Najbolje aplikacije i sajtovi za upoznavanje u 2026: Kako napraviti dobar profil

U savremenom svijetu, online upoznavanje postalo je popularan način da ljudi svih uzrasta pronađu partnera. Ipak, veliki broj dostupnih platformi može brzo djelovati preplavljujuće. Naročito zato što danas postoji sajt ili aplikacija za gotovo svaki stil veze, seksualnu orijentaciju ili budžet.

Kako bi utvrdio koji su najbolji sajtovi za online upoznavanje u 2026. godini, Forbes je testirao više od 10 platformi za upoznavanje. Korištene su povratne informacije sedam internih testera, i empirijski rangirana svaka platforma prema kriterijumima kao što su cijena, funkcionalnosti, utisci korisnika, kvalitet poklapanja, jednostavnost korištenja i drugo.

Kako smo izabrali najbolje aplikacije i sajtove

Da bi odredio najbolje aplikacije i web-sajtove za upoznavanje u 2026. godini, urednički tim Forbes Health-a analizirao je podatke o platformama dostupnim u iOS i Google Play prodavnicama, kao i na desktop verzijama. Razmatrali smo različite metrike koje su ocijenjene kao najvažnije za potrošače.

Radi procjene svake platforme, naš tim urednika i istraživača nezavisno je prikupljao podatke o nizu kriterijuma. Među njima su cijena pretplate, dostupne funkcije u aplikaciji, načini komunikacije, ocjene korisnika, bezbjednosne opcije i drugo. Forbes je također sproveo anketu među 1.600 korisnika aplikacija za upoznavanje i angažovao sedam testera koji su tokom dvije nedjelje isprobavali najbolje rangirane platforme. Podaci iz ankete i povratne informacije testera uključeni su u konačno rangiranje, dok su ocjene dodijeljene isključivo od uredničkog tima.

Konkretno, Forbes je razmatrao sljedeće kriterijume:

Cijena 30%

Podaci iz potrošačke ankete (NPS) 25%

Opšte funkcije aplikacije, kao što su upitnik pri registraciji, filtriranje poklapanja, opcije za isticanje profila, komunikacione mogućnosti i definisanje ciljeva veze 20%

Ocjena testera iz prakse 15%

Bezbjednosne funkcije, uključujući verifikaciju fotografija i blokiranje profila 5%

Omogućavanje istopolnih preferencija i poklapanja 5%



Koliko koštaju sajtovi za online upoznavanje?

Troškovi korištenja servisa za upoznavanje značajno se razlikuju. Dok su neki sajtovi sa ove liste, poput Facebook Dating-a, potpuno besplatni, većina ima ograničenu besplatnu verziju i opciju plaćene pretplate. Ove pretplate u prosjeku koštaju između 10 i 40 dolara mjesečno. Cijene se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li se plaća nedjeljno, polugodišnje ili godišnje.

Ukratko, moguće je pronaći servis za upoznavanje koji odgovara gotovo svakom budžetu.

Da li se isplate plaćene verzije?

Foto: Shutterstock

„Pretplate na aplikacijama za upoznavanje otključavaju više funkcija“, kaže Sabrina Romanoff, klinička psihološkinja školovana na Harvardu i članica Savjetodavnog odbora Forbes Health-a. „Dobijate veću vidljivost, više poklapanja i, na kraju, veću kontrolu“. Ipak, ona napominje da „ne popravljaju loše napravljen profil niti pasivan pristup aplikacijama“. Upoređuje to sa kupovinom skupe članarine u teretani koju nikada ne koristite. „Algoritam može da vas pogura, ali vaš način razmišljanja, prezentacija i strategija i dalje određuju ishod“, kaže ona.

S druge strane, s obzirom na to da postoje i besplatne opcije za online upoznavanje, gotovo da nema loše strane u tome da ih isprobate. Pod uslovom da ste oprezni i pažljivo pratite moguće znake prevara. Proces može potrajati i ne mora uspjeti svima, ali naročito ako neka funkcija aplikacije ništa ne košta, vrijedi razmisliti o njenom korištenju. Facebook Dating je na vrhu ove liste i jedan je od rijetkih sajtova za upoznavanje koji su u potpunosti besplatni.

Kako napraviti dobar profil za upoznavanje?

„Odličan profil za upoznavanje je poput malog prozora u vaš svijet“, kaže Judy Ho, trostruko certifikovana i licencirana klinička i forenzička neuropsihološkinja i članica Savjetodavnog odbora Forbes Health-a. To može zvučati jednostavno, ali mnogima je teško da pronađu prave riječi.

Istraživanje Forbesa iz 2024. otkrilo je sljedećih osam „zelenih zastavica“ koje čine snažan profil za upoznavanje:

Dobar smisao za humor (82%)

Hobiji, interesovanja ili aktivnosti (80%)

Dobro izražen stil (76%)

Interesovanje za putovanja (71%)

Fotografija sa kućnim ljubimcem (65%)

Fotografija sa članovima porodice (56%)

Dodavanje glasovnih poruka u biografiju (49%)

Dijeljenje političkih stavova (43%)

S druge strane, opšta negativnost, pretjerano isticanje materijalnih stvari, obrađene fotografije i loša gramatika navedeni su kao neki od najvećih „odbijajućih“ faktora na profilu za upoznavanje.

Kako da opišem sebe na aplikaciji za upoznavanje?

Foto: Shutterstock

Da biste izvukli najbolje iz svog profila, Ho nudi sljedeće ključne savjete:

Budite deskriptivni. „Umjesto da kažete: ‘Ljubazan/ljubazna sam i volim avanture’, pružite uvid u svoj život koji to pokazuje. Na primjer: ‘Vikendom volontiram u azilu za životinje i upravo sam se vratio/la sa planinarenja’“, predlaže Ho. To takođe znači izbjegavanje klišea i kreiranje profila koji zaista pokazuje kakvo je provoditi vrijeme sa vama.

„Umjesto da kažete: ‘Ljubazan/ljubazna sam i volim avanture’, pružite uvid u svoj život koji to pokazuje. Na primjer: ‘Vikendom volontiram u azilu za životinje i upravo sam se vratio/la sa planinarenja’“, predlaže Ho. To takođe znači izbjegavanje klišea i kreiranje profila koji zaista pokazuje kakvo je provoditi vrijeme sa vama. Jasno izrazite svoje potrebe. Kako biste pronašli idealnog partnera, Ho smatra da je najbolje da odmah budete direktni u vezi sa onim što tražite. Na primjer: „Volim putovanja i tražim partnera koji uživa u istom“.

Kako biste pronašli idealnog partnera, Ho smatra da je najbolje da odmah budete direktni u vezi sa onim što tražite. Na primjer: „Volim putovanja i tražim partnera koji uživa u istom“. Budite svoji. „Ljude privlače samopouzdanje i autentičnost“, kaže Ho. To znači izbjegavanje jezika koji zvuči previše uglađeno ili vještački. Također, iako su lijepe fotografije važne, birajte one koje djeluju prirodno, a ne kao glamurozne foto-sesije. Fotografije bi trebalo da odražavaju vaša interesovanja i pruže uvid u vašu ličnost.

Važno je napomenuti da je upoznavanje gotovo uvijek složeno i da ne postoji egzaktna formula za uspjeh. Iako vam mnogi od ovih savjeta mogu pomoći na putu ka pronalaženju ljubavi, oslanjanje na sopstvenu intuiciju takođe može biti od velike koristi.

Crvene zastavice pri online upoznavanju

Zdrav i kvalitetan odnos zahtijeva podršku partnera. Ho navodi sljedeće znake upozorenja koji mogu biti razlog za zabrinutost ako ih primijetite kod online partnera:

Neprestan kontakt i velike emotivne izjave u ranoj fazi veze mogu ukazivati na manipulativne taktike tzv. „love bombing-a“

Nedosljednosti ili nejasni odgovori o njihovom životu

Izbjegavanje video-poziva ili stalno odlaganje susreta uživo

Prebrzo dijeljenje ličnih informacija ili ispitivanje vaših ranjivosti u ranoj fazi

Pomjeranje granica u vezi sa seksom, ekskluzivnošću ili novcem

Okrivljavanje vas ili izazivanje osjećaja krivice kada izrazite potrebu ili zabrinutost

Ako se ovakvi znaci upozorenja počnu gomilati, važno je da se suočite s negativnim iskustvom i nastavite dalje. „Može biti veoma razočaravajuće kada pomislimo da smo pronašli savršen par, a to se izjalovi ili shvatimo da smo obmanuti“, objašnjava Olivia Verhulst, licencirana psihoterapeutkinja i članica Savjetodavnog odbora Forbes Health-a. „Ako vam se to dogodilo, znajte da niste sami“.

Najbolje aplikacije za upoznavanje u 2026

Aplikacija/sajt Ocjena Najbolje za Facebook Dating 5 Najbolja ukupno OkCupid 4,9 Najširi izbor pitanja za profil BLK 4,7 Najbolja za crne samce Feels 4,6 Najbolja za korisnike mlađe od 30 Tinder 4,6 Najbolja za neobavezne veze Happn 4,5 Najbolja za povezivanje po lokaciji Stir 4,5 Najbolja za samohrane roditelje Match 4,4 Najbolja za događaje uživo Coffee Meets Bagel 4,2 Najbolja za ozbiljne veze Hinge 4,1 Najbolji algoritam

Christopher Groux i Carley Prendergast, Forbes



