Kineske rafinerije se nakon Venecuele okreću iranskoj sirovoj nafti

Nakon dogovora Caracasa i Washingtona o izvozu venezuelanske sirove nafte u vrijednosti od dvije milijarde dolara, očekuje se da će kineske nezavisne rafinerije u narednim mjesecima preći na tešku

sirovu naftu iz drugih izvora, uključujući Iran, kako bi zamijenile pošiljke iz Venezuele koje su obustavljene nakon američkog uklanjanja predsjednika te zemlje Nicolasa Madura, javlja Reuters.

Analitičari ističu da će taj dogovor, koji je potvrdio u utorak i sam američki predsjednik Donald Trump, vjerovatno smanjiti opskrbu Venezuele za Kinu, čime se ograničava izvor jeftine nafte za nezavisne rafinerije poznate kao „teapots“ (male nezavisne rafinerije). Kina, kao najveći svjetski uvoznik sirove nafte, također je značajan kupac nafte pod sankcijama iz Rusije, Irana i Venezuele.

Koga najviše pogađa venecuelanska drama?

„Venezuelanska drama najviše pogađa kineske nezavisne rafinerije, jer bi mogle izgubiti pristup jeftinim teškim barelima“, kaže za Reuters June Goh, analitičarka Sparta Commodities-a i dodajući: “Imajući u vidu obilje ruske i iranske sirove nafte, kao i venecuelanske barele koji se već nalaze na moru, ne očekujemo da će se proizvođači nadmetati za nesankcionisane barele, jer to s ekonomskog stanovišta za njih vjerovatno ne bi imalo smisla.“

Kina je 2025. godine dnevo uvezila 389.000 barela venecuelanske nafte, što je oko 4% ukupnog uvoza sirove nafte po moru, pokazuju podaci Kplera.

Najmanje deset sankcionisanih brodova koji su u decembru natovareni napustili su venecuelanske vode početkom januara, prevozeći oko 12 miliona barela sirove nafte i goriva, izvijestio je Reuters. Međutim, utovari za Aziju u glavnim venecuelanskim lukama obustavljeni su od 1. januara, pokazuju podaci o transportu.

Zbog ograničene ponude, prodavači venecuelanske sirove nafte Merey, za brzu isporuku nudili su terete s popustom od oko 10 dolara po barelu ICE Brentu, u odnosu na 15 dolara prošlog mjeseca, rekao je jedan trgovac, iako je trgovina skoro stala. Drugi trgovac je rekao da su ponude bile na minus 11 dolara po barelu.

“Lutajuće” skladište može trajati 75 dana

Venecuelanska nafta na brodovima u Aziji i dalje je dovoljna da pokrije otprilike 75 dana kineske potražnje, što ograničava neposrednu potrebu za alternativama, rekla je za Reuters viša analitičarka Kplera, Xu Muyu.

Rafinerije koje koriste venecuelansku naftu vjerovatno će u martu i aprilu preći na rusku i iransku opskrbu, a Kina može koristiti i izvore bez sankcija, kao što su Kanada, Brazil, Irak i Columbija, dodala je.

Trgovci kažu da kupci još nisu počeli tražiti alternative, dok je iranska teška sirova nafta dostupna u velikim količinama i po popustu od oko 10 dolara po barelu u odnosu na ICE Brent, što je najjeftinija alternativa.

„Teapots“ bi također mogli razmotriti i naftu sa srednjeg Istoka, poput iračke Basrah, rekao je trgovac iz Singapura.

U međuvremenu, popusti za kanadsku sirovu naftu, poput Cold Lake i Access Western Blend (kanadska, teža, teže preradiva nafta, izvezenih Trans Mountain cjevovodom, povećali su se za više od dva dolara ove sedmice, na 4-5 dolara po barelu u odnosu na ICE Brent (lakša sirova nafta, koristi se kao referentna cijena za određivanje cijene većine sirovih nafta u svijetu), za aprilske isporuke u Kinu, zbog očekivanja niže potražnje iz SAD, kažu trgovci.