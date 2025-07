Najbogatiji imigranti u Americi u 2025. godini – Forbes lista

Kada živite u potlačenoj, totalitarnoj zemlji kao što sam ja živio, i nemate novca, nema osjećaja da imate budućnost ili da će život biti bolji, pa se pitate postoji li uopće nada,“ kaže milijarder Steven Udvar-Hazy (79), koji je kao dijete imigrirao u New York iz Mađarske, pakovao kutije u skladištu na Manhattanu za 30 centi na sat sa 14 godina, a kasnije je stvorio industriju iznajmljivanja aviona.

„Kada izađete iz takve situacije i dođete u Ameriku, imate potpuno drugačiji sistem vrijednosti u odnosu na ljude koji su rođeni ovdje, koji su navikli na svoje okruženje i sve pogodnosti, slobode i materijalne stvari koje nas okružuju“, kaže Udvar-Hazy. „Dakle, krećete s druge tačke, gdje cijenite stvaranje vrijednosti, cijenite ljude koji vam žele pomoći, i skloniji ste postavljanju ciljeva i zadataka, jer želite što prije da pobjegnete od te prošlosti i historije. Nivo motivacije je jednostavno potpuno drugačiji nego kod osobe koja je rođena i odrasla ovdje.“

Troje od deset najbogatijih u Americi su imigranti

Udvar-Hazy je jedan od rekordnih 125 američkih milijardera rođenih u inozemstvu koji trenutno žive u Sjedinjenim Američkim Državama, što je porast za više od trećine u odnosu na posljednji popis iz 2022., kada ih je bilo 92. Ovi imigranti dolaze iz 43 zemlje i čine 14% od skoro 900 američkih milijardera. Vrijedni su ukupno rekordnih 1,3 biliona dolara i posjeduju 18% od ukupnog američkog milijarderskog bogatstva koje iznosi 7,2 biliona dolara.

Elon Musk, Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Troje od deset najbogatijih ljudi u Americi (i na svijetu) su imigranti, uključujući i najbogatiju osobu na svijetu: Elon Musk (54), rođen u Južnoj Africi, koji je došao u SAD preko Kanade kao student, a sada vrijedi oko 393,1 milijardu dolara. Suosnivač Googlea Sergey Brin (51) drugi je najbogatiji imigrant, s bogatstvom procijenjenim na 139,7 milijardi dolara. Brinova porodica preselila se u SAD iz Rusije kada je imao šest godina, bježeći od antisemitizma u svojoj zemlji.

Sergey Brin, Foto:REUTERS/Ruben Sprich

Treći najbogatiji američki imigrant je suosnivač i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang (62), koji je rođen na Tajvanu, a s porodicom se kao dijete preselio u Tajland. Kada je imao devet godina, roditelji su njega i starijeg brata poslali u SAD kako bi pobjegli od društvenih nemira u Tajlandu. Huang, koji vrijedi oko 137,9 milijardi dolara, jedan je od 11 milijardera imigranata s Tajvana, u odnosu na samo četiri iz 2022. To je dovoljno da se Tajvan izjednači s Izraelom kao zemljom s drugim najvećim brojem milijardera imigranata na Forbesovoj listi za 2025., kao i da se pohvali najvećim rastom otkako smo posljednji put posmatrali imigrante milijardere. Među novim licima s Tajvana je i Huangova rođaka i rivalska direktorica u čip industriji, izvršna direktorica AMD-a Lisa Su. Su (55) je jedna od samo 17 milijarderki imigrantkinja, što je porast u odnosu na 10 iz 2022.

Jensen Huang, Foto: Reuters

Još jedna nova žena na listi je Iranka Maky Zanganeh. „Biti imigrant znači tražiti najbolje prilike i naučiti se prilagoditi novim okruženjima, a da pri tome zadržite svoje osnovne vrijednosti,“ kaže Zanganeh (54), koja se u SAD preselila 2002. godine kako bi radila za firmu za robotsku hirurgiju, nakon što je vodila evropske operacije te kompanije. Danas je suizvršna direktorica biotehnološke kompanije Summit Therapeutics, čije su dionice porasle za skoro 200% u protekloj godini, što je Zanganeh uvelo među milijardere, zahvaljujući obećavajućem kandidatu za lijek protiv raka pluća. „U biznisu je isto – morate ostati oštri, neprestano se razvijati i biti dovoljno otporni da uspijete bez obzira na izazove. Taj način razmišljanja oblikovao je moj uspjeh.“

Thomas Peterffy, Foto: Reuters

Porast milijardera u Indiji

Indija je dodala drugi najveći broj novih milijardera imigranata na Forbesovu listu (5) i pretekla Izrael kao zemlju porijekla s najviše milijardera imigranata (12). Među novopridošlima iz Indije su izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai (53), izvršni direktor Microsofta Satya Nadella (57) i Nikesh Arora (57), koji od 2018., vodi firmu za sajber sigurnost Palo Alto Networks.

Miriam Adelson, Foto: Reuters

Dok je više od četvrtine američkih članova kluba sa tri zareza (tj. milijardera) naslijedilo svoje bogatstvo, 93% milijardera imigranata sami su se obogatili. Gotovo dvije trećine njih obogatilo se u tehnološkom sektoru (gdje je 53 imigranata postalo milijarderima) ili u finansijama (28).

Rupert Murdoch, Foto: Reuters

Izraelski rizični kapitalista Oren Zeev, 60, jedan je od tih majstora novca. “Ono što mi je pomoglo da uspijem, vjerujem, bilo je to što sam zahvaljujući svom drugačijem porijeklu mogao razmišljati i djelovati drugačije od većine VC-ova (venture capitalista) koji su išli u iste škole, družili se međusobno i uticali jedni na druge,” kaže Zeev, koji se u SAD doselio 2002. godine i ulagao u kompanije poput firme za audio knjige Audible, tehnološke obrazovne firme Chegg i Uberove transportne podružnice. “Vjerujem da mi je bilo lakše da budem kontriran, što naravno može biti velika prednost u svijetu rizičnog kapitala.”

Nije iznenađujuće da su mnogi u Ameriku došli radi studija i nikad se nisu vratili, uključujući Muska i 65-godišnjeg mogula sajber sigurnosti Jaya Chaudhryja, koji nikada prije nije letio avionom kada je iz rodne Indije pošao na postdiplomski studij na Univerzitet u Cincinnatiju 1980. Vlasnik Jacksonville Jaguarsa Shahid Khan, 74, stigao je u SAD sa 16 godina, potrošivši većinu porodične ušteđevine na kartu u jednom pravcu za Univerzitet Illinois u Urbana-Champaignu. Već unutar 24 sata, iskusio je verziju američkog sna, našavši posao pranja suđa za 1,20 dolara po satu, više nego što je zarađivalo “99% ljudi” kod kuće. “Od tog trenutka, imao sam osjećaj zahvalnosti, poniznosti i osnaženja kakav nikad prije nisam imao,” kaže Khan, osnivač proizvođača auto-dijelova Flex-N-Gate, koji je donirao oko 30 miliona dolara svom matičnom univerzitetu.

Peter Thiel, Foto: REUTERS/Mike Segar

Imigrantski način razmišljanja

Noubar Afeyan, 62, takođe je došao u SAD da studira. Pobjegao je s roditeljima iz građanskog rata u Libanu u Montreal 1975. godine, prije nego što je doktorirao biohemijsko inženjerstvo na MIT-u 1987., i pustio korijene u Massachusettsu, gdje danas živi i gdje je suosnivač i predsjednik kompanije Moderna, proizvođača vakcine protiv Covida-19. U junu je Afeyan zamoljen da se osvrne na svoje životno putovanje i podijeli svoju mudrost s novim američkim državljanima na ceremoniji naturalizacije koju je organizovala Predsjednička biblioteka Johna F. Kennedyja u Bostonu. Njegov savjet za nove imigrante, kaže za Forbes, važi i za Amerikance čiji su preci davno došli u SAD. To je zato što, prema Afeyanu, ne moraš biti imigrant da bi imao imigrantski način razmišljanja.

Jay Chaudry, Foto: Profimedia

“Imigrantski način razmišljanja u osnovi kaže: ‘Ništa mi nije dato, na ništa nisam rođenjem stekao pravo, moram raditi za to i sam to unaprijediti,’” kaže Afeyan. “Imigrantsko putovanje često je ispunjeno nedaćama, ali stečena otpornost iz tog putovanja je prednost – ako odlučiš tako je koristiti. Što više postaješ očekivan i zahtjevan, to manje postaješ imigrant i ta prednost se sve više gubi.”

Jan Koum, Foto: Reuters

Ova imigrantska mentalnost je ono što je učinilo Ameriku velikom, prema Afeyanu. “Vidio sam mnogo različitih zemalja i kultura, i stvarno nema mjesta poput SAD-a kao ‘zemlje imigranata,’” kaže on. “Mislim da moramo učiniti sve što možemo da to zaštitimo.”

John Tu (lijevo), Foto: Kingston Technology

Lista 10 najbogatijih imigranata u SAD-u

POZICIJA IME I PREZIME NETO VRIJEDNOST IZVOR BOGATSTVA ZEMLJA ROĐENJA 1 Elon Musk 393.1 milijarda dolara Tesla, Space X Južna Afrika 2 Sergey Brin 139,7 milijardi dolara Google Rusija 3 Jensen Huang 137,9 milijardi dolara Kompjuterski čipovi Taiwan 4 Thomas Peterffy 67,9 milijardi dolara Diskontni broker Mađarska 5 Miriam Adelson & porodica 33,4 milijarde dolara Kazina Izrael 6 Rupert Murdoch & porodica 24 milijarde dolara Novine, TV mreže Australija 7 Peter Thiel 21,8 milijardi dolara Facebook, investicije Njemačka 8 Jay Chaudry 17,9 milijardi dolara Sigurnosni softver Indija 9 Jan Koum 16,9 milijardi dolara WhatsApp Ukraina 10 John Tu 14,1 milijardi dolara Računarska oprema Kina Kompletnu listu najbogatijih imigranata u SAD-u pogledajte ovdje

METODOLOGIJA

Forbes je definisao imigrantske milijardere kao američke državljane rođene u inozemstvu, koji trenutno žive u Sjedinjenim Državama i imaju procijenjenu neto vrijednost veću od milijardu dolara zaključno sa 7. juli 2025. godine. Nije uključeno 46 milijardera koji nisu državljani, a žive u SAD-u (naprimjer: Andreas Halvorsen, Adam Neumann) kao ni 16 američkih državljana rođenih u inozemstvu koji žive izvan zemlje (na primjer: Len Blavatnik).

Matt Durot, Forbes