornice kafe u Posušju

Franck grupa je 2025. godine objavila da je počela proces preuzimanja tvornice za preradu kafe u Posušju te brendova kafe s tržišta Bosne i Hercegovine Branck caffé i Dolce caffe, što su označili kao iskorak u daljnjem jačanju lokalne prisutnosti i konkurentnosti Francka na tržištu BiH i regije.

Iznos akvizicije nije poznat, iz kompanije su pojasnili da je on poslovna tajna, dok je preseljenje postojeće Franckove proizvodnje iz Gruda u Posušje predviđeno do kraja drugog kvartala 2026.

Foto: N1

BH Telekom kupuje Telemach

Najveći telekom operater u Bosni i Hercegovini, BH Telecom, pokrenuo je postupak kupovine kompanije Telemach BH d.o.o. – vodećeg domaćeg provajdera digitalne i analogne kablovske televizije, usluge širokopojasnog interneta u BiH, te najvećeg alternativnog pružatelja usluge fiksne telefonije na području Bosne i Hercegovine.

BH Telecom formalno je u januaru 2025. podnio zahtjev Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine za odobrenje ove akvizicije, koja je dio šire strategije rasta u regiji.

Nakon što je dobio odobrenje za akviziciju Telemacha u Crnoj Gori od tamošnjeg regulatora, u oktobru ove godine Konkurencijsko vijeće BiH usvojilo je odluku o uslovno dopuštenoj koncentraciji, odnosno dalo zeleno svjetlo BH Telecomu da preuzme Telemach BH, ali uz jasno definisane obaveze i mjere koje moraju biti ispunjene prije finalizacije, a one se između ostalog odnose i na to da će kompanije morati nastaviti poslovati kao odvojeni pravni i poslovni subjekti, zabranu povećanja cijena fiksnih, internetskih i TV usluga iznad određenog indeksa (THCI), zatim očuvanje postojećih ugovornih uslova za korisnike Telemacha do isteka njihove pretplate, te prodaja dijela imovine u fiksnom internetu kako bi se smanjio tržišni udio za najmanje tri procenta u roku od 18 mjeseci. Iz BH Telecoma navode da akvizicija ima za cilj jačanje liderske pozicije BH Telecoma na telekomunikacijskom tržištu BiH i unapređenje kvalitete usluga za korisnike.