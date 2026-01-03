Analiziramo: Koliko nafte Venecuela ima, ko je kupuje i kako su sankcije utjecale na nju

Venecuelanska ekonomija uveliko zavisi od nafte, koja čini oko 20 posto njenog BDP-a. Ova južnoamerička zemlja također ima najveće svjetske rezerve sirove nafte, za koju je venecuelanski predsjednik Nicholas Maduro rekao da je upravo ono što Amerikanci žele da dobiju.

Današnji američki napad na Venecuelu uslijedio je nakon višemjesečnog američkog vojnog i ekonomskog pritiska na predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. Američki predsjednik Donald Trump, koji je započeo svoj drugi mandat samo nekoliko dana nakon što je Maduro preuzeo dužnost, odmah po povratku u Bijelu kuću izjavio je da Madura ne smatra demokratski izabranim vladarom.

Tenzije između dvije zemlje su eskalirale od tada. Trump je optužio Venecuelu da preplavljuje Sjedinjene Države drogom, a njegova administracija mjesecima bombarduje brodove iz Južne Amerike za koje tvrdi da prevoze drogu. Trump također krivi Madura za dolazak stotina hiljada venecuelanskih migranata u Sjedinjene Države.

Maduro je, u međuvremenu, insistirao da je rastući pritisak SAD-a rezultat dvije stvari: Washington želi promjenu režima i da zauzme ogromne rezerve nafte te južnoameričke zemlje. Američki State Department odbacuje ovu tvrdnju.

Venecuelanska ekonomija uveliko zavisi od nafte, pri čemu taj sektor čini oko 20 posto ukupnog BDP-a, više od bilo koje druge industrije. U međuvremenu, naftni sektor doprinosi više od polovine budžeta zemlje, prema The Conversation.

Foto: Reuters

Koliko naftnih rezervi ima Venecuela?

Prema najnovijem godišnjem statističkom izvještaju Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), Venecuela posjeduje gotovo petinu dokazanih svjetskih rezervi sirove nafte, procijenjenih na 303 milijarde barela. Većina ostalih većih rezervi nalazi se na Bliskom istoku, a prednjače Saudijska Arabija sa 267 milijardi barela, Iran sa 209 milijardi i Irak sa 145 milijardi.

Podaci ne uključuju rezerve kanadskog naftnog pijeska; prema kanadskoj vladi, te rezerve iznose 171 milijardu barela, što bi Kanadu 2024. godine svrstalo na četvrto mjesto u svijetu.

Naftna industrija je također povezana s industrijom prirodnog plina. Američka Uprava za energetske informacije (EIA) procjenjuje da Venezuela ima rezerve od 5.500 milijardi kubnih metara prirodnog plina, što predstavlja 73 posto rezervi u Južnoj Americi.

Tokom protekle decenije, venecuelanska vlada je nastojala da poveća rudarstvo zbog pada prihoda od nafte, uspostavljajući rudarski luk Orinoco kao stratešku razvojnu zonu za povećanje eksploatacije velikih nalazišta zlata, koltana, željeza i boksita u tom području.

Koliko nafte Venecuela izvozi i gdje?

Uprkos sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države uvele 2019. godine, očekuje se da će izvoz sirove nafte porasti u prosjeku na više od 900.000 barela dnevno u 2025. godini, prema podacima Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), nadmašujući nivoe proizvodnje iz prethodne tri godine. Međutim, ta količina je manja od polovine količine koju je Venecuela proizvodila 2013. godine i manje od trećine od 3,5 miliona barela dnevno koje je proizvodila prije nego što je Hugo Chávez došao na vlast 1999. godine, prema CNN-u.

Nicolas Maduro, Foto: Reuters

Do 2023. godine, Sjedinjene Američke Države su bile glavna destinacija za venecuelanski izvoz, donoseći 3,81 milijardu dolara godišnje (uglavnom od prodaje nafte), prema podacima Opservatorija ekonomske složenosti. Sljedeći najveći kupci Venecuele bili su Kina (739 miliona dolara) i Španija (670 miliona dolara).

Međutim, situacija se promijenila sredinom 2024. godine kada je Washington dodatno pooštrio trgovinske sankcije protiv Caracasa, s izuzetkom nekih naftnih licenci. Od tada se Venecuela više oslanja na druge partnere poput Kine, Rusije, Indije i Turske.

Kineska Generalna uprava carina izvijestila je da je uvoz iz Venecuele porastao za 119 posto u odnosu na prethodnu godinu u 2024. godini, nakon čega je uslijedio umjereni pad u prvoj polovini 2025. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u maju prošle godine da je trgovina s Venecuelom porasla za 64 posto u 2024. godini.

Ne postoje tačni podaci o tome gdje Venecuela prodaje svoju naftu, jer ih venecuelanska vlada nije objavila sedam godina, ali većina analitičara smatra da nafta čini više od 80 posto ukupnog izvoza zemlje – neki čak procjenjuju da taj udio prelazi 90 posto, izvijestio je The Conversation.

Većina ove nafte se prodaje na crnom tržištu, a veliki dio završava u nezavisnim rafinerijama u Kini. Državne kompanije u Kini obično ne kupuju ovu naftu jer ne žele kršiti sankcije. Ali Peking obično zatvara oči pred tankerima koji idu prema nedržavnim rafinerijama, posebno ako tankeri prikrivaju svoje porijeklo kao da dolaze iz Venecuele.

Oko 80 posto venecuelanske nafte ide u Kinu na ovaj način, a oko 17 posto ide u Sjedinjene Države pod licencom koju posjeduje naftni gigant Chevron. Venecuela prodaje oko tri posto svoje nafte Kubi.

Prema najnovijem godišnjem statističkom izvještaju Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), Venecuela posjeduje gotovo petinu dokazanih svjetskih rezervi sirove nafte,Foto: Reuters

Kakav je utjecaj američkih sankcija?

Iako Venecuela ima najveće svjetske rezerve nafte, doprinosi samo malom postotku globalne proizvodnje nafte, oko 1 posto. Proizvodnja nafte pala je za više od 75 posto između 2013. i 2020. godine, ali se postepeno oporavlja, izvještava CNN.

Prema podacima koje je Venecuela prijavila OPEC-u, proizvodnja nafte u Venecueli opadala je od prije početka američkih sankcija 2019. godine. Godine 1998., prije nego što je Chávez došao na vlast, proizvodnja nafte dostigla je vrhunac od oko 3,4 miliona barela dnevno. Do Chávezove smrti i Madurovog dolaska na vlast 2013. godine, pala je na 2,7 miliona barela dnevno, izvještava The Conversation.

Kada su 2019. godine američke sankcije uvedene državnoj naftnoj kompaniji Petróleos de Venezuela (PDVSA), zatvarajući Venecuelu za američko tržište i lišavajući je pola miliona barela dnevno, proizvodnja je pala na milion barela dnevno.

Zatim su 2020. godine stupile na snagu sekundarne sankcije, koje se primjenjuju na zemlje koje posluju s Venecuelom. Evropa i Indija su prestale kupovati venecuelansku naftu, što je značilo da je Venecueli ostalo samo Kina i Kuba. Osim toga, počela je pandemija koronavirusa, što je uzrokovalo naglo hlađenje tržišta nafte širom svijeta. Proizvodnja nafte u Venecueli pala je na oko 570 barela dnevno.

Do danas se oporavila na približno isti nivo kao 2019. godine, tj. milion barela dnevno. Tome su pomogle SAD, koje su omogućile Chevronu – drugoj najvećoj naftnoj kompaniji koja posluje u zemlji nakon Petróleos de Venezuela – da nastavi proizvodnju, prema The Conversationu.

Kako Venecuela uspijeva zaobići sankcije

Venecuela se oslanja na tajnu flotu, ili flotu u sjeni, kako bi izbjegla američke sankcije, a to su plovila koja skrivaju svoj identitet koristeći lažne zastave i izmišljena imena.

Kompanije često preuzmu tanker koji će uskoro biti dekomisioniran, promijene mu identitet, prefarbaju ga i podese mu transpondere (uređaje koji emituju radio signale koji pokazuju položaj, smjer i brzinu plovila) kako bi izgledalo kao da se brod nalazi na potpuno drugoj lokaciji.

Ovi tankeri stižu u Venecuelu, utovaraju naftu i odlaze. Teret se ponekad pretovari na drugi brod. Brodovi koji plove za Kinu obično se zaustavljaju u Maleziji, gdje preuzimaju malezijski identitet, a zatim plove do svog konačnog odredišta, izvještava The Conversation.

Kaja Stepančič, Forbes Slovenija