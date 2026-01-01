Minimalna plata u FBiH 1.027 KM u 2026. godini

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je povećanje minimalne plaće za 2026. godinu. Na mjesečnom nivou ona je veća za skromnih 2,7 posto, te će od 1. januara do 31. decembra 2026. godine iznositi 1.027 KM (oko 525 eura) neto. Odluka o povećanju donesena je krajem decembra na telefonskoj sjednici Vlade na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, a u skladu s Uredbom o metodologiji iz 2022. godine.

Prema važećoj metodologiji u Federaciji BiH, minimalna plata se usklađuje jednom godišnje na osnovu formule koja obuhvata 50 posto godišnjeg rasta potrošačkih cijena i 50 posto realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u periodu januar–septembar tekuće godine. Prema posljednjim statističkim podacima, potrošačke cijene u Federaciji BiH porasle su za 3,6 posto, dok je realni rast BDP-a iznosio 1,8 posto.

Šta kažu u Sindikatu

Socijalni partneri (predstavnici poslodavaca, vlasti i sindikata) su novi iznos formalno usaglasili na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća održanoj 18. decembra 2025. godine.

Iz Saveza samostalnih sindikata BiH, koji su pristali na ovakav način usklađivanja minimalca, kažu kako je povećanje minimalne plate za 27 KM posljedica nametnute formule za izračun.

“Odluka o prihvatanju donesena je u okolnostima u kojima je bilo jasno da bi odbijanje prijedloga značilo zadržavanje postojećeg, još nižeg iznosa minimalne plate, bez ikakve garancije da bi Vlada FBiH ponudila povoljnije rješenje”, navodi se u saopćenju SSSBiH, naglasivši kako je ovakav iznos povećanja direktna posljedica primjene formule za obračun minimalne plate protiv koje je Savez bio još od njenog usvajanja, jer je postavljena tako da sistemski onemogućava bilo kakvo značajnije povećanje minimalca.

“Delegacija SSSBiH je i na sjednici ESV-a jasno istakla da ta formula ne štiti radnike, već održava minimalnu platu na najnižem mogućem nivou. Prihvatanje ovakve odluke ne znači da je SSSBiH zadovoljan rješenjem niti da odustaje od borbe za pravedniji sistem. Naprotiv, Savez ostaje pri zahtjevu za izmjenu postojećeg modela, a od socijalnih partnera smo tražili otpočinjanje pregovora oko Općeg kolektivnog ugovora kao ključnog instrumenta za dugoročno i suštinsko unaprjeđenje položaja radnika i u javnom i u realnom sektoru. Vlada FBiH je već dala svoju saglasnost, a narednih dana očekujemo da isto uradi i Udruženje poslodavaca FBiH”, navode u Savezu.

Minimalac u drugom bh. entitetu

Podsjećamo, prošle godine, odlukom Vlade, a koja je kasnije obrazložena da je donesena jer nije postojala mogućnost dogovora sa socijalnim partnerima, minimalna plata je povećana za čak 61,55 posto, te je minimalac u neto iznosu od 1.januara do 31. decembra 2025.godine, umjesto dotadašnjih 619 KM iznosio 1000 KM.

Šest mjeseci kasnije Vlada FBiH je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim je ukupna zborna stopa doprinosa za poslodavce smanjena sa 10,5 posto na pet posto, te je ukupna stopa doprinosa sa 41,5 umanjena na 36 posto.

U drugom bh. entitetu najnoviji dogovor o minimalcu iz decembra ove godine predviđa nekoliko razreda minimalne plate, koji se određuju na osnovu stručne spreme. Sa trogodišnjom srednjom školom: 1.050 KM, četvorogodišnjom srednjom školom: 1.100 KM, višom stručnom spremom: 1.350 KM, dok visoka stručna sprema nosi minimalac od 1.450 KM.