Novi Hondin motor vraća retro dizajn u čast osamdesetih

Honda je zauvijek promijenila industriju motocikala 1969. godine, modelom CB750K, drumsko orijentisanim motociklom sa rednim četvorocilindričnim motorom. On je označio početak moderne ere motociklizma. I ujedno, zvuk zvona za uzbunu za mnoge proizvođače starog kova.

“I sam sam posjedovao nekoliko CB750 modela. A 2019. sam s nestrpljenjem (i otvorenim novčanikom) čekao da Honda oda počast, sada već kultnom motociklu, nekim „novim“ retro-modernim CB750 povodom 50 godina od originala. To se nije dogodilo – na moje trajno razočaranje”, kazao je William Roberson, novinar Forbesa.

Foto: Honda

Sada, međutim, Honda se prilično približila tom snu sa novim CB1000F modelom, odjevenim u upečatljive osamdesete, ali sa modernom tehnologijom ispod površine. U Hondinom žargonu sedamdesetih i ranih osamdesetih, oznaka „F“ važila je za visoke performanse ili „super sport” varijante. S druge strane „K“ modeli označavali su standardne verzije. Novi CB1000F odaje počast upravo modelu CB750F, koji je „Fast“ Fredi Spenser uspješno vozio do brojnih pobjeda i dvije svjetske titule.

U salonima, originalni CB750F imao je i dva „brata“, CB900F i snažni CB1100F. On je u SAD uvezen samo 1983. i danas predstavlja traženi klasik. Poput novog CB1000F, ti modeli su imali redne četvorocilindrične motore, čelične ramove i trostruke disk kočnice.

Foto: Honda

Ali pošto je sada 2025 (a ovo je model za 2026.), CB1000F donosi modernizaciju. Ubrizgavanje goriva, četiri režima vožnje, ABS, kompletno LED osvjetljenje, povezivanje sa telefonom, digitalni displej i tečno hlađenje za motor sa 16 ventila i 122 konja. Originalni motori iz osamdesetih bili su vazdušno hlađeni, sa DOHC osmoventilskim glavama. Iako su pružali odlične performanse, nisu isporučivali trocifren broj „konja“ kao savremeni agregat.

Cijene i dodatni paketi

CB1000F je dostupan u Velikoj Britaniji po početnoj cijeni od oko 14.000 dolara, kao i u većini zemalja EU i drugim tržištima, ali ne i u SAD – bar za sada. Kupci trenutno mogu da naruče i različite dodatne „pakete“. To uključuje i komfort paket sa ručkama koje griju i drugim dodacima, kao i turistički paket sa mekim koferima. Ipak, najpopularniji će vjerovatno biti „Sport Pack“. On dodaje malu mini-masku, štitnike rama (za zaštitu prilikom pada), zaštitnu mrežicu hladnjaka i nekoliko stilskih detalja. Dostupne su tri opcije boja, uključujući i ikončinu kombinaciju plave i sive sa originala, nazvanu „Wolf Silver Metallic“, zatim jednobojnu verziju iste, kao i upečatljivu „Graphite Black“ varijantu sa crvenim i sivim detaljima, koja više podsjeća na šemu boja većeg brata CB1100F iz 1983. kao i na i dalje obožavani CB750SC Nighthawk S iz osamdesetih.

Foto: Honda

A kada smo već kod 1983. godine, ona je označila kraj jedne ere za Hondu i motocikle uopšte. Te godine Honda je ponovo pogurala industriju naprijed novim Interceptor modelima sa V4 motorom razvijenim na trkačkim stazama, tečnim hlađenjem, modernim okvirima i aerodinamičnom karoserijom kakvu viđamo na savremenim sportskim motociklima. CB750F je odjednom postao dinosaurus, doduše, dobro poznat, udoban i voljen predstavnik ere vazdušnog hlađenja. CB-F modeli se i danas visoko cijene i lijepo je vidjeti da Honda prepoznaje strast vozača prema „vintage“ mašinama i istovremeno ima volje da pravi moderne motocikle koji prizivaju jednostavan stil i svestranu prirodu voljene CB-F serije.

I, bilo bi sjajno videti CB750K povodom 60. godišnjice u sličnom duhu; 2029. je iza ćoška.

William Roberson