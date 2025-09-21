Šta su H-1B vize za SAD od 100.000 dolara koje najviše pogađaju radnike u IT sektoru, zdravstvu, arhitekte, manekenke…

Predsjednik Donald Trump izdao je proklamaciju kojom bi se uvela godišnja taksa od 100.000 dolara na zahtjeve za H-1B vize. Njih kompanije koriste za zapošljavanje kvalifikovanih radnika iz inozemstva. To bi moglo da predstavlja prepreku za američku tehnološku industriju. I da poremeti proces zapošljavanja u firmama kao što su Amazon, Apple i Google.



Program H-1B viza, ustanovljen Zakonom o imigraciji iz 1990., za vrijeme bivšeg predsjednika Georgea H.W. Busha, omogućava kompanijama sa sjedištem u SAD da privremeno zaposle strane radnike na poslovima koji zahtijevaju „visoko specijalizovano znanje“ i diplomu osnovnih ili viših studija.

Redovnim putem ili lutrijom

Industrije koje mogu koristiti H-1B vize uključuju, između ostalih, manekenstvo, medicinu, inženjerstvo, finansije, informatičke nauke i arhitekturu, kao i učesnike u projektima Ministarstva odbrane, navodi State Departmen.



Poslodavac podnosi zahtjeve za H-1B vizu Ministarstvu rada u ime zaposlenog, poznate kao I-29. Ako budu odobrene, radnik potom podnosi zahtjev za vizu prije ulaska u SAD.



Poslodavci također mogu da učestvuju u lutriji, budući da postoji godišnji limit od oko 85.000 viza za većinu privatnih kompanija. Postojeće naknade za program uključuju 215 dolara za registraciju za lutriju i 780 dolara za sam zahtjev.

Maksimalno šest godina



Maksimalni period na koji se odobrava H-1B viza je šest godina. Poslodavci mogu da traže produženje statusa u intervalima od tri godine, ako ispunjavaju uslove.



Godišnje se odobri oko 20% zahtjeva za H-1B vizu. To je pokazalo istraživanje Nacionalne fondacije za američku politiku, neprofitne organizacije za javne politike.



Prema podacima saveznih organa, Amazon je 30. juna imao najviše zaposlenih sa H-1B vizama (10.044). Slijede Tata Consultancy Services (5.505), Microsoft (5.189), Meta (5.123), Apple (4.202) i Google (4.181). Među vodećim poslodavcima su i Cognizant Technology Solutions (2.493), JPMorag Chase (2.440), Walmart (2.390) i Deloitte Consulting (2.353).

Kompanije navodno saglasne

Trump je u proklamaciji, izdatoj kasno u petak, naveo da će SAD uvesti godišnju taksu od 100.000 dolara na H-1B zahtjeve. Taksu bi trebalo platiti u procesu provjere nakon što radnik bude izabran putem lutrije ili mu zahtjev bude odobren. Međutim, nije jasno kako će se promjena sprovesti, s obzirom na to da nove vize obično propisuje Kongres ili se uvode kroz regulatorni postupak koji zahtijeva javno obavještenje.



Sekretar za trgovinu Howard Lutnick izjavio je u petak da su „sve velike kompanije“ obaviještene o novoj taksi. I da su, kako je rekao, „sve saglasne“. Latnick je dodao: „Ako ćete nekoga obučavati, obučavajte jednog od nedavnih diplomaca sa nekog od velikih univerziteta u našoj zemlji“. Deedy Das, partner u firmi Menlo Ventures, rekao je da bi dodatne takse bile „destimulativne za privlačenje najpametnijih talenata iz svijeta“ u SAD. I da „ako SAD prestanu da privlače najbolje talente, to drastično smanjuje njenu sposobnost da inovira i razvija ekonomiju“.

Ty Roush, Forbes