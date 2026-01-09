Prodan najveći lanac privatnih muzeja u svijetu

Najveći lanac privatnih muzeja u svijetu koji je pokrenut u Hrvatskoj, a danas posluje na oko 70 lokacija u 27 zemalja, Muzej Iluzija (Museum of Illusions), dobio je novog većinskog vlasnika – američku investicijsku kuću Brightwood Capital Advisors. Vrijednost translakcije nije objavljena, osim što se zna da je fond Invera Equity Partners, koji je 2021. godine, stekao većinski, 65 % udio u firmi Metamorfoza d.o.o. koja upravlja Muzejem iluzija, ostaje manjinski suvlasnik.

Brend spreman za dodatno globalno širenje

Akvizicija od američkog fonda dolazi u vrijeme kada je brend spreman za dodatno globalno širenje. Sjedište Muzeja će ostati u Zagrebu, a razvoj novih iluzija i eksponata u Oroslavju

„Ova strateška akvizicija potvrda je vrijednosti brenda koji smo izgradili iz Zagreba i njegovog dugoročnog globalnog potencijala. Ulazak investicijskog partnera poput Brightwooda omogućuje nam ubrzano međunarodno širenje, dodatna ulaganja u inovacije i infrastrukturu, te daljnje jačanje pozicije vodećeg svjetskog brenda u području iskustvene zabave, uz očuvanje našeg identiteta i poslovnog modela“, kaže Tomislav Hlupić, finansijski direktor Muzeja Iluzija.

Osnivači Muzeja su Tomislav Pamuković i Rok Živković iz Zagreba, prijatelji iz srednje škole.

U svojim ranijim intervjuima prisjetili su se kako su došli na ideju da 2015. godine pokrenu muzej. Živković kaže da je ideja bila posljedica želje da u Zagrebu koji se turistički razvijao, turistima ponudi novi sadržaj koji će ih privući. „U početku se nije zvalo muzej iluzija, pokušao sam naći partnera u toj priči, kako stvoriti nešto zabavno i edukativno, a da je simpatično u Zagrebu“, ispričao je u talk showu HTV-a “U svom filmu”.

Pamuković je prije pokretanja muzeja imao marketinšku agenciju, koja je, ispričao je, radila solidno, dok je Roko bio medijski direktor u jednoj velikoj firmi.

„Bili smo zadovoljni s našim poslom. Pokušali smo sa što manje novca napraviti nešto. Imao sam kreditnu sposobnost u banci, pomogao nam je HAMAG-BICRO, koji je dao garanciju na kredit. Zadužili smo se kod mame, tate, sestre, brata, prijatelja i ušli u minuse do kraja. Otvorili smo muzej tako da nije bio u potpunosti gotov jer zbog nedostatka novaca nismo platili dobavljače i izvođače. Nismo se dali, vjerovali smo u to. Vjerovali smo u projekt. To su bili dani zajedništva i velike sreće“, prisjetio se Pamuković, jedan od osnivača i uz Roka jedan od dioničara firme.

Muzej iluzija, Foto. Reuters

Kako je pokrenut

Dvojac je godinu istraživao online šta bi sve mogli ugraditi u muzej. Na kraju su se opredijelili za koncept edutaiment (edukacija u kombinaciji sa igrom).

„Muzeji iluzija imaju obrazovnu komponentu jer se svaka iluzija u konačnici objašnjava, te su posjetitelji upoznati s detaljima koji stoje iza iluzija, kao i o načinu na koji iluzija funkcionira, odnosno načinu na koji je zavarala naš um“, pojašnjavaju osnivači.

Vrlo brzo početna ideja je evoluirala u brzorastući biznis koji se počeo širiti po cijelom svijetu. Dvojac je odlučio ući u franšizno poslovanje, pa se tako, osim u Zagrebu Muzej iluzija pojavio i u nekim od najvećih centara; New Yorku, Parizu, Torontu, Beču, Dubaiju, Šangaju i brojnim drugim gradovima.

Muzej iluzija, Foto: Reuters

Muzej iluzija je imao je i zaokret u poslovanju. Kada je prije nekoliko godina Invera ubrizgala svoj kapital u Muzej, odlučila je fokus staviti na otvaranje i vlastitih muzeja (korporativni muzeji), a ne samo povećavati njegove franšize po svijetu.

Prve informacije govore da se postojeća upravljačka struktura pod većinskim američkim fondom neće mijenjati. Menadžment tim u Hrvatskoj i SAD-u ostaje na čelu društva, predvodit će ga glavna izvršna direktorica Kim Schaefer. Operativni centar za američko tržište će i dalje biti u Scottsdaleu u Arizoni.

U sklopu akvizicije, saopćeno je, pet postojećih franšiznih muzeja u SAD-u; Bostonu, Chicagu, Pittsburghu, Philadelphiji i Scottsdaleu, prelazi u korporativno vlasništvo.