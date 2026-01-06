Gdje je Sarajevo u poređenju sa Ljubljanom i Zagrebom u zimskom održavanju grada i zašto na raspolaganju ima samo 33 dotrajala vozila

Dok veći gradovi centralne Evrope koriste sistemsku mehanizaciju i centralizirane komunalne holdinge za čišćenje snijega, veliki dio lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i dalje, iz zime u zimu, se oslanjaju na improvizaciju. Snijeg nas u januaru često iznenadi, a njegove posljedice su već vidljive. U glavnom gradu BiH, zabilježen je smrtni slučaj, oštećeno drveće, javni prijevoz nerijetko u kolapsu, a evidentna su i kašnjenja.

Ovi događaji jasno ukazuju na to koliko je dugogodišnje zanemarivanje opreme i izostanak sistemskog pristupa održavanju rizično, ali i koliko je hitna potreba za ulaganjima u modernizaciju, jačanje kapaciteta i uvođenje preventivnih mjera.

Emir Dobrača, direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “RAD”, za Forbes BiH kaže kako je najveći problem preduzeća starost vozila.

“Podkapacitirani smo. Broj vozila je uredu, ali kada bih imao sva “zdrava” vozila, ja bih mogao raditi. Ali, ona su jako stara i često ne mogu da odgovore zadacima zbog nepredviđenih kvarova”, govori on.

Kako prenosi portal Akta.ba, uvidom u arhivu realiziranih javnih nabavki vidi se da je KJKP “Rad” samo tokom prošle godine, i to samo kod jedne firme potrošio ukupno oko 1,4 miliona KM na rezervne dijelove i prateću opremu. Kada se saberu samo dvije glavne stavke iz javnih nabavki koje su dostupne – rezervni dijelovi (1,4 miliona KM) i servisiranje (oko 768 hiljada KM) – dolazi se do iznosa od približno 2,19 miliona KM koji se utroše na održavanje.

“Vidite, ja moram imati održavanje opreme. Imam auto smećare, vozilo za grad… Veliki je broj vozila koje ja servisiram i kroz nabavku rezervnih dijelova i kroz ovlaštene servise, što moj remont ne može uraditi. Da je novija mehanizacija, bilo bi i manje troškova”, kaže Dobrača za Forbes BiH.

Dodao je i to da ovo preduzeće nije u stanju kupiti vozilo od 300.000 KM, jer ne bi ostalo novca za popravljanje zastarjelih vozila.

“Ovdje treba pristupiti strateški, osigurati namjenska sredstva, da se kupe flote vozila koja će biti odgovarajuća, nova i kvalitetna”, naglašava on. Dodaje da je takav zahtjev već uputio zastupnicima u skupštini koji su dio vlasti, kao i nadležnom ministarstvu.

“Tražio sam da se osiguraju sredstva za kupovinu vozila za javnu higijenu i za ljetno-zimsko održavanje – dakle, sredstva namijenjena isključivo nabavci te opreme“, ističe dodajući da više informacija o planiranim iznosima mogu dati premijer, ministar finansija ili resorni ministar, koji su nadležni za sredstva predviđena za Komunalno preduzeće “RAD”.

I dok se čeka da procedure završe svoj dio posla, pred kraj 2025. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i reprezentativni sindikat državnih službenika postigli su sporazum o novoj osnovici i bodu za obračun plata u 2026. godini.

Tim sporazumom utvrđena je osnovica od 540 KM i bod u iznosu od 1,00, što je rezultiralo povećanjem plata pojedinih funkcionera sa 4.800 KM na 5.400 KM, odnosno sa 4.704 KM na 5.292 KM. Kako se može vidjeti u priloženim podacima, ti iznosi premašuju čak i početnu cijenu jednog benzinskog bacača snijega.

“Mi smo podkapacitirani”

Da bi se glavni grad BiH efikasno očistio od snijega, Dobrača ističe da je neophodno imati najmanje deset velikih kamiona – troosovinaca s koševima, zatim dodatna specijalizirana vozila tipa Unimog, kao i pet do šest manjih vozila za čišćenje pješačkih zona.

“Ukupno je to između 30 i 35 vozila za općine koje održavamo. Trenutno ih imamo 33, ali su dotrajala“, naglašava.

Da bi se nabavila nova vozila, potrebno je provesti tender i javne nabavke, uključujući međunarodni tender u iznosu od 400.000 KM, koji ostaje otvoren najmanje dva mjeseca, nakon čega slijede rokovi za žalbe i ostala procedura.

Evropski proizvođači zimske opreme poput Øveraasena i Bucher Municipala, mogli bi odgovoriti na ovaj tender, ali pojedinačne cijene njihovih proizvoda kreću se od oko 5.000 eura. Na stranim tržištima, polovna vozila za čišćenje snijega mogu koštati do 50 ili više hiljada eura, što bi zahtijevalo mnogo veća ulaganja.

Kakav je sistem glavnih gradova u susjedstvu

Gradovi poput Ljubljane i Zagreba raspolažu centraliziranim komunalnim sistemima koji funkcionišu izuzetno efikasno. Zagrebački Holding, kroz svoje podružnice upravlja komunalnim poslovima, uključujući zimsko održavanje cesta, javnih površina i čišćenje snijega.

Prema podacima objavljenim na službenoj web-stranici Grada Zagreba, u novembru 2025. godine grad je raspolagao sa ukupno 245 vozila – 134 kamiona i 111 specijalnih vozila – te sa oko 500 zaposlenika, uključujući vozače, strojare i kontrolore, raspoređenih u devet baza stalne pripravnosti.

U poređenju sa Zagrebom, Sarajevo raspolaže sa oko 13,5% vozila za zimsko održavanje, dok Ljubljana, raspolaže sa 65 kamiona, 27 utovarivača bagera, 78 poluprikolica, 13 Unimoga, 49 mini utovarivača i 84 traktora, 63 automatska rasipača i 136 prednjih plugova kojima se održava 937 kilometara puteva.

