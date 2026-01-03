Indija prestigla Japan i postala četvrta najveća ekonomija svijeta

Indija je prestigla Japan i postala četvrta najveća ekonomija svijeta, s nominalnim BDP-om od približno 4,18 biliona američkih dolara, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju jedne od najbrže rastućih velikih ekonomija na globalnom tržištu. Prema podacima Ministarstva statistike i implementacije programa Indije, kao i Biroa za informisanje štampe, zemlja je u periodu od samo tri godine napredovala s pete na četvrtu poziciju svjetske ekonomske ljestvice.

Ekonomski zamah potvrđen je rastom realnog BDP-a od 8,2 posto u drugom kvartalu 2025/2026. godine, a koji je najviši u posljednjih šest kvartala.

Nominalni BDP premašio je granicu od četiri biliona dolara tokom 2025. godine, dok međunarodne projekcije za 2026. predviđaju rast između 6,5 i 6,8 posto, čime Indija ostaje najbrže rastuća velika ekonomija svijeta.

Tercijarni sektor ostvaruje rast od 9,2 posto, predvođen snažnim širenjem finansijskih, profesionalnih i usluga u sektoru nekretnina, koje bilježe rast od 10,2 posto, dok industrijski sektor bilježi rast od 8,1 posto.

Privatna potrošnja ostaje ključni oslonac ekonomskog rasta, uz povećanje od 7,9 posto, dok je stopa nezaposlenosti u novembru 2025. pala na 4,7 posto, što predstavlja najniži nivo posljednjih mjeseci.

Istovremeno, infrastrukturni i proizvodni sektor Indije nastavljaju stabilan rast, potpomognuti vladinim inicijativama poput programa „Proizvedeno u Indiji“ i povećanim kapitalnim ulaganjima usmjerenim na jačanje industrijske proizvodnje.

Rang Država Procijenjeni BDP (USD) Status ekonomije 1 SAD 31,8 biliona dolara Najveća ekonomija 2 Kina 19,5 biliona dolara Druga najveća 3 Njemačka 5,01 bilion dolara Treća najveća 4 Indija 4,18 biliona dolara Četvrta najveća 5 Japan 4,11 biliona dolara Peta najveća Pet najvećih ekonomija svijeta (procjene za 2025. godinu)

Iako dohodak po glavi stanovnika ostaje ispod nivoa razvijenih ekonomija, (procijenjen na oko 2.900 dolara u 2025. godini) ukupna veličina i dinamika rasta naglašavaju sve veći globalni utjecaj Indije. Vlada smatra da bi zemlja do 2030. godine mogla prestići Njemačku i postati treća najveća ekonomija svijeta, s očekivanim nominalnim BDP-om od oko 7,3 biliona dolara.

Za globalne investitore i multinacionalne kompanije, Indija se sve jasnije pozicionira kao ključno tržište rasta, u kombinaciji demografske snage, digitalne transformacije i stabilnog makroekonomskog okvira, što je čini jednim od najvažnijih faktora u redefinisanju globalne ekonomske ravnoteže.

Konačne rang-liste MMF-a za kalendarsku 2025. godinu očekuju se u aprilu 2026. godine u okviru izvještaja World Economic Outlook, ali vladini izvori navode da su trenutni podaci već pouzdani, na osnovu aktuelnih deviznih kurseva i stopa rasta.