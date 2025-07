Poskupljuje američka viza, prvi na udaru turisti

Budžet predsjednika Donalda Trumpa predviđa značajno povećanje taksi za vize, koje stupa na snagu naredne godine. Baš u trenutku kada SAD žele da privuku navijače na Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026., Zakon o budžetu uvodi novu taksu od 250 dolara, nazvanu „taksa za integritet viza“. Odnosi se na većinu ne-imigrantskih američkih viza, uključujući turističke, studentske i radne vize, počevši od 2026.

Novu taksu su uveli republikanski zakonodavci iz Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma. Ona je jedna od 22 imigracione takse u zakonu. One su, prema njihovim riječima, osmišljene „da podstaknu zakonito ponašanje stranaca koji posjećuju SAD“. Međutim, kritičari, uključujući i američke turističke zvaničnike, tvrde da će to rezultirati smanjenjem broja međunarodnih posjetilaca SAD.

Moguće i proširenje zabrane za određene zemlje

„Povećavanje taksi za zakonite međunarodne posjetioce predstavlja neku vrstu samonametnutog poreza na jedan od naših najvećih izvoza: potrošnju na međunarodna putovanja“, rekao je Geoff Freeman predsjednik Američkog udruženja za putovanja (USTA), u saopćenju.

Press služba Odbora za pravosuđe nije odmah odgovorila na zahtjev Forbesa za komentar u vezi sa tvrdnjama USTA.

Trumpova administracija također razmatra značajno proširenje zabrane putovanja za dodatnih 12 zemalja, na više od 50 država. To bi moglo ozbiljno da ugrozi planove američkih gradova domaćina Svjetskog prvenstva. Oni su računali da će polovinu stadiona i hotela popuniti strani turisti.

Foto: Reuters/Kent Nishimura

Gubitak od 29 milijardi dolara

Američki turistički zvaničnici tvrde da bilo šta što otežava ili poskupljuje dolazak u SAD može obeshrabriti posjetioce. Međunarodni turisti su u 2024., potrošili 254 milijarde dolara na putovanja i turističke usluge u SAD. To su podaci Uprave za međunarodnu trgovinu. Ipak, nedavna studija Svjetskog savjeta za putovanja i turizam (WTTC), pokazala je da su SAD jedina zemlja za koju se prognozira pad potrošnje međunarodnih turista u 2025.

„Dok druge zemlje prostiru crveni tepih, američka vlada postavlja znak ‘zatvoreno,“ rekla je Julia Simpson, predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a, u saopćenju. Kao rezultat toga, američka turistička industrija bi mogla da izgubi 29 milijardi dolara prihoda ove godine. Nova taksa od 250 dolara dodatno će opteretiti putne troškove turista. „Ove takse se ne reinvestiraju u poboljšanje iskustva putovanja. Samo obeshrabruju dolaske u vrijeme kada su strani putnici već zabrinuti zbog visokih cijena“, dodao je Frimen.

Uslovni povrat takse

Izgleda da će neki putnici moći da traže povrat novca. U zakonu se navodi da ministrica za unutrašnju bezbjednost SAD-a Kristi Noem „može da omogući povrat takse strancu ako dokaže da je ispunio sve uslove svoje ne-imigrantske vize“. Ti uslovi uključuju: neprihvatanje zaposlenja tokom boravka u SAD, neprodužavanje boravka i eventualno dobijanje odobrenja za produženje. Međutim, tekst zakona ne navodi koliko će sam proces povrata biti složen za turiste koji žele da povrate 250 dolara.

Zakon uključuje 4,1 milijardu dolara za zapošljavanje i obuku najmanje 5.000 novih službenika Carinske i granične službe (CBP). Kao i dvije milijarde dolara za bonuse za zadržavanje zaposlenih, kako bi se riješio nedostatak kadra. Freeman je ocijenio ovaj dio zakona kao pozitivan korak jer će dodatno osoblje „pomoći u smanjenju vremena čekanja na aerodromima i poboljšanju iskustva putnika“. Ipak, moguće je da bi više CBP službenika moglo imati i suprotan efekat. „Mislim da, bilo to opravdano ili ne, moramo priznati da se širom svijeta pojavljuju vijesti o zadržavanjima ljudi, pretraživanju njihovih uređaja, deportacijama – to stvara strah“, rekao je Freeman za Forbes u aprilu, komentarišući pad broja kanadskih turista. „A u nedostatku efikasne komunikacije o tome šta CBP zapravo radi i kakva je američka politika, omogućili smo da se negativan publicitet nekontrolisano širi“.

Šta Americi donosi Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Foto: Reuters

U martu je FIFA procijenila da će Svjetsko prvenstvo generisati 30,5 milijardi dolara u SAD, prema analizi kompanije OpenEconomics. Ali ta procjena se bazira na pretpostavci da će doći do „navale posjetilaca“ iz inozemstva, koji će popuniti stadione i hotele. FIFA je gradovima domaćinima poručila da očekuju raspodjelu posjetilaca 50:50 – domaćih i međunarodnih, rekli su brojni zvaničnici za turizam iz tih gradova za Forbes.

Philadelphia očekuje da će šest utakmica koje bude ugostila narednog ljeta privući 500.000 posjetilaca i popuniti više od 100.000 hotelskih soba. To bi donijelo 305 miliona dolara direktne turističke potrošnje i 770 miliona dolara ukupnog ekonomskog učinka, izjavila je Meg Kane, direktorica organizacionog odbora Svjetskog prvenstva u Philadelphiji. Kansas City, koji će biti domaćin četiri utakmice grupne faze, jedne osmine finala i četvrtfinala, očekuje 650.000 posjetilaca i oko 653 miliona dolara direktnog ekonomskog utjecaja, rekla je Pam Kramer, direktorica organizacije KC2026.

Čudni odnosi predsjednika FIFA i Trumpa

U ponedjeljak je FIFA objavila da je zakupac prostora u Trumpovom tornju na Manhattanu. Kritičari predsjednika to vide kao primjer miješanja njegove državničke funkcije sa poslovnim interesima. „U svoje ime, u ime New orka, u ime Trump organizacije i svih zaposlenih u ovoj zgradi – volimo vas“, rekao je Eric Trump na PR događaju kojem je prisustvovao i brazilski fudbalski as Ronaldo.

Bliskost predsjednika FIFA Giannia Infantina sa Trumpom izazvala je kritike međunarodnih fudbalskih organizacija. U maju je UEFA oštro kritikovala Infantina jer je kasnio na Kongres FIFA kako bi se sreo s Trumpom tokom njegove turneje po Bliskom istoku. Optužili su ga da „privatne političke interese“ stavlja ispred posvećenosti fudbalu. Infantino je prisustvovao Trumpovoj inauguraciji u januaru, posjećivao sastanke u Bijeloj kući i bio otvoreni pristalica predsjednika. FIFA nije odgovorila na zahtjev Forbesa za komentar u vezi s taksom za integritet viza.

„Veliki lijepi zakon“, kako Trump naziva budžet, također drastično smanjuje sredstva za „Brand USA“, državnu agenciju za promociju turizma, sa 100 miliona na samo 20 miliona dolara. USTA je izrazila „duboku zabrinutost“. Naveli su da „za svaki dolar potrošen na marketing, Brand USA generiše 25 dolara za američku ekonomiju“. Upozorili su da će ovako drastični rezovi „značajno utjecati na svaki sektor naše industrije“.

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Trump’s Big Beautiful Bill Has A Nasty Surprise For World Cup Tourists