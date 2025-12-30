Novi Hondin motor vraća retro dizajn u čast osamdesetih
Honda je zauvijek promijenila industriju motocikala 1969. godine, modelom CB750K, drumsko orijentisanim motociklom sa rednim četvorocilindričnim motorom. On je označio početak moderne ere motociklizma. I ujedno, zvuk zvona za uzbunu za mnoge proizvođače starog kova.
“I sam sam posjedovao nekoliko CB750 modela. A 2019. sam s nestrpljenjem (i otvorenim novčanikom) čekao da Honda oda počast, sada već kultnom motociklu, nekim „novim“ retro-modernim CB750 povodom 50 godina od originala. To se nije dogodilo – na moje trajno razočaranje”, kazao je William Roberson, novinar Forbesa.
Sada, međutim, Honda se prilično približila tom snu sa novim CB1000F modelom, odjevenim u upečatljive osamdesete, ali sa modernom tehnologijom ispod površine. U Hondinom žargonu sedamdesetih i ranih osamdesetih, oznaka „F“ važila je za visoke performanse ili „super sport” varijante. S druge strane „K“ modeli označavali su standardne verzije. Novi CB1000F odaje počast upravo modelu CB750F, koji je „Fast“ Fredi Spenser uspješno vozio do brojnih pobjeda i dvije svjetske titule.
U salonima, originalni CB750F imao je i dva „brata“, CB900F i snažni CB1100F. On je u SAD uvezen samo 1983. i danas predstavlja traženi klasik. Poput novog CB1000F, ti modeli su imali redne četvorocilindrične motore, čelične ramove i trostruke disk kočnice.
Ali pošto je sada 2025 (a ovo je model za 2026.), CB1000F donosi modernizaciju. Ubrizgavanje goriva, četiri režima vožnje, ABS, kompletno LED osvjetljenje, povezivanje sa telefonom, digitalni displej i tečno hlađenje za motor sa 16 ventila i 122 konja. Originalni motori iz osamdesetih bili su vazdušno hlađeni, sa DOHC osmoventilskim glavama. Iako su pružali odlične performanse, nisu isporučivali trocifren broj „konja“ kao savremeni agregat.
Cijene i dodatni paketi
CB1000F je dostupan u Velikoj Britaniji po početnoj cijeni od oko 14.000 dolara, kao i u većini zemalja EU i drugim tržištima, ali ne i u SAD – bar za sada. Kupci trenutno mogu da naruče i različite dodatne „pakete“. To uključuje i komfort paket sa ručkama koje griju i drugim dodacima, kao i turistički paket sa mekim koferima. Ipak, najpopularniji će vjerovatno biti „Sport Pack“. On dodaje malu mini-masku, štitnike rama (za zaštitu prilikom pada), zaštitnu mrežicu hladnjaka i nekoliko stilskih detalja. Dostupne su tri opcije boja, uključujući i ikončinu kombinaciju plave i sive sa originala, nazvanu „Wolf Silver Metallic“, zatim jednobojnu verziju iste, kao i upečatljivu „Graphite Black“ varijantu sa crvenim i sivim detaljima, koja više podsjeća na šemu boja većeg brata CB1100F iz 1983. kao i na i dalje obožavani CB750SC Nighthawk S iz osamdesetih.
A kada smo već kod 1983. godine, ona je označila kraj jedne ere za Hondu i motocikle uopšte. Te godine Honda je ponovo pogurala industriju naprijed novim Interceptor modelima sa V4 motorom razvijenim na trkačkim stazama, tečnim hlađenjem, modernim okvirima i aerodinamičnom karoserijom kakvu viđamo na savremenim sportskim motociklima. CB750F je odjednom postao dinosaurus, doduše, dobro poznat, udoban i voljen predstavnik ere vazdušnog hlađenja. CB-F modeli se i danas visoko cijene i lijepo je vidjeti da Honda prepoznaje strast vozača prema „vintage“ mašinama i istovremeno ima volje da pravi moderne motocikle koji prizivaju jednostavan stil i svestranu prirodu voljene CB-F serije.
I, bilo bi sjajno videti CB750K povodom 60. godišnjice u sličnom duhu; 2029. je iza ćoška.
William Roberson