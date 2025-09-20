Slovenija Hrvatima poslala ponudu o saradnji na projektu NEK 2

Slovenija je Hrvatskoj poslala zvaničan prijedlog za izgradnju nove zajedničke nuklearne elektrane u Krškom (NEK 2). Prijedlog je za Hrvatsku znatno manje povoljan od sadašnjeg načina upravljanja nuklearkom u Krškom, u kojoj obje strane imaju po 50 posto udjela, prenose hrvatski mediji.

Hrvatskoj je u budućoj nuklearnoj elektrani ponuđen udio od jedne četvrtine, ali bez prava odlučivanja. Drugu četvrtinu dobila bi državna Gen energija, dok bi Sloveniji pripao većinski udio od 51 posto, navodi Novi list.

To bi značilo znatno manji utjecaj na poslovanje nego što ga imaju južni susjedi u kompaniji NEK, koja upravlja prvim blokom nuklearne elektrane u Krškom. Vlasništvo kompanije je podijeljeno: 50 posto ima Gen energija, a 50 posto Hrvatska elektroprivreda (HEP). Kompaniju vodi predsjednik uprave Gorazd Pfeifer, dok Hrvatska ima člana uprave (trenutno je to Saša Medaković). Hrvatskoj pripada polovina proizvedene električne energije.

Kako piše Novi list, prema ovom prijedlogu Hrvatska također ne bi mogla koristiti električnu energiju proizvedenu u Krškom, već bi, u skladu sa svojim suvlasničkim udjelom, dobijala samo četvrtinu profita od prodaje struje isključivo na slovenačkom tržištu.

Hrvatska se na slovenački pijredlog mora izjasniti do kraja septembra, odnosno najkasnije početkom oktobra.

„Maćehinski prijedlog“

Predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva Davor Grgić izjavio je za Novi list da Hrvati treba da odbiju ovakav „maćehinski“ prijedlog. Dodao je da bi za Slovence bilo bolje da su ponudili prethodni model upravljanja nuklearnom elektranom, pri kojem je svaka strana koristila proizvedenu električnu energiju onako kako je željela.

„Nama ne treba profit od prodaje električne energije,“ rekao je Grgić, „nama treba struja koju Vlada može iskoristiti, naprimjer kao subvencionisani izvor energije za socijalno ugrožene i slično.“

Plenković: Otvoreni smo za razgovore

Premijeri Slovenije i Hrvatske, Robert Golob i Andrej Plenković na sastanku na graničnom prelazu Vinica prije nepuna tri mjeseca, izrazili su opštu spremnost za izgradnju nove zajedničke nuklearne elektrane.

Golob je tada rekao da je Slovenija „veoma zainteresovana da Hrvatska u pripremi ovog projekta učestvuje kao partner“. Plenkovića je upoznao i sa planiranim i tekućim aktivnostima vezanim za izgradnju novog bloka.

Plenković je tada izjavio da Hrvatska razumije slovenačke ambicije u ovom projektu i da je hrvatski stav od početka načelan. „Zanima nas nastavak saradnje, idealno po postojećem modelu. Ali smo otvoreni za razgovore, imajući u vidu da su okolnosti potpuno nove, a na taj način možemo obezbijediti struju za naše građane,“ rekao je hrvatski premijer.

Dodao je da Hrvatska želi, ako projekat u Sloveniji dobije odgovarajuću podršku, u njemu da učestvuje, te da je zadovoljna saradnjom i upravljanjem u Krškom „u posljednjih 50 godina“.

Međutim, konkretnijih najava aktivnosti ili detalja o suvlasništvu i načinu upravljanja NEK 2 nakon toga nije bilo.

Hrvate više zanima gradnja sopstvene nuklearke

Foto: Shutterstock

Kako je već ranije objavljeno, u hrvatskom Ministarstvu ekonomije više razmišljaju o gradnji sopstvene nuklearne elektrane nego o mogućem učešću u izgradnji drugog bloka nuklearke u Krškom.

Još u februaru osnovana je radna grupa za pripremu zakona o nuklearnoj energiji, gdje je najavljeno da Hrvatska planira gradnju malih modularnih reaktora, što bi se moglo desiti za desetak godina.

„Da li će to biti mali nuklearni reaktori ili klasična nuklearna elektrana, odlučit će struka. Gradnjom elektrane na sopstvenoj teritoriji stičemo geopolitički i bezbjednosni kontekst – to je put kojim moramo ići,“ izjavio je tada za Novi list hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjara.