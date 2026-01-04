Tesla izgubio titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila

Tesla je po prvi put izgubio titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila (EV), koju je preuzela kineska kompanija BYD, nakon što su dionice američkog proizvođača pale u petak. Pad je uslijedio nakon što je Tesla prijavio pad isporuka od 16% u posljednjem kvartalu 2025. godine, čime je godinu završio sa 600.000 isporučenih vozila manje u odnosu na kineskog konkurenta.

Tesla je u četvrtom kvartalu 2025. proizveo 434.358 vozila, te u istom periodu isporučio 418.227 automobila. To je 16% manje nego u četvrtom kvartalu 2024. godine.

Broj isporučenih vozila bio je manji od očekivanja analitičara s Wall Streeta, koji su procjenjivali da će Tesla isporučiti oko 426.000 automobila.

Tokom cijele 2025. godine, Tesla je isporučio ukupno 1,63 miliona vozila, što je pad od više od 8,5% u odnosu na 2024. godinu.

S druge strane, kineska kompanija BYD saopćila je da je njena prodaja električnih vozila u 2025. porasla za 28%. Ukupno je prodala 2,26 miliona električnih automobila, čime je, po prvi put na godišnjem nivou prestigla Teslu.

Godinu ranije BYD je bio vrlo blizu Teslinog rezultata. BYD je tada isporučio 1,76 miliona vozila, dok je Tesla isporučio 1,79 miliona.

Dionice Tesle su do petka poslijepodne pale za više od 3%. U posljednjih pet dana trgovanja ukupni pad vrijednosti dionica iznosi više od 10%.

BYD je tokom 2025. godine ukupno isporučio 4,54 miliona putničkih vozila. Za razliku od Tesle, BYD proizvodi i plug-in hibride. Isporuke električnih vozila bile su gotovo jednake isporukama hibrida, a njihova prodaja pala je sa 2,48 miliona na 2,28 miliona vozila.

Kakvo je mišljenje Elona Muska o BYD-u

U danas već ozloglašenom intervjuu za Bloomberg TV iz 2011. godine, Musk se nasmijao kada su ga pitali o konkurenciji iz BYD-a, dok je voditelj spomenuo investiciju milijardera Warrena Buffetta u tu kompaniju. Musk je odgovorio: „Jeste li vidjeli njihov automobil?“, dodavši: „Ne mislim da imaju dobar proizvod… Ne mislim da je naročito privlačan; tehnologija nije naročito snažna, a BYD kao kompanija ima prilično ozbiljne probleme na domaćem tržištu u Kini.“



Tadašnji izvršni direktor Tesle rekao je i da bi primarni fokus BYD-a trebao biti da osiguraju da „ne propadnu u Kini“.

Musk je promijenio ton 2021. godine, obraćajući se Svjetskom kongresu o novim energetskim vozilima u Hainanu, u Kini: „Imam veliko poštovanje prema mnogim kineskim proizvođačima automobila zbog napretka u ovim (EV) tehnologijama.“

U pozivu o poslovnim rezultatima Tesle u januaru 2023. godine, Musk je rekao da kineski proizvođači automobila „rade najviše i rade najpametnije… i ako bih morao nagađati, vjerovatno je neka kompanija iz Kine najizglednija da bude odmah iza Tesle.“

Godinu dana kasnije, u drugom pozivu o poslovnim rezultatima, Musk je zvučao znatno alarmantnije, upozorivši da će, ako se ne uvedu trgovinske barijere za kineska električna vozila, ona „u suštini uništiti većinu drugih kompanija u svijetu.“

Pad Tesline prodaje u 2025. godini zaokružio je izuzetno izazovnu godinu za kompaniju. Muskova finansijska podrška predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa, kao i njegov angažman na čelu napora Bijele kuće za smanjenje federalnih troškova kroz DOGE, izazvali su snažan javni otpor prema milijarderu i njegovim kompanijama.

Tesla vozila bila su posebno meta protesta, poziva na bojkot i vandalizma. Javna svađa Muska i Trumpa kasnije tokom godine dodatno je naštetila kompaniji, jer je predsjednikov tzv. “Big Beautiful Bill” uključivao odredbu o ukidanju federalnog poreskog kredita od 7.500 dolara za električna vozila, počevši od septembra.

Siladitya Ray, Forbes