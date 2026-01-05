Ovi muzičari su najviše zaradili u 2025. godini

Najuspješniji svjetski muzički umjetnici – uključujući Taylor Swift, Bad Bunnyja i The Weeknda – zajedno su zaradili nevjerovatnih 1,9 milijardi dolara u proteklih 12 mjeseci. Jedan od njih je također u tom periodu ušao u ekskluzivni krug milijardera.

U godini u kojoj je Beyoncé postala milijarderka, a još jedna pop-superheroina sa statusom milijarderke, Taylor Swift , ušla u svoju “eru zaruka” sa igračem Kansas City Chiefsa Travisom Kelceom (uz lansiranje albuma The Life of A Showgirl ), The Weeknd je na najjači mogući način zatvorio 2025. godinu.

Prošle sedmice, 35-godišnja pop zvijezda je objavila da prodaje udio u svom postojećem muzičkom katalogu investicijskoj firmi Lyric Capital, u poslu vrijednom oko milijardu dolara. Međutim, ovo nije tipična prodaja kataloga. The Weeknd će zadržati udio u svojim postojećim master snimcima, koji obuhvataju cijelu njegovu diskografiju od šest albuma, kao i kreativnu kontrolu nad njihovim korištenjem. Budući snimci nisu uključeni u posao. Dok se većina transakcije sastoji od duga, za koji insajderi vjeruju da bi se mogao pretvoriti u kapital, Forbes procjenjuje da će The Weekndu ostati oko 200 miliona dolara nakon odbitka naknada.

The Weeknd, čije je pravo ime Abel Tesfaye , također je nagovijestio da ovaj novi poslovni vrhunac znači da se bliži kraju njegove karijere pod tim umjetničkim imenom. “Osjećao sam se kao da nemam više šta reći. Rekao sam sve što sam mogao reći kao ta osoba, a sada je vrijeme da napravim sljedeći korak”, objasnio je umjetnik koji bi uskoro mogao biti poznat kao bivši The Weeknd u aprilskom intervjuu promovirajući svoj novi film, Hurry Up Tomorrow , fikcionaliziranu verziju njegovog života. Film, koji je napisao, u kojem glumi i koji je producirao, slijedi njegov istoimeni album, koji je objavljen u januaru.

Najplaćeniji muzičari u 2025. godini

1. The Weeknd

Zarada u 2025. godini: 298 miliona dolara

The Weeknd, Foto: Reuters

The Weeknd je objavio svoj šesti studijski album, Hurry Up Tomorrow , u januaru 2025. godine, koji je debitovao na prvom mjestu Billboard 200 liste sa 490.500 prodatih primjeraka u prvoj sedmici. Nakon što su ulaznice za njegove koncerte 2026. godine puštene u pretprodaju u novembru, njegova turneja After Hours Til Dawn premašila je ukupni prihod od milijardu dolara, postavši jedna od samo tri turneje u historiji koje su dostigle desetocifrenu sumu i najuspješnija turneja solo muškog izvođača.

Procjenjuje se da je The Weeknd zaradio oko 77 miliona dolara od više od 40 koncerata koje je održao u 2025. godini. Ugovor o prodaji dijela njegovog muzičkog kataloga kompaniji Lyric Capital, potpisan ranije ovog mjeseca, osigurao je da će godinu završiti kao najplaćeniji muzički umjetnik.

2. Taylor Swift

Zarada u 2025. godini: 202 miliona dolara

Taylor Swift, Foto: Reuters

Kako nadmašiti rekordnu turneju Eras Tour iz 2024. godine? Možda albumom koji će sljedeće godine završiti na prvom mjestu. Iako je objavljen tek u oktobru, dvanaesti studijski album Taylor Swift, The Life of a Showgirl, oborio je brojne rekorde prodaje u 2025. godini, uključujući i najveću prodaju u prvoj sedmici u historiji muzike. Album je premašio 5,5 miliona primjeraka, svrgnuvši Adele i njen album 25 s prvog mjesta .

Swift je također potpisala ugovor sa streaming platformom Disney+ za prava na posljednji koncert turneje The Eras i dokumentarnu seriju od šest epizoda o snimanju filmova iza scene, za koju je, prema procjenama Forbesa, zaradila oko 80 miliona dolara nakon odbitka honorara.

Sveukupno, Taylor Swiftin katalog, koji obuhvata 16 albuma, uključujući četiri ponovo snimljena izdanja, donio joj je drugo mjesto na Spotifyjevoj listi najstreamovanijih globalnih izvođača u 2025. godini, odmah iza Bad Bunnyja .

3. Beyoncé

Zarada u 2025. godini: 148 miliona dolara

Beyonce, Foto: Reuters

U aprilu, Queen Bey je započela turneju Cowboy Carter, koja je uključivala 32 koncerta i zaradila 407,6 miliona dolara, što je čini najuspješnijom country turnejom u historiji Billboard Boxscorea i najbržom koja je prešla granicu od 400 miliona dolara. U revolucionarnoj strategiji, Beyoncé se odlučila za format mini-rezidencije, nastupajući u samo devet gradova, dok je istovremeno postavila rekord za najviši singl ikada izveden na jednom mjestu od strane muzičarke na stadionu SoFi u Los Angelesu.

Sav taj uspjeh bio je dovoljan da Beyoncé ove godine postane milijarderka, pridruživši se četvorici drugih muzičara s desetocifrenim bogatstvom: Taylor Swift, Rihanni , Bruceu Springsteenu i, naravno, njenom suprugu Jay-Z-ju .

4. Kendrick Lamar

Zarada u 2025. godini: 109 miliona dolara

Kendrick Lamar, Foto: Reuters

Najplaćeniji reper 2025. godine započeo je godinu kao glavna zvijezda poluvremena Super Bowla LIX u New Orleansu, privukavši 133,5 miliona gledalaca. Također je izveo svoj hit diss singl “Not Like Us”, usmjeren prema Drakeu, sedmom najplaćenijem izvođaču 2025. godine. Nastup je ponovo probudio interes za Lamarov album GNX iz 2024. godine , koji je postao prvi hip-hop album 2025. godine koji je prodat u više od milion primjeraka u Sjedinjenim Državama.

U aprilu je potom krenuo na Grand National Tour sa SZA (20. na listi za 2025. godinu), koja je zaradila 358,7 miliona dolara i postala najuspješnija zajednička turneja u historiji, nadmašivši koncertnu turneju Jay-Z-ja i Beyoncé iz 2018. godine.

5. Coldplay

Zarada u 2025. godini: 105 miliona dolara

Coldplay, Foto: Reuters

Britanski rok bend Coldplay je 2025. godine na svojoj svjetskoj turneji “Music of the Spheres” doveo neumorne posjetioce na stadione širom Južne Koreje, Indije, Hong Konga, Kanade i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa skoro 50 koncerata i procijenjenim prihodom od 375 miliona dolara.

Maratonska turneja, koja je započela u martu 2022. godine, prodala je više ulaznica nego bilo koja druga u historiji, prema Billboardu, i približava se preuzimanju krune Taylor Swift i njene turneje The Eras kao najuspješnije turneje svih vremena, s prihodom od 1,5 milijardi dolara do sada.

6. Shakira

Zarada u 2025. godini: 105 miliona dolara

Shakira, Foto: Reuters

Kolumbijska pop zvijezda Shakira postigla je izvanredan uspjeh 2025. godine sa svojom svjetskom turnejom Las Mujeres Ya No Lloran (Žene više ne plaču), koja je, prema Billboardu, postala najprofitabilnija latino muzička turneja koju je ikada održala muzičarka, sa prihodom od 327,4 miliona dolara.

U dirljivom trenutku ranije ovog mjeseca, 48-godišnja pjevačica pozvala je svoja dva mlada sina na pozornicu da izvedu pjesmu “Acróstico” s njenog najnovijeg albuma, posvećenog njima.

7. Drake

Zarada u 2025. godini: 78 miliona dolara

Nakon što je godinu započeo turnejama po Australiji i Novom Zelandu, Drake je na Valentinovo objavio zajednički album pod nazivom ” $ome $exy $ongs 4 U” s kolegom kanadskim bendom PartyNextDoor, a u julu je ponovo krenuo na turneju kako bi ga promovirao. U 2025. godini je odsvirao više od 40 koncerata na dvije turneje, zaradivši procijenjenih 30 miliona dolara.

Osim toga, zaradio je skoro 50 miliona dolara od streaminga zahvaljujući svom katalogu od osam albuma, koji je, prema procjenama Forbesa, drugi najprofitabilniji muzički katalog na listi, odmah iza Taylor Swiftovog.

8. Chris Brown

Zarada u 2025. godini: 74 miliona dolara

Chris Brown je godinu započeo osvajanjem svog drugog Grammyja (prvog u 13 godina), za album 11:11 Deluxe u kategoriji najboljeg R&B albuma. U oktobru je na stadionu završio The Breezy Bowl XX World Tour, koja je obilježila njegovu 20-godišnju karijeru, a koja je za samo četiri mjeseca ostvarila prihod od 285 miliona dolara.

Forbes procjenjuje da je Brown zaradio skoro 60 miliona dolara od te historijske turneje, uz dodatnih 13 miliona dolara od autorskih honorara, zahvaljujući procijenjenih 5,25 miliona prodanih albuma u 2025. godini.

9. Zach Bryan

Zarada u 2025. godini: 70 miliona dolara

Najplaćeniji country umjetnik u 2025. godini bio je 29-godišnji Zach Bryan, koji je u maju potpisao ugovor s Warner Recordsom o prodaji prava na izdavanje svog postojećeg kataloga i obnavljanju ugovora, u vrijednosti od 350 miliona dolara. Forbes procjenjuje da je od tog posla zaradio oko 48 miliona dolara.

Bryan je dodatno zaradio više od 20 miliona dolara od prodaje muzike i koncerata održanih tokom 2025. godine u okviru svoje turneje Quittin’ Time, koja je, prema Pollstaru, ostvarila ukupni prihod od 159,6 miliona dolara od oktobra 2024. godine.

10. Bad Bunny

Zarada u 2025. godini: 66 miliona dolara

Bad Bunny, Foto: Reuters

Bad Bunny je 2025. godine po četvrti put proglašen najstreamanijim izvođačem na Spotifyju u svijetu, sa ukupno 19,8 milijardi streamova. Forbes procjenjuje da mu je ova prodaja donijela gotovo 30 miliona dolara prihoda.

Ali najveći dio procijenjene zarade 31-godišnje superzvijezde u 2025. godini – oko 40 miliona dolara – doći će od više od 30 koncerata koje je ove godine održao u sklopu spektakularne rezidencije u svom rodnom Portoriku, prikladno nazvane No Me Quiero Ir de Aquí (Ne želim otići odavde).

Pored filmske uloge u nastavku filma Happy Gilmore 2 u julu, za koju su mnogi vjerovali da je ukrala pažnju, u septembru je također najavljeno da će Bad Bunny nastupiti na poluvremenu Super Bowla LX u februaru.

11. Post Malone

Zarada u 2025. godini: 62 miliona dolara

Post Malone je u julu napunio 30 godina, usred svoje turneje Big Ass Stadium, koja je zaradila 197,8 miliona dolara. Rođendan je proslavio rasprodanim koncertom u San Franciscu, gdje mu je 65.000 ljudi otpjevalo pjesmu “Happy Birthday”. Forbes procjenjuje da je Malone od turneje ostvario neto profit od oko 50 miliona dolara.

12. Ed Sheeran

Zarada u 2025. godini: 60 miliona dolara

Ed Shareen, Foto: Reuters

Pjevač pjesme “Shape of You” konačno je u septembru završio svoju četverogodišnju turneju $+=÷× , koja je zaradila 875,7 miliona dolara i postala četvrta najuspješnija turneja svih vremena. Sheeran nije gubio vrijeme: istog mjeseca objavio je svoj osmi studijski album, Play , okončavši eru matematičkih simbola i započevši novu inspirisanu kontrolama reprodukcije. ( Navodno slijede Pauza , Premotavanje unazad i Premotavanje unaprijed, a zatim – naravno – Stop.)

I baš kada je završavao raspakivanje nakon prethodne turneje, Sheeran se ponovo uputio na put u decembru s turnejom Loop, promovirajući svoj album Play.

13. Tyler, The Creator

Zarada u 2025. godini: 53 miliona dolara

Tyler, The Creator je imao drugu najuspješniju rep turneju godine, odmah iza Kendricka Lamara, zaradivši 174,5 miliona dolara kroz skoro 100 koncerata. U julu je iznenadio fanove izdavanjem svog devetog albuma, Don't Tap the Glass , samo devet mjeseci nakon izlaska Chromakopia .

Tyler je najavio novi album samo tri dana prije njegovog izlaska, prodajući ulaznice za pet dolara za slušaonicu u Los Angelesu, a album je prodat u 197.000 primjeraka u prvoj sedmici, što mu je osiguralo četvrto prvo mjesto na Billboard 200 listi u karijeri.

Do kraja 2025. godine, prema procjenama Forbesa, 34-godišnji umjetnik će prodati 9,75 miliona primjeraka svojih albuma širom svijeta, ostvarivši oko 25 miliona dolara neto tantijema.

14. Metallica

Zarada u 2025. godini: 53 miliona dolara

Metallica, Foto: Reuters

Metallica je provela još jednu godinu na turneji, nastupajući u više od 30 gradova u okviru svjetske turneje M72, koja je započela 2023. godine, a završava se sljedeće godine. Forbes procjenjuje da je legendarni bend zaradio oko 40 miliona dolara, uključujući prodaju robe, od 30 stadionskih koncerata. Prihod je dodatno povećan prirodom turneje “bez ponavljanja”, što je uključivalo stalne promjene liste pjesama.

15. Lady Gaga

Zarada u 2025. godini: 52 miliona dolara

Novi studijski album Lady Gage, Mayhem , objavljen u martu, postao je njen sedmi album koji je debitovao na prvom mjestu Billboard 200 liste i donio joj 14. nagradu Grammy za hit pjesmu “Die with a Smile”, snimljenu s Brunom Marsom. Tokom ljeta, krenula je na svjetsku turneju The Mayhem Ball, koja obuhvata 15 zemalja i trebala bi završiti u aprilu 2026. godine, a već je ostvarila više od 100 miliona dolara prihoda tokom svog prvog sjevernoameričkog dijela, prema Billboard Boxscoreu.

U maju je Gaga održala i besplatan promotivni koncert na plaži Copacabana u Rio de Janeiru, u Brazilu, koji je privukao više od 2,5 miliona fanova.

16. Billie Eilish

Zarada u 2025. godini: 52 miliona dolara

Najmlađa članica ovogodišnjeg najplaćenijeg kluba je 24-godišnja Billie Eilish, koja je svoju muzičku karijeru započela sa samo 16 godina, što joj je donijelo mjesto na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina 2019. godine. Danas Eilish zarađuje osmocifrenu sumu.

Međunarodni dio svoje turneje Hit Me Hard and Soft završila je u novembru, nakon što je održala oko 70 koncerata i zaradila procijenjenih 190 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci. Eilish je također izazvala kontroverze 2025. godine kada je publici, među kojima je bio i Mark Zuckerberg, postavila pitanje: „Ako ste milijarder, zašto ste milijarder?“ Ovim tempom, mogla bi jednog dana sebi postaviti isto pitanje.

17. Imagine Dragons

Zarada u 2025. godini: 48 miliona dolara

Američki pop-rock bend poznat po hitovima poput “Radioactive” i “Believer” proveo je 2025. godinu na Loom World Touru, koja je završila u novembru i zaradila procijenjenih 200 miliona dolara za 12 mjeseci, uključujući prodaju robe. Forbes procjenjuje da je bend s turneje zaradio više od 45 miliona dolara, uz dodatna 3 miliona dolara od prodaje muzike.

18. Dua Lipa

Zarada u 2025. godini: 44 miliona dolara

Dua Lipa, Foto: Reuters

U osmoj godini karijere britanske pop zvijezde, 2025. godina se istakla kao najuspješnija godina za koncertne turneje. Turneja Radical Optimism odvela je Dua Lipu u Aziju, Evropu i Sjevernu Ameriku, zaradivši joj procijenjenih 40 miliona dolara, a samo dvodnevna rezidencija na londonskom stadionu Wembley generirala je gotovo 20 miliona dolara prihoda.

19. Linkin Park

Zarada u 2025. godini: 36 miliona dolara

Američki rok bend je napravio sedmogodišnju pauzu nakon samoubistva frontmena Chestera Benningtona 2017. godine, da bi se pretprošle godine vratio s novim albumom i novom vokalisticom – 39-godišnjom Emily Armstrong, prvom ženom u 29-godišnjoj historiji benda.

Linkin Park se ponovo vraća na turneju, sa procijenjenim prihodom od 185 miliona dolara od više od 60 koncerata u okviru svjetske turneje From Zero, promovirajući svoj novi istoimeni album.

20. SZA

Zarada u 2025. godini: 34 miliona dolara

SZA, Foto: Reuters

Ključ njene ogromne zarade u 2025. godini bila je Velika nacionalna turneja s Kendrickom Lamarom, petim najplaćenijim muzičarem godine, za koju Forbes procjenjuje da joj je donijela više od 20 miliona dolara. U februaru je 36-godišnja umjetnica osvojila Grammy za najbolju R&B pjesmu- za “Saturn”, svoju petu nagradu u karijeri.

21. Morgan Wallen

Zarada u 2025. godini: 33 miliona dolara

Country zvijezda iz Sneedvillea u Tennesseeju prvi put je privukla pažnju javnosti u šestoj sezoni emisije The Voice i sada je drugi najplaćeniji country umjetnik na svijetu, prema Forbesu. U maju je Wallen objavio svoj četvrti studijski album, I'm The Problem, koji je debitovao na prvom mjestu Billboard 200 liste sa 493.000 prodanih primjeraka u prvoj sedmici – drugi najveći debi godine, odmah iza albuma Taylor Swift “The Life of a Showgirl“.

Zatim je u junu krenuo na turneju kako bi promovirao album, nastupajući na 20 stadiona i zaradivši procijenjenih 24 miliona dolara.

22. Bruno Mars

Zarada u 2025. godini: 31 milion dolara

Superzvijezda “24K Magic” nastavila je svoju rezidenciju u Las Vegasu 2025. godine, održavši 19 koncerata u Park MGM-u, za koje Forbes procjenjuje da je donijela zaradu od skoro 30 miliona dolara, uključujući dio profita od prodaje robe. U međuvremenu, mali, ali impresivan katalog od tri albuma grupe Mars generirao je procijenjenih 28 miliona dolara bruto autorskih honorara.

23. Sabrina Carpenter

Zarada u 2025. godini: 29 miliona dolara

Bivša Disneyjeva zvijezda objavljuje muziku od 2015. godine, ali tek je prošlog ljeta postigla meteorski uspjeh s pjesmom “Espresso”, svojim prvim singlom koji je dostigao prvo mjesto na Billboard Global 200 listi. Ovog marta, sitna, ali moćna izvođačica započela je međunarodni dio svoje turneje Short N’ Sweet , odjevena u svjetlucave bodije, čizme na platformu i ružičaste manžetne, prije nego što se vratila kući na američki dio svoje turneje (It's Even Sweeter!).

Ukupno je Carpenter bila glavna zvijezda gotovo 40 koncerata u 2025. godini, zarađujući u prosjeku 1,6 miliona dolara po koncertu, prema Pollstaru. U augustu je objavila svoj sedmi studijski album, Man's Best Friend, koji joj je donio pohvale kritike za naslovnicu, na kojoj kleči pored muškarca – ali i procijenjenih 15 miliona dolara godišnje prodaje muzike.

24. Andrea Bocelli

Zarada u 2025. godini: 25 miliona dolara

Legendarni italijanski tenor postigao je rekordne cijene ulaznica u 2025. godini, zaradivši više od 20 miliona dolara od 50 koncertnih nastupa u dvoranama širom Evrope, Južne Amerike, Afrike i Sjedinjenih Američkih Država, prema Forbesu. On je također jedini klasični muzičar koji se našao na Forbesovoj listi najplaćenijih muzičara.

25. Iron Maiden

Zarada u 2025. godini: 25 miliona dolara

Iron Maiden, Foto: Reuters

Engleske ikone heavy metala, Iron Maiden, proveli su 2025. godinu slaveći 50. godišnjicu benda lansiranjem velike svjetske turneje Run For Your Lives, koja je zaradila procijenjenih 150 miliona dolara na više od 70 koncerata. Također su bili glavne zvijezde nekoliko velikih festivala, uključujući Trondheim Rocks u Norveškoj i Eurockéennes u Francuskoj.

Martina Di Licosa i Matt Craig, novinari Forbesa