Usvojena odluka o suspenziji i sniženju carina: 71 tarifna oznaka obuhvaćena mjerama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na 98. sjednici, održanoj u decembru 2025. godine, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2026. godine.

Roba koja će se uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, odnosi se na materijale i sirovine koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu, u onoj količini i kvalitetu koji je potreban za proizvodnju gotovih proizvoda.

Foto: Reuters

Ova odluka je rezultat zahtjeva Vanjskotrgovinske komore BiH, entitetskih privrednih komora i vodećih poslovnih udruženja. Korisnici mjere dolaze iz širokog spektra sektora, uključujući tekstilnu i kožarsku industriju, obućarsku, hemijsku, metalsku, elektroindustriju, prehrambenu, grafičku, proizvodnju automobilskih dijelova te proizvodnju higijenskih proizvoda.

“Odlukom je u 2026. godini obuhvaćena 71 tarifna oznaka, među kojima je 64 sadržano u ranijoj odluci, pet je brisano s liste, dok je sedam tarifnih oznaka novih. Izvršeno je i dodatno snižavanje carinskih stopa za četiri tarifne oznake te je izvršena zamjena za dvije tarifne oznake”, navodi Vijeće ministara BiH.

Ostvarivanje prava na uvoz navedene robe, imat će samo oni koji uz carinsku deklaraciju podnesu potvrdu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji, kao i potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, da se roba ne proizvodi u BiH, ili da roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta.

Odluka se sprovodi od 1. januara 2026. godine.

Na linku kompletan spisak robe obuhvaćene Odlukom o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza

Amela Hasanbašić