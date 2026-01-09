Ovi Trumpovi saveznici, finansijeri i energetski tajkuni mogli bi ostvariti milijarde iz krize u Venecueli

Nakon što je američka vojska u subotu otela venecuelanskog predsjednika Nicolása Madura, posmatrači s Wall Streeta brzo su proglasili najvećeg pobjednika: Paula Singera, menadžera hedge fonda s neto bogatstvom od 6,7 milijardi dolara, poznatog po ulaganju u problematičnu imovinu širom svijeta.

Amber Energy, startup sa sjedištem u Houstonu koji podržava Elliott, nedavno je pobijedio na aukciji pred američkim saveznim sudom i kupio venecuelansku naftnu kompaniju Citgo za 5,9 milijardi dolara, iznos koji mnogi smatraju pravom krađom. Citgo posjeduje tri rafinerije u Louisiani, Teksasu i Illinoisu, kao i distributivnu mrežu od 4.000 Citgo benzinskih pumpi.

Singer, pristalica Donalda Trumpa koji je pomogao finansirati njegov tranzicijski tim, možda jeste najveći dobitnik, ali nije jedini moćnik s Wall Streeta koji će profitirati od Citgo dogovora. Forbes je razgovarao s nekoliko ljudi uključenih u posao i ispostavilo se da postoje i drugi veliki igrači koji stoje iza Elliottove i Amberove ponude za upravljanje Citgom, pored drugih hedge fondova i investicionih firmi koje su spremne da ostvare ogromnu zaradu.

Foto: Paul Singer/Reuters/Steve Marcus

Prema osobi upoznatoj s dogovorom, Elliott finansira trećinu kapitala i predvodi konzorcij teškaša s Wall Streeta. Grupa uključuje investicionu firmu Oaktree Capital Management iz Los Angelesa, koju vode milijarderi Howard Marks i Bruce Karsh, navode dvije osobe upoznate sa slučajem.

Dio konzorcija je i hedge fond Silver Point Capital s imovinom od 43 milijarde dolara. Firma sa sjedištem u Greenwichu, Connecticut, osnovana je i vodi je Ed Mulé zajedno s Robertom O'Sheom, bivšim partnerima Goldman Sachs Groupe koji su imali visoke pozicije u sektoru obveznica.

Apollo Global Management, kojim upravlja još jedan milijarder i Trumpov pristalica Marc Rowan (neto bogatstvo 8,3 milijarde dolara), koji je kratko razmatran kao kandidat za ministra finansija, predvodi finansiranje duga, prema riječima dvije osobe upoznate s dogovorom.

Sudski dokumenti navode da to uključuje Amberovo preuzimanje 3,8 milijardi dolara duga s prvim pravom naplate i izdavanje 2,85 milijardi dolara konvertibilnih obveznica. Također se spominje i vlasničko ulaganje od 25 miliona dolara od jednog Elliottovog povezanog društva.

Tu su i energetski rukovodioci i tajkuni koji su pomogli u osnivanju Ambera, kompanije osnovane u augustu 2024. s isključivom svrhom da se nadmeće za Citgo.

Predsjednik Ambera je Jeff Stevens, bivši suosnivač (s milijarderom Paulom Fosterom) kompanije Western Refining iz 1997. godine, koja je započela s jednom rafinerijom u El Pasu, Teksas. Stevens i Foster su kasnije prodali Western za 6 milijardi dolara 2017. kompaniji Andeavor, koju je tada vodio Greg Goff, današnji izvršni direktor Ambera. Dvije godine kasnije, Andeavor je prodat Marathon Petroleum-u 2019. za 36 milijardi dolara.

Goff i Stevens, koji su zadržali dionice Marathona, upoznali su energetski tim Elliotta, predvođen Johnom Pikeom, dok su bili na istoj strani u kasnijim aktivističkim pritiscima protiv Marathona. Prvo su uspjeli natjerati izvršnog direktora Garyja Hemingera da se povuče 2019. godine; zatim su pomogli u organizaciji prodaje Marathonove podružnice Speedway 2020. godine, koja je tada upravljala s 4.000 benzinskih stanica, za 21 milijardu dolara japanskoj matičnoj kompaniji lanca 7-Eleven. Elliott je godinama vršio pritisak i na Phillips 66, u kojem posjeduje dionice vrijedne 2,7 milijardi dolara, zagovarajući prodaju imovine.

Amberova pobjednička ponuda za Citgo bila je kontroverzna i prije Trumpovog najnovijeg poteza. Nakon decenije parničenja, mjeseci svjedočenja i dugog aukcijskog procesa, savezni sudija Leonard Stark iz Delawarea donio je odluku u korist Ambera, uprkos činjenici da je njihova ponuda bila 2 milijarde dolara niža od barem jedne konkurentske ponude.

Najveći rival Amberu bio je konzorcij predvođen malom kanadskom rudarskom kompanijom Gold Reserve (kojoj je Venecuela pod predsjednikom Hugom Chávezom eksproprisala rudnike 2011. godine), a koji je u početku podržavala kompanija Koch Industries.

Izvršni potpredsjednik Gold Reservea, Paul Rivett, i dalje je bijesan što nije pobijedio s ponudom od skoro 8 milijardi dolara.

„Zašto Citgo ide ponuđaču s nižom cijenom?“ pitao je Rivett, koji tvrdi da je imao osigurano finansiranje od J.P. Morgana. „Ovo se nikada nije smjelo dogoditi“, naglasio je.

U obrazloženju odluke, sudija je naveo da je posebni povjerenik preporučio Amberovu ponudu jer je imala veće šanse da se transakcija zaključi.

Prema Gold Reserveu, koji ove sedmice podnosi posljednju žalbu američkom Trećem apelacionom sudu, aukcijski proces bio je opterećen sukobima interesa, jer su advokatska kuća Weil, Gotshal & Manges i investicijska banka Evercore, ključni savjetnici suda, istovremeno primali naknade od Elliotta za druge poslove. Sudija je ranije odbacio ove navode kao „proceduralno neispravne“ i „zasnovane na odbačenim argumentima“.

Važno je istaći da ni Venecuela ni PDVSA neće dobiti nijedan dolar od 5,9 milijardi. Sav novac je namijenjen namirenju potraživanja desetak kompanija i investitora koji su kupili obveznice osigurane tom imovinom.

Među njima su ConocoPhillips (1,4 milijarde dolara), rudarska kompanija Rusoro iz Vancouvera (400 miliona dolara u gotovini i 650 miliona u konvertibilnom dugu) te Red Tree Investments, povezana s hedge fondom Contrarian Capital Management, koja bi trebala dobiti najmanje 330 miliona dolara.

Još jedan veliki dobitnik je Tenor Capital Management iz New Yorka, hedge fond vrijedan 9 milijardi dolara, koji će dobiti lavovski dio od više od milijardu dolara namijenjenih isplati potraživanja kompanije Crystallex.

Na kraju su sud i povjerenik stali na stranu Elliotta i Ambera, jer su oni prethodno riješili pitanje obveznica PDVSA iz 2020. godine, koje su bile osigurane s 50,1% dionica Citga. Amber je otkupio te obveznice za 2,1 milijardu dolara i poništio ih, dok Gold Reserve nije pokušao postići dogovor, računajući da će obveznice biti proglašene nevažećim, što se nije desilo.

Foto: Howard Marks/Reuters/Jeenah Moon

Elliott ima veliko iskustvo u problematičnim državnim dugovima. Singer je poznat po ulaganju u argentinski dug nakon krize 2001. godine, na kojem je na kraju zaradio 2,4 milijarde dolara.

Citgo bi, prema analitičarima, mogao vrijediti znatno više od 5,9 milijardi dolara, procjene se kreću od 11 do 13 milijardi, dok venecuelanska strana tvrdi da vrijedi i do 18 milijardi dolara. Ako Amber uspije poboljšati poslovanje i iskoristiti jeftinu venecuelansku naftu u budućnosti, vrijednost kompanije mogla bi se povećati za još nekoliko milijardi.

Amber, Elliott i Stevens odbili su komentarisati dok se posao zvanično ne zaključi, posebno jer postoji mogućnost žalbe ili geopolitičkih promjena. Nova predsjednica Venecuele, Delcy Rodríguez izjavila je da Venecuela ne priznaje prisilnu prodaju Citga i da se žali na sudsku odluku.

Za neke od velikih dobitnika to je smiješno. Među njima je i Gordon Keep iz kompanije Rusoro Mining, koja očekuje 1,6 milijardi dolara. „Nekada smo bili ozbiljna kompanija“, kazao je Keep.

Nakon zaključenja posla, očekuje da će Rusoro isplatiti dioničarima više gotovine nego što trenutno vrijedi cijela kompanija, a za preostalih 650 miliona dolara koje Venecuela duguje naći će druge načine.



Christopher Helman, Forbes