Isplata dividende: Koliko mogu očekivati dioničari BH Telecoma i Unioninvesta

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo krajem decembra je obavijestilo dioničare o isplati dividende za 2024. godinu, na osnovu odluke donesene na 91. vanrednoj Skupštini Društva održanoj 29. decembra 2025. godine.

Navedeno je da vrijednost dividende po dionici iznosi 0,614585939742 KM, te da se isplata realizira putem Registra vrijednosnih papira u FBiH.

Podaci Sarajevske berze

Prema podacima sa Sarajevske berze BH Telecom danas ima 7.795 dioničara, a njegov kapital je podijeljen na 63.457.358 dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM po dionici. Ukupan fond za isplatu dividende iznosi nešto manje od 39 miliona KM.

Foto: CBBiH

Kada je o strukturi vlasništva riječ, Federacija BiH drži čak 90,00% dionica u ovoj kompaniji, dok ostatak (iz top 10 vlasnika pripada malom broju institucionalnih i privatnih investitora, među kojima su ASA Banka, nekoliko investicijskih fondova te pojedinačni dioničari: Senad Džambić 0,8724 % dionica, Una Babić 0,5284 %, dok Nail Šećkanović ima 0,1438 posto. (Podaci Sarajevske berze 26.decembar 2025.)

Krajem 2025. godine i Unioninvest d.d. Sarajevo obavijestio je da je realizovao isplatu dividende za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 854.290,51 KM, na osnovu odluke Skupštine Društva od 12. novembra 2025. godine.

Značaj isplata

Kako su naveli u kompaniji dividenda će biti isplaćena u narednom periodu, sa krajnjim rokom isplate do 30. juna 2026. godine, ili ranije, u skladu sa finansijskim tokovima firme na način da ne ugrožava redovno funkcionisanje firme.

Prema podacima Company Walla promet Unioninvesta 2022. godine iznosio je 13.851 miliona KM, 2023., 10.938 miliona, a 2024., 22.028 miliona KM. Neto dobit u ovom periodu je bila 1.237.724 KM (2022.), 854.290 KM (2023.), a 1.434.943 KM (2024.), što je i najjača godina u trogodišnjem periodu.