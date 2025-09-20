Oprez: Već su se pojavili lažni sajtovi za praćenje Svjetskog prvenstva u fudbalu

Ljubiteljima fudbala se savjetuje oprez uoči FIFA Svjetskog prvenstva, zato što su se već pojavili lažni sajtovi i lažne internet prodavnice.

Prema navodima PreCrime Labs, istraživačkog tima kompanije BforeAI, dešava se da se intenzivno kreiraju nove internet domene. Na njima se nudi sve – od lažnih suvenira, do nepostojećeg besplatnog striminga utakmica.

„Ova dešavanja predstavljaju znak upozorenja za sponzore, kompanije i navijače da mogu očekivati slične aktivnosti sa zlonamjernim domenama tokom narednog Sjvetskog prvenstva 2026. godine“, navode istraživači.

Prvenstvo će biti održano u SAD-u, kao i u Kanadi i Meksiku.

„Veliki turniri – kao što su Svjetsko klupsko prvenstvo 2025. i Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. predvidivo izazivaju nagli porast prevarantske infrastrukture. To su lažne ulaznice, falsifikovana roba, ilegalni strimovi, mamci za klađenje i razni ‘vodiči za navijače’ koji se koriste za prikupljanje podataka ili kao početne tačke za phishing napade.“

Lažni sajtovi veliki problem

Sve u svemu, tim je otkrio 56 sajtova koji se predstavljaju kao zvanične prodavnice rekvizita za ovu sportsku manifestaciju.

Također i pojedine timove, nudeći šalove, dresove i slične proizvode, dok je 55 sajtova tvrdilo da nudi prenos i mogućnost gledanja utakmica uživo.

Više od 30 sajtova bilo je povezano sa slot aparatima i klađenjem u online kazinima.

Dva su nudila lažne ulaznice za utakmice uživo, a 23 su ciljala gradove i regione domaćine. Tačnije Dallas, Atlantu, Kansas City, Philadelphiju i Texas.

Dva sajta su koristila termine poput „prijava“ ili „registracija“, dok su tri imitirala sajtove kompanije Visa ili hotela.

Sveukupno, skoro 300 domena registrovano je u samo nekoliko dana, između 8. i 12. augusta.

U jednom primjeru, primijetili smo domen čiji je naslov stranice bio ‘FIFA raspored utakmica’ kako bi privukao korisnike koji traže zvanične informacije o mečevima.

Kada posjete sajt, dočekuje ih stranica za klađenje, rekli su istraživači.

„Ovo je uobičajen trend koji se primjećuje tokom velikih sportskih događaja – Olimpijskih igara, Svjetskog prvenstva, ICC turnira – kada napadači zloupotrebljavaju popularne ključne riječi kako bi povećali vidljivost u pretragama i širenje na društvenim mrežama“.

Zloupotreba poznatih ličnosti

Primjetna je i česta upotreba fotografija poznatih ličnosti i izraza poput „zvanični partner“ – sve to bez ikakvog odobrenja.

Jedna od stranica, naprimjer, promoviše „EV mapu za Svejtsko prvenstvo 2026“.

Tvrdi da pomaže navijačima koji putuju na utakmice da pronađu hotele i restorane sa punjačima za električna vozila.

Također poziva firme da se prijave kako bi bile uvrštene na listu. Prikuplja lične podatke putem B2B phishing šeme, uključujući osjetljive poslovne informacije. To su finansijski podaci, identitet vlasnika i kontakt informacija.

Neki lažni sajtovi čak naplaćuju taksu nesumnjičavim firmama koje žele da se reklamiraju i budu uvrštene u nepostojeći direktorijum.

Mnogi od ovih sajtova sadrže istaknuta dugmad sa pozivima poput „Kupi karte“. To je klasična zamka za finansijske prevare, a također koriste lažne elemente brendiranja, posebno logotipe platnog partnera VISA, zastave i imitacije FIFA logotipa.

Prevare u porastu

Analiza slučajeva prevara koju je sprovela britanska banka Lloyds pokazala je da je broj ljudi koji su prevareni prilikom kupovine fudbalskih karata porastao za oko trećinu tokom sezone 2023/24., u poređenju sa prethodnom godinom.

„Strasti su velike kada navijate za omiljeni tim, a propustiti važan meč zbog prevare sa kartama može biti zaista poražavajuće“, rekla je direktorica za prevenciju prevara u kompaniji, Liz Ziegler.

„Postoje jednostavne taktike koje svaki navijač mora znati. Uvijek koristite zvanične kanale kao prvu liniju odbrane i izbjegavajte ponude koje djeluju previše dobro da bi bile istinite“, navodi.

Većina prevara počinje na društvenim mrežama, gdje prevaranti prave lažne profile kako bi prodavali nepostojeće karte, ističe Ziegler.

Emma Woollacott, saradnica Forbesa