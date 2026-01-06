Trendovi koje kripto investitori ne bi trebali ignorisati u 2026. godini

Kriptovalute nisu imale samo dobru 2025. godinu. Ostvarile su napredak na načine koji bi se prije samo nekoliko godina, kada su ih banke odbacivale kao teret, činili kao pusti san.

Kripto industrija je dobila gotovo sve za što se godinama zalagala: prvi veliki savezni zakon o kriptovalutama – GENIUS Act, usmjeren na stablecoine, potpisan je i stupio na snagu; stratešku rezervu bitcoina, koju je američka vlada obavezala držati; i otvoreno pro-kripto vodstvo postavljeno i u SEC-u i u CFTC-u.

Kao jedan od najjasnijih znakova preokreta, izvršni direktor JPMorgana, Jamie Dimon, koji je godinama odbacivao bitcoin kao prevaru, promijenio je mišljenje. Štaviše, Dimonova globalna banka od 4,5 biliona dolara uskoro bi mogla ponuditi trgovanje kriptovalutama svojim institucionalnim klijentima.

Iznad svega, kriptovalute su pronašle svog najsimpatičnijeg predsjednika do sada (koji također ima koristi od svojih novostečenih interesa). Nije ni čudo da je ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta prvi put u julu premašila 4 biliona dolara. Bitcoin je u oktobru dostigao rekordnih 126.080 dolara prije nego što su makro pritisak i ostvarivanje profita od strane ranih investitora snizili cijene do kraja godine.

Ovo je pet trendova koje treba pratiti u kriptovalutama u 2026. godini:

1. Dalja institucionalizacija

Bum ETF-ova koji je započeo odobrenjem spot bitcoin fondova od strane SEC-a u januaru 2024. godine bio je samo početak. Danas se procjenjuje da globalna imovina u kripto ETF-ovima i ETP-ovima, kojih ima preko stotinu, iznosi više od 200 milijardi dolara.

„Tokom sljedeće godine vidjet ćete ovu postepenu institucionalizaciju kroz ETF omotače: uključivanje bitcoin ETF-ova u modelne portfelje i šire usvajanje od strane nekih od ovih vrlo velikih institucija“, kaže Ophelia Snyder , suosnivačica ETP provajdera 21Shares (kojeg je FalconX preuzeo u oktobru). „Ono što ljudi često propuste je da se ovdje nalazi većina pravog novca, a neki ga još nisu ni počeli zaista alocirati.“

Ova promjena mijenja bazu kupaca, a u konačnici i ponašanje samog bitcoina. „Vidjet ćete da globalno makro raspoloženje vrlo raznolikog tijela investitora ima veliki utjecaj na cijenu bitcoina“, kaže Snyder, dodajući da preklapanje investitora između bitcoina i širokih dionica raste.

Slaže se s Hooliejem Tejwanijem , šefom Coinbase Venturesa: „2026. godina će se manje osjećati kao pompa, a više kao zrelost za ovaj prostor.“

2. Ubrzana tokenizacija

Tokenizirana imovina – digitalni prikazi imovine poput dionica, obveznica i nekretnina na blockchain mrežama – i dalje čine otprilike 0,01% globalnih tržišta dionica i obveznica. Ali zamah se gradi. Odobrenje SEC-a u decembru za Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), koja godišnje obrađuje preko 3,5 kvadriliona dolara transakcija vrijednosnim papirima, da pruža usluge tokenizacije stavlja nas na put da tradicionalne finansije zapravo stavimo na kripto tračnice, što je mjesto gdje je budućnost, kaže Snyder.

Agencija će vjerovatno ponuditi i izuzeće – možda putem pisma o nedjelovanju ili okvira za izuzeće za inovacije koji je uveo predsjednik SEC-a Paul Atkins – kako bi proširila upotrebu tokeniziranih vrijednosnih papira u decentraliziranim finansijama, predviđa Alex Thorn, šef istraživanja u Galaxy Digitalu. Očekuje da će rane faze formalnog donošenja propisa početi u drugoj polovini 2026. godine.

Thad Pinakiewicz iz Galaxyja vjeruje da ćemo vjerovatno vidjeti veliku banku ili brokersku kuću koja počinje primati depozite tokeniziranih dionica i tretirati ih kao potpuno ekvivalentne tradicionalnim vrijednosnim papirima.

3. Razvoj infrastrukture stabilnih kriptovaluta

Tržište stablecoina poraslo je sa 206 milijardi dolara na preko 300 milijardi dolara do 2025. godine, velikim dijelom zahvaljujući usvajanju GENIUS zakona, i privuklo je velike nove učesnike, uključujući fintech kompanije poput Stripe, Fiserv i Klarna. Danas postoji više od desetak subjekata koji izdaju stablecoine denominirane u dolarima.

„Svi žele izdati stablecoin jer svi žele inovirati“, kaže Juan Lopez, generalni partner u VanEck Venturesu.

Sljedeća prepreka je besprijekorno usmjeravanje plaćanja preko različitih platformi i blockchaina. „Najvažnija inovacija ovdje je uklanjanje rizika druge ugovorne strane“, dodaje Lopez. „Potreban vam je zajednički jezik gdje se, bez rizika druge ugovorne strane, svi učesnici – distributer, izdavatelj, potrošač – slažu da ako želite unovčiti svoj novac ili svoj digitalni USD za pravi USD, to je zagarantovano ili blizu zagarantovanog, jer nema rizika druge ugovorne strane na tom putu.“

Ovo zahtijeva uspostavljanje standardiziranih operativnih pravila analognih postojećim platnim sistemima, objašnjava Lopez. “Visa ima pravilnik. ACH ima pravilnik. SWIFT ima pravilnik. To znači: ako želite da se pridružite mreži, morate ispuniti određene kriterije koji smanjuju i eliminišu rizik druge ugovorne strane. Morate verifikovati transakcije na određeni način. Morate se pridržavati određenih standarda za vrste transakcija.”

4. Tržište za sve

Jedna od trajnih prednosti kriptovaluta je njihova sposobnost da podržavaju stalno aktivna tržišta bez geografskih ili vremenskih ograničenja. U 2026. godini, ova karakteristika će se vjerovatno proširiti daleko izvan tokena.

„Bez obzira da li govorimo o tržištima predviđanja, tokenizovanoj imovini u stvarnom svijetu, pažnji, kulturi. Ako se može trgovati, pretvorit će se u tržište na lancu“, kaže Tejwani iz Coinbase Venturesa.

Na primjer, ugovori o perpetual fjučersima sada postaju sve popularniji zahvaljujući platformama poput Hyperliquid-a, koji je 2025. godine trgovao za gotovo 3 biliona dolara. Ovi derivati, koji nikada ne ističu i prate cijene putem kamatnih stopa finansiranja, sada se proširuju na imovinu koja nije kripto: naftu, kamatne stope, čak i odluke FED-a o kamatnim stopama.

Kako se kriptovalute dalje isprepliću s tradicionalnim financijama, trgovci sve više koriste instrumente zasnovane na blockchainu ne samo za klađenje na digitalnu imovinu, već i za zaštitu od rizika, špekulacije i izražavanje širih makro stavova.

5. Presijecanje kriptovaluta i umjetne inteligencije

„Sada imate AI agente koji mogu pokretati pametne ugovore i generirati tokene s kojima možete komunicirati. To je vjerovatno najjednostavnija verzija“, kaže Tejwani. Značajnija promjena dolazi kada ti agenti počnu međusobno obavljati transakcije. „Obavljanje mnogih tih aktivnosti na blockchain mrežama ima mnogo smisla. Trenutno ne možete ekonomski omogućiti transakciju za manje od 30 centi, a ti agenti će od toga zaraditi milijarde i milijarde.“

Galaxy Digital ističe Coinbaseove Base i Solana blockchaine kao potencijalne lidere u podršci plaćanja agenata zbog njihovih velikih baza programera i korisnika, kao i nove lance usmjerene na plaćanja poput Tempoa (od Stripea i Paradigma) i Circleovog Arc-a.

Nina Bambysheva, novinarka Forbesa