Velika dilema: Odmor na moru ili na jezeru
Pokušavate odlučiti da li da idete na odmor na plažu ili na jezero? Obje opcije nude svoje prednosti, ovisno o tome kakav odmor tražite. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da odlučite.
Velika dilema i dalje postoji: šta je bolje, odmor na moru ili na jezeru? To je klasična turistička zagonetka. Možda sve zavisi samo od ličnih preferencija? U svakom slučaju, jedno je sigurno. I ljubitelji mora i ljubitelji jezera su veoma odani svojim omiljenim vodenim površinama.
Razlike između odmora na moru i odmora na jezeru
- More nudi dinamičnu energiju, morske aktivnosti i beskrajan horizont. Jezera pružaju mirniji i prirodniji bijeg. S mirnim vodama pogodnim za vodene sportove, raznolikim krajolicima i manje gužve.
- More je sinonim za živahnu društvenu atmosferu i gužve. Jezera nude osamu i mir za odmor i povezanost s prirodom.
- More je idealno za surfanje, vožnju zmajeva i parasailing, dok aktivnosti na jezerima uključuju vožnju kajakom, veslanje na dasci, jet ski i skijanje na vodi.
- Na moru vas osvježava morski povjetarac i ritam valova, što stvara poseban ambijent. Jezera obično imaju nižu vlažnost u odnosu na obalu, pa su pogodnija za razne aktivnosti.
Stručni savjet
Sarah Wilcox, konsultantica u agenciji Fora Travel, kaže: „Ako ste na moru i želite nešto zaista aktivno, možete surfati jer su vam potrebni valovi. Na jezeru vam je potreban čamac za skijanje na vodi. A tu je i ribolov. Jezera su bogata slatkovodnim vrstama poput pastrmke i brancina, dok more nudi ribolov na velikim dubinama, gdje možete uloviti tunu, wahoo ili mahi-mahi. Posmatranje kitova i delfina je ekskluzivno za odmore na moru.“
Kada klijenti žele ostati u SAD-u, ona obično predlaže Floridu (posebno obalu Meksičkog zaljeva), San Diego ili Havaje ako su raspoloženi za duže putovanje. “Ako razmišljate o Evropi, imajte na umu da su mnoge plaže kamenite ili šljunčane. Dakle, ako zamišljate svoja stopala u pijesku, obavezno prvo provjerite.”
Porodični odmori – Morski resorti u odnosu na iznajmljivanje kuća na jezeru
I mora i jezera su odlični za porodice, parove ili solo putnike. Ako želite potpuni luksuz i uslugu sa pet zvjezdica, brže ćete to pronaći na moru. Ako imate veliku porodicu i malu djecu i želite sami kuhati obroke i prati veš, više opcija ćete pronaći u kućama pored jezera.
Poređenje troškova
Odmor na jezeru je obično pristupačniji od odmora na moru jer su smještaj, aktivnosti i restorani pristupačniji. Dok more nudi jedinstvena iskustva i živahnu atmosferu, jezera su često isplativija opcija za porodični odmor i opuštanje u okviru ograničenog budžeta.
Nekretnine: Kupovina kuće uz more ili na jezeru
Za one koji žele svoj vlastiti kutak raja, Bill Gassett, osnivač Maximum Real Estate Exposure, objašnjava prednosti obje opcije.
Prednosti kuće na jezeru
- Mirno okruženje, daleko od gradske buke;
- Aktivnosti u slatkoj vodi: ribolov, vožnja kajakom, plivanje bez soli;
- Privlačnost tokom cijele godine: jesenje boje, zimski sportovi;
- Zajednica: mnoge zajednice oko jezera su povezane i pružaju osjećaj pripadnosti;
- Priroda i životinje: staništa za divlje ptice i mogućnosti za šetnje i posmatranje prirode.
Prednosti kuće pored mora
- Direktan pristup moru za kupanje, jedrenje i ribolov;
- Veliki potencijal za iznajmljivanje – velika potražnja od strane turista;
- Zdravstvene prednosti: morski zrak smanjuje stres i potiče aktivnost;
- Dinamičan društveni život: restorani, trgovine, zabava;
- Spektakularan pogled na more koji povećava estetsku i tržišnu vrijednost nekretnine.
Roger Sands, saradnik Forbesa