Uskoro direktni letovi za New York sa hrvatskog aerodroma – koliko koštaju karte?

Nova direktna avionska veza između Splita i New Yorka počet će s radom početkom maja.

Splitski aerodrom Sveti Jeronim ove će godine dobiti direktnu avio vezu s New Yorkom. Njime će upravljati United Airlines. To je prva direktna linija između SAD-a i Splita i jedina interkontinentalna linija na splitskom aerodromu, izvještava hrvatski Poslovni dnevnik .

Nova linija između Splita i New Yorka, tačnije aerodroma Newark, počet će s radom 1. maja i bit će aktivna do 6. septembra 2026. godine. Letovi iz Splita bit će tri puta sedmično, srijedom, petkom i nedjeljom u 10 sati. Polasci iz New Yorka bit će u 17 sati.

Letovi će se obavljati avionima Boeing B767-300ER, koje United Airlines ima u dvije konfiguracije. Prijevoznik najavljuje da će tokom ljetne sezone imati ukupno 57 rotacija između Splita i New Yorka, što znači da će United Airlines na ovoj novoj ruti ponuditi ukupno 19.038 sjedišta, piše Poslovni.hr.

Od 850 dolara za povratnu kartu

Karte su već dostupne na web stranici United Airlinesa. Prvi let iz Splita za New York dostupan je 1. maja po početnoj cijeni od 850 dolara za povratno putovanje u najjeftinijoj klasi, odnosno osnovnoj ekonomskoj klasi. Cijene ovih karata će dodatno porasti tokom ljetnih mjeseci.

Prema web stranici prijevoznika, za standardnu ​​ekonomsku klasu platit ćete najmanje 1.008 dolara, a za ekonomsku klasu s mogućnošću potpunog povrata novca najmanje 1.298 dolara.

Prema podacima sa web stranice aviokompanije, direktni let traje 10 sati i 5 minuta.

Još jedna direktna veza sa SAD-om za Hrvate

Transatlantska veza nije samo veliki korak za Zračnu luku Split, već i za cijeli turistički sektor, koji mnogo očekuje od američkih gostiju, među kojima je Hrvatska sve popularnija.

Split će biti druga hrvatska destinacija direktno povezana sa SAD-om. Dubrovnik je 2019. godine dobio direktnu vezu American Airlinesa s Philadelphijom, koja je bila obustavljena tokom pandemije 2020. godine. Delta i United Airlines su 2021. godine uveli direktnu sezonsku vezu s New Yorkom, ali ju je samo ovaj drugi zadržao.

Prema podacima Aerodroma Split, prošle godine su ugostili nešto više od 3,8 miliona putnika, što je šest posto više nego 2024. godine. Putnički promet na Aerodromu Split konstantno raste posljednjih godina, s izuzetkom pandemijske 2020. godine, kada je promet iznosio 674.000 putnika, prenosi i Poslovni.hr.