Hoće li kvadrat konačno pojeftiniti? Evo šta bi moglo zaustaviti rast cijena nekretnina

Cijene stanova u novogradnji, koje su posljednjih godina bilježile konstantan rast, neće u skorije vrijeme značajno padati – osim u slučaju prekomjerne izgradnje, što trenutno nije slučaj, smatra Maho Taso, potpredsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina pri Privrednoj komori FBiH.

U razgovoru za Forbes BiH, Taso je objasnio da tržište novogradnje i dalje pokazuje stabilnu potražnju, a starogradnja gubi utrku kada je riječ o kvalitetu i standardima koje novi objekti nude.

“Starogradnja nikada ne može konkurisati novogradnji po pitanju standarda,” naglašava Taso, aludirajući na tehničke, infrastrukturne i energetske razlike koje su sve važnije kupcima.

Prema podacima koje iznosi, posebno je aktivno tržište u Republici Srpskoj, gdje se od ukupno oko 4.000 prodatih stanova godišnje, čak 75% odnosi na novogradnju u RS-u. Ovakva statistika pokazuje jasnu razliku u dinamici i dostupnosti tržišta između entiteta.

Odgovor na ovo pitanje je, prema Tasi, jednostavan – samo u slučaju da dođe do prekomjerne izgradnje, što bi izazvalo višak ponude na tržištu i automatski dovelo do korekcije cijena. Međutim, kako kaže, takav scenario trenutno nije realan, jer se građevinski sektor još uvijek kreće u okviru realne i kontrolisane potražnje.

„Jedino što može značajno sniziti cijene je prekomjerna izgradnja, a to trenutno nije slučaj“, zaključuje Taso.

Sarajevo / Forbes BiH

Šta to znači za kupce?

Uprkos ekonomskim izazovima, tržište nekretnina – posebno segment novogradnje – i dalje se drži čvrsto. Kupci koji čekaju pad cijena mogli bi još dugo čekati. Umjesto toga, realniji su scenariji stabilizacije ili blagog usporavanja rasta, ali bez većih oscilacija.

S obzirom na trendove, potencijalni kupci bi trebali pratiti ponudu, ali ne očekivati nagle promjene. Tržište trenutno balansira između realne potražnje i ograničene ponude, što ostavlja malo prostora za značajno sniženje cijene kvadrata – barem dok se ne dogodi ozbiljniji zaokret u politici gradnje ili ekonomskim tokovima.

