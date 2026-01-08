LEGO najavio veliku tehnološku revoluciju – počinje sa Star Warsom

LEGO uskoro postaje mnogo tehnološki napredniji, i, srećom, izgleda da to neće ići nauštrb onoga što ga čini toliko popularnim i među djecom i među odraslima. Iskreno, ako ste odrasli LEGO kolekcionar, ovaj sljedeći veliki korak kompanije možda neće biti za vas, ali upravo je to i poenta.

Nastavljajući svoj cilj da podstakne igru zasnovanu na fizičkom, interaktivnom iskustvu, bilo kroz pametno osmišljene klasične setove ili haotičnije kolekcije poput Sonic the Hedgehog linije, LEGO je najavio SMART Play, inovaciju „koja oživljava LEGO kreacije kao nikada prije“.

Jedno od najznačajnijih proširenja LEGO linije

Ove setove će pokretati LEGO SMART Brick, koji donosi revolucionarne tehnologije koje omogućavaju da kockice i modeli reaguju na način na koji se koriste. LEGO Star Wars je prva franšiza koja dobija ovu visokotehnološku nadogradnju, a tri nova seta stižu u martu, s još mnogo toga u planu.

Ovo nije prvi put da su interaktivne elektronike uključene u LEGO iskustvo, njihovi Super Mario setovi nude interakcije putem skenera sa većim figuricama, ali ovo je prvi put da je to iskustvo minijaturizirano u klasični “System in Play” format, bez ekrana i potpuno kompatibilno s postojećim LEGO setovima.

Ako sve bude funkcionisalo kako je obećano, ovo bi moglo biti jedno od najznačajnijih proširenja LEGO linije do sada, platforma koja može unaprijediti i najmanje setove, pa sve do gigantskih izložbenih modela poput prošlogodišnjeg LEGO Death Stara. Kao i svaki dobar proizvod za igru, njegov potencijal ograničava samo mašta, i naravno, LEGO-va spremnost da tehnologiju učini dostupnijom korisnicima.

LEGO Star Wars SMART Play: Darth Vaderov TIE lovac (75421), Foto: LEGO Grupa

SMART Play je razvijen unutar LEGO-ovog Creative Play Lab tima s ciljem omogućavanja fizičke igre koja reaguje na pokrete i dodire pomoću „nevidljive tehnologije“. Povezuje se sa SMART Tagovima i SMART Minifigurama, koji izazivaju zvučne i svjetlosne reakcije. Prva tri seta ne koriste puni potencijal nove tehnologije, ali svaki početak mora odnekud krenuti.

Kako funkcioniše LEGO SMART Play

Nova SMART Play platforma obuhvata više od 20 patentiranih inovacija, a LEGO SMART Brick je srce cijelog iskustva. U njemu se nalazi posebno izrađen čip manji od LEGO kockice, koji sadrži mini zvučnik, senzore, akcelerometar, svjetlosne i zvučne senzore, te mogućnost bežičnog punjenja.

LEGO SMART Play Star Wars setovi

Prva tri LEGO SMART Play „All-in-One“ Star Wars seta bit će dostupna za prednaručivanje od 9. januara, a u prodaji od 1. marta u LEGO prodavnicama i kod odabranih distributera. Svaki set dolazi sa SMART Brickom, punjačem, te najmanje jednom SMART Minifigurom i SMART Tagom.

LEGO Star Wars SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter (75421)

Dob: 8+

8+ Dijelova: 473

473 Cijena: $69.99 (€69.99, £59.99)

$69.99 (€69.99, £59.99) Dimenzije: 10 cm visina, 11 cm dužina, 15 cm širina

Najmanji set u seriji, klasični TIE Fighter, dolazi s Darth Vader SMART Minifigurom i Imperial Fueling Station bazom, koja se suprotstavlja Rebel Outpostu s jednom običnom (ne-SMART) minifigurom Rebel Fleet Troopera. Ima samo jedan SMART Tag, ali dovoljno za realistične zvukove motora.

LEGO Star Wars SMART Play: Lukeov crveni peterostruki X-krilac (75423), Foto: LEGO Grupa

LEGO Star Wars SMART Play: Luke’s Red Five X-Wing (75423)

Dob: 6+

6+ Dijelova: 584

584 Cijena: $99.99 (€89.99, £79.99)

$99.99 (€89.99, £79.99) Dimenzije: 6 cm visina, 22 cm dužina, 19 cm širina

Ovaj set srednje veličine ima dvije SMART Minifigure, Luke Skywalker i Princeza Leia, te obične figurice R2-D2, člana pobunjeničke posade i Stormtroopera. Sadrži imperijalni toranj, transporter i komandni centar, a zahvaljujući pet SMART Tagova aktivira laserske i zvukove motora, svjetlosne efekte i još mnogo toga.

LEGO Star Wars SMART Play: Throne Room Duel & A-Wing (75427)

Dob: 9+

9+ Dijelova: 962

962 Cijena: $159.99 (€159.99, £139.99)

$159.99 (€159.99, £139.99) Dimenzije: 14 cm visina, 29 cm dužina, 49 cm širina

Najveći set od tri, Throne Room Duel & A-Wing (75427), kombinuje elemente borbe slične „Rock ‘Em Sock ‘Em Robots“ igri, rekreirajući završnu bitku svjetlosnim sabljama između Lukea Skywalkera i Dartha Vadera iz filma “Return of the Jedi.”

Sadrži tri SMART Minifigure: Darth Vader, Car Palpatine,iLukeSkywalker(Jedi).

Uz to dolazi i A-Wing lovac s pilotom, dvije Royal Guard figurice i toranj s SMART Tagom koji „brani“ carev tron. Iako se top ne uklapa sasvim u filmsku scenu, predstavlja zanimljiv dodatak, posebno, jer je A-Wing među najpoznatijim Star Wars brodovima. SMART sistem donosi zvukove svjetlosnih sablji, motora i kultni motiv „The Imperial March“ kada Palpatine sjedne na tron.

Šta slijedi za LEGO SMART Play?

LEGO je najavio da će SMART Play linija rasti s novim ažuriranjima, lansiranjima i tehnologijama. Fanovi su već primijetili da oznake setova nisu uzastopne, između 75421 i 75427 ima prostora za najmanje četiri nova seta, koji su vjerovatno već u pripremi.

Dugoročno, u skladu s LEGO-ovim STEM serijama, postoji nada da će kompanija otvoriti tehnologiju za korisnike i inspirisati mlade inženjere i programere da stvaraju vlastite interaktivne LEGO scene.

Matt Gardner, Forbes