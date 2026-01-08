Investicije u FBiH premašile šest milijardi KM – ko je privukao najviše kapitala

Federacija Bosne i Hercegovine nastavila je snažan investicioni rast, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku (FZS). Ukupne investicije u 2024. godini iznosile su više od šest milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 10,2 posto u odnosu na 2023. godinu. Ovaj rezultat potvrđuje kontinuitet pozitivnog trenda koji traje posljednje tri godine.

Posebno se ističe Kanton Sarajevo, koji svake godine ostvaruje gotovo jednu četvrtinu ukupnih investicija u Federaciji BiH. Podaci Federalnog zavoda za statistiku (FZS), pokazali su da su investicije u nova stalna sredstva u ovom Kantonu porasle za 33,6 posto u odnosu na 2023. godinu, što potvrđuje kontinuitet rasta.

U KS investicije 1,78 milijardi KM

Ukupna vrijednost ostvarenih investicija u Kantonu Sarajevo u 2024., iznosila je 1,78 milijardi konvertibilnih maraka, dok su godinu ranije iznosile 1,33 milijarde KM, što znači da je u samo jednoj godini uloženo više od 440 miliona KM dodatnog kapitala.

Iz Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju (KAIP) Sarajevo, naveli su da ovakvi rezultati potvrđuju efekte sistemskog pristupa unapređenju poslovnog ambijenta i aktivnom radu na privlačenju domaćih i stranih ulagača.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku, objavljeni krajem decembra 2025. godine, pokazuju da su se investicije u periodu od 2021. do 2024. gotovo udvostručile, čime je Kanton Sarajevo treću godinu zaredom zadržao uzlazni trend, za razliku od ostalih kantona Federacije BiH.

Posebno se izdvaja kvalitet investicija, obzirom na to da je više od jedne milijarde maraka usmjereno u nabavku mašina, opreme i transportnih sredstava, što direktno doprinosi jačanju proizvodnih kapaciteta i modernizaciji privrede.

Direktor KAIP-a, Adnan Jašarević, naveo je da pojačani interes investitora dolazi kao rezultat intenzivnog međunarodnog umrežavanja, te direktne komunikacije s ulagačima.

“Važno je istaći da polovica tih investicija obuhvata nabavku mašina i opreme što ukazuje na vrlo kvalitetan karakter tih investicija. Mnogo je, naravno, faktora koji utječu na volju poduzetnika da povećaju ulaganja ili dođu da pokrenu poslovanje, od stabilnosti vlada pa do niza ekonomskih reformi koje olakšavaju poslovanje te intenzivnog rada na promociji investiranja i međunarodnog uvezivanja. Za nas ovo nije iznenađenje, ali jeste ohrabrenje da se nastavi sa aktivnostima i pojača sve ono što će nas učiniti još privlačnijom i sigurnijom destinacijom za investicije “, kazao je.

Fokus na infrastrukturu i tehnologiju

U tehničkoj strukturi ulaganja dominiraju građevinski objekti i prostori, kao i strojevi, oprema i transportna sredstva, koji čine okosnicu infrastrukturnog i industrijskog razvoja. Ulaganja u biološka sredstva, poput stoke i višegodišnjih zasada, imaju zanemariv udio, što je očekivano s obzirom na pretežno urbani karakter Kantona Sarajevo, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Istovremeno, sve veći značaj dobijaju proizvodi intelektualnog vlasništva, uključujući softver, istraživanje i razvoj, licence i autorska prava. Rast ove kategorije ukazuje na jačanje uslužnog sektora, digitalizacije i informacionih tehnologija, koje postaju jedan od ključnih stubova ekonomije Kantona.

Troškovi prijenosa vlasništva, koji obuhvataju poreze, notarske i sudske takse, i dalje čine manji dio ukupnih investicija, ali ostaju neizostavan element realizacije investicionih projekata.

Sveukupno posmatrano, dinamika i struktura investicija potvrđuju da se Kanton Sarajevo sve snažnije profilira kao stabilno i atraktivno okruženje za ulaganja, s rastućim fokusom na moderne, tehnološki napredne i uslužno orijentisane djelatnosti.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH