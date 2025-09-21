Kako čuvati vino kod kuće: Savjeti za crvena, bijela i pjenušava vina

Somelijeri odgovaraju na najčešće postavljana pitanja o tome kako se čuva vino. Od idealne temperature, do toga zašto vino treba čuvati u tamnim uslovima.

Čuvanje vina može djelovati kao jednostavan zadatak. Ipak, kada počnete da ga sakupljate, brzo shvatite da je cijela priča mnogo složenija.

„Pravilna temperatura i uslovi čuvanja izuzetno su važni za kvalitet vina tokom dužeg vremenskog perioda“, kaže Jessica Dukes, somelijerka u luksuznom rizortu Grande Lakes Orlando.

Jedan od ključnih faktora koji treba uzeti u obzir jeste stanje čepa. Ono zavisi od nekoliko optimalnih uslova, uključujući temperaturu, vlažnost vazduha, izbjegavanje direktne sunčeve svjetlosti i pravilan nagib boce prilikom skladištenja.

Savjeti kako da se čuva vino kod kuće

U nastavku teksta je razgovor sa tri stručnjaka za vino kako bismo razjasnili najčešće postavljana pitanja u vezi sa čuvanjem vina, od toga na kojoj temperaturi treba čuvati vino, do toga zašto je važno da bude smješteno u mraku.

Idealne temperature za čuvanje vina

Idealna temperatura za čuvanje vina zavisi od vrste vina. Jessica Dukes preporučuje sljedeće: šampanjac: između 4°C i 10°C, bijelo vino između 7°C i 13°C, a crveno vino između 13°C i 18°C.

„Najveća prijetnja za vino su promjene temperature“, kaže Camille Syren, direktorica brenda Goguette, francuskog proizvođača vinskih frižidera dizajniranih tako da omoguće kolekcionarima preciznu kontrolu temperature.

„Čak i male varijacije mogu narušiti arome i promijeniti ukus vina“, kaže.

Uopšteno, treba izbjegavati ekstreme, dodaje Megan Brodie, direktorica za vina u kompaniji Archer Roose Wines.

Foto: Shutterstock/YARUNIV Studio

„Ako se vino čuva u pretoplom okruženju, može doći do ubrzane oksidacije. To ‘skuha’ vino i ono počinje da ima ukus kao kuhano voće, suho grožđe ili jednostavno postaje blago i bez karaktera“, objašnjava Brodie.

S druge strane, nisku temperaturu treba također izbjegavati.

Može da isuši čep ili izazove pojavu vinskih kristala (tartaratnih kristala) – što je prirodna pojava, ali zna da zbuni prosječnog potrošača.

Kako pravilno čuvati vino u limenkama

„Pravilno skladištenje vina u limenkama na optimalnoj temperaturi je također veoma važno, jer toplota može ubrzati razgradnju unutrašnje obloge limenke i uzrokovati pojavu neželjenih aroma u vinu“, kaže Megan Brodie.

Temperatura serviranja u odnosu na temperaturu čuvanja vina

U najkraćem, to nije isto. „Crvena vina najbolje pokazuju svoj karakter kada se poslužuju na temperaturi između 14°C i 18°C“, kaže Camille Syren.

„Svježina bijelih vina dolazi do izražaja na temperaturi između 8°C i 12°C, dok su pjenušava vina najživlja kada se serviraju na 6°C do 10°C“, dodaje ona.

Zašto kuhinjski frižider nije idealan za čuvanje vina

„Frižideri su previše hladni, suhi i napravljeni za čuvanje hrane – ne vina“, objašnjava Syren.

Iako stavljanje boce u frižider 20 minuta prije obroka ili čak nekoliko dana prije konzumacije nije problematično, stručnjaci preporučuju da se vino ne čuva u frižideru duže od mjesec.

Ako je okruženje previše hladno, čep može da se isuši, što povećava rizik od kvarenja vina.

Kada za vino koristiti vinski frižider, a kada dugoročno skladištenje

Vinski frižideri su odlični za kratkoročno čuvanje vina – otprilike do godinu je idealno.

Ako je plan čuvanje više godina, bolje je uložiti u dugoročno rješenje za skladištenje vina.

Neka od rješenja su profesionalni vinski podrumi ili specijalizovani sistemi.

Ako ipak neko želi da uloži u vinski frižider Syren objašnjava da postoje različiti modeli, u zavisnosti od potreba.

„Frižider sa tri zone, poput Goguette modela, omogućava da se razdvoji vino po tipu i čak da se drže boce spremne za konzumaciju“, kaže Syren.

„Kod jednozonskog frižidera, boca se jednostavno može dovesti do temperature serviranja kada se izvadi“, kaže.

Korištenje trozonskog frižidera omogućava hladniju zonu za bijela vina, posebnu temperaturu za šampanjac i pjenušava vina. Sve boce se mogu držati na jednom mjestu, ali u idealnim uslovima.

Pravilno postavljanje vinskih boca

Većina vinskih boca treba da se čuva horizontalno. „Na taj način vino ostaje u kontaktu sa čepom i održava ga vlažnim“, objašnjava Dukes.

Ako se čep isuši, može se smanjiti i postati krt, što ugrožava kvalitet vina jer dozvoljava ulazak vazduha.

Kod vina sa zatvaračem na navoj (screw cap) ili onih u limenci, položaj čuvanja nije toliko važan, kaže Brodie, jer su ta pakovanja hermetički zatvorena.

Također, pjenušava vina i šampanjac mogu se čuvati uspravno, bez problema.

Zašto je vlažnost vazduha važna za čuvanje vina?

„Vlažnost je ključna za očuvanje stanja čepa u savršenom stanju“, kaže Dukes. Ako je prostorija za skladištenje previše suha, čep može da presuši, a ako je previše vlažna, može da previše upije vlagu i time loše reguliše temperaturu vina.

„Kiseonik je dobar za vino, ali u malim količinama i postepeno. Dobar čep usporava oksidaciju vina tokom vremena. Ali ako je čep oštećen, previše kiseonika može potpuno uništiti vino“, dodaje Dukes.

Zbog toga Brodie preporučuje da vino čuvate u prostoru gdje je vlažnost vazduha između 60 i 70%.

Zašto je važno da se vino čuva u mraku?

Izbjegavajte da vaša kolekcija vina bude izložena suncu iz istog razloga zbog kojeg je bitno da vino bude na odgovarajućoj temperaturi – UV zraci mogu pokrenuti hemijske reakcije koje narušavaju kvalitet vina.

Iako su mnoge vinske boce tamne boje jer to pogoduje starenju, to nije uvijek slučaj. „Boju boce ne možete kontrolisati, ali možete kontrolisati gdje čuvate vino. Držite ga dalje od prozora i svjetla“, kaže Dukes, koja svoj vinski stalak drži u ormaru.

Dodaje jednu zanimljivost: „Prestižni šampanjac Cristal koristi providne boce, ali se one prodaju u narandžastom omotu koji odbija svjetlost i time omogućava bolje uslove za starenje“.

Koliko dugo vino može stajati na kuhinjskoj polici?

Ne bi trebalo da čuvate vino na kuhinjskoj polici duže od sedam dana, jer ga to izlaže svjetlosti, toploti i stalnim temperaturnim promjenama, kaže Syren.

Kao što ste upravo pročitali, ovi uslovi mogu brzo pokvariti vino, pa ne rizikujte tako što ćete ga držati izloženo „za ukras“.

Jillian Dara, saradnica Forbesa