Indija oslobodila drugog najbogatijeg čovjeka optužbi za „najveću korporativnu prevaru u historiji“

Indijski regulator za vrijednosne papire u četvrtak je odbacio optužbe protiv Gautama Adanija, drugog najbogatijeg čovjeka u Aziji, i kompanija u vlasništvu njegove Adani grupe, nakon što je američki „short-seller“ Hindenburg Research optužio Adanija za manipulaciju akcijama i široko rasprostranjenu prevaru u „najvećoj korporativnoj prevari u historiji“.

Odbor za vrijednosne papire Indije (SEBI) u dva rješenja je utvrdio da transakcije između Adani grupe i firmi koje je Hindenburg označio nisu prekršile propise niti predstavljaju manipulaciju tržištem.

Istraga SEBI uslijedila je nakon optužbi koje je Hindenburg objavio u januaru 2023. Iznijeli su tvrdnje da su Adani Ports, Adani Power i Adani Enterprises strukturirali transakcije sa tri nepovezane kompanije kako bi prikrili da se radi o povezanim stranama, što je trebalo da bude otkriveno investitorima Adani grupe.

Izgubljeno 150 milijardi dolara

Član upravnog odbora SEBI Kamlesh Varshney presudio je da Hindenburgove optužbe „nisu potvrđene“. Naveo je da transakcije sa kompanijama Adicorp, Milestone Tradelinks i Rehvar Infrastructure ne ispunjavaju definiciju povezane strane.

Adani je pozdravio odluku SEBI na mreži X. Napisao je da su Hindenburgove optužbe „neosnovane“. Dodao je: „Duboko saosjećamo sa investitorima koji su izgubili novac zbog ovog prevarnog i motivisanog izvještaja“.

Prema izvještajima, izgubljeno je 150 milijardi dolara u padu vrijednosti akcija Adani grupe nakon Hindenburgovog izvještaja. Akcije nekoliko kompanija konglomerata, uključujući Adani Power i Adani Enterprises, u velikoj mjeri su se oporavile.

Adani ima drugo najveće bogatstvo u Aziji (prvo mjesto takođe drži Indijac), procijenjeno na 64,3 milijarde dolara. On je predsjednik Adani grupe sa sjedištem u Ahmedabadu. To je konglomerat koji posluje u oblastima infrastrukture, hrane, zelene energije i energetike, među ostalim industrijama.

Napad na Indiju

Hindenburg je u januaru 2023., otkrio da ima kratku poziciju u listiranim kompanijama Adani grupe. Optužio je firme da su učestvovale u „drskoj manipulaciji akcijama i računovodstvenim prevarama tokom decenija“. Adani grupa je odbacila tvrdnje i okarakterisala optužbe kao „proračunati napad na Indiju“. I na „nezavisnost, integritet i kvalitet indijskih institucija“. U drugom saopštenju kojim je osudila navode, Adani grupa je tvrdila da je Hindenburgov izvještaj stvorio „volatilnost na indijskim berzama“. To je „dovelo do neželjenih patnji za građane Indije“.

Ovakav stav osporili su neki indijski političari. Oni su optužili Adani grupu da se oslanja na indijski nacionalizam kako bi osporila optužbe. Hindenburg je također odgovorio na odbranu Adani grupe. Napisali su da iako kompanija vjeruje da je Indija „živa demokratija i rastuća supersila“, ona također vjeruje da „budućnost Indije sputava Adani grupa“.

Osnivač Hindenburga Nate Anderson u januaru je najavio da će ugasiti aktivističku firmu nakon što su „završili cijeli niz ideja na kojima su radili“. Istraživačka kompanija ranije je iznosila optužbe protiv Nikole, milijardera Carla Icahna i Carvane.

Ty Roush, Forbes

India Regulators Clear Billionaire Gautam Adani Of Hindenburg Allegations