Od holivudske ikone do poduzetnice: Jennifer Aniston pokrenula vlastiti brend

Kada ste poznati po jednoj od najčuvenijih frizura svih vremena (to bi bila “Rachel”, ako slučajno niste znali), sasvim je prirodno da Jennifer Aniston neprestano zasipaju pitanjima o kosi. Ali ako postoji jedna stvar koju bi svima mogla reći na tu temu, to je da “nema čarobnog trika”, kaže ona. “Sve je u dosljednosti. Riječ je o brizi za vlasište i davanju kosi onoga što joj je potrebno, te o tome da odvojite vrijeme da se brinete o njoj — nježno je četkate, pravilno njegujete i pružite joj zaista dobar sistem podrške.”

Najnoviji proizvod njenog brenda za kosu, LolaVie, svakako može pomoći u tome. LolaVie Let There Be Hair Scalp Serum nastao je iz ličnih potreba same glumice. “Prije nekoliko godina prošla sam kroz period kada su mnoge moje prijateljice, kako smo ulazile u tu divnu fazu života, počele gubiti kosu,” kaže Aniston. “Tada sam shvatila koliko su važni piling za vlasište i serumi za vlasište, te održavanje kože na glavi jednako zdravom i njegovanom kao što brinemo o koži lica, vrata i tijela. Zdravi folikuli omogućavaju zdravu kosu. To je nešto što nam je nedostajalo u ponudi, a dovođenje proizvoda do savršenstva zahtijevalo je malo vremena.”

LolaVie serum za vlasište za rast i gustinu kose/Lolavie/Forbes

Zvijezda serije The Morning Show nije žurila da usavrši formulu. “Vrlo smo izbirljivi i želimo da proizvodi rade ono što obećavaju,” kaže Aniston. “Nismo htjeli lansirati ovaj proizvod dok nismo pogodili savršenu formulu i odgovarajuću teksturu koju će ljudi zaista htjeti koristiti svaki dan, vidjeti rezultate, a da pritom ne otežava kosu niti je čini masnom. Radilo se o pronalaženju te savršene ravnoteže.”

Postizanje idealne teksture LolaVie Let There Be Hair Scalp Seruma bio je najveći izazov u procesu formulacije. Izuzetno lagan, ima gustoću seruma za lice i odmah se upija u vlasište, što znači da ne ostavlja naslage. “To je uvijek problem kod nekih seruma za vlasište — ljudi ih ne žele koristiti jer mogu pokvariti feniranje, učiniti kosu masnom ili ostaviti tragove,” kaže Aniston. “Postoji mnogo razloga zbog kojih sam ih i sama izbjegavala, jer ponekad volim sačuvati frizuru nekoliko dana.” Dizajniran za svakodnevnu upotrebu i za sve tipove kose, može se nanositi na mokru ili suhu kosu, čistu ili već oblikovanu.

LolaVie „Neka kosa bude tu“ – serum za vlasište/Lolavie/Forbes

Ovaj višenamjenski serum sadrži 97% sastojaka prirodnog porijekla, poboljšava gustoću kose, smanjuje opadanje i unapređuje opće zdravlje vlasišta, čineći kosu gušćom i punijom. Glavni sastojak je napredna peptidna tehnologija. “Ekstrakt crvene djeteline pomaže u smanjenju opadanja i podržava gušću, puniju kosu,” kaže Aniston. “Kofein energizira vlasište. Fitoretinolna mješavina daje efekat obnove bez iritacije vlasišta. Radi se o jačanju kose od samog korijena.”

Tu je i svjež, okrepljujući miris mente. “Nismo htjeli koristiti uobičajeni miris,” kaže Aniston. “Postepeno ćemo početi uvoditi nove mirise. Počeli smo eksperimentisati, iako svi jako vole originalni miris, ali ja uvijek volim malo promijeniti stvari. Menta se pokazala dobrom za vlasište, a uz to zaista lijepo miriše i razbuđuje vas.”

Aniston lično koristi LolaVie Let There Be Hair Scalp Serum ujutro i navečer. “Glavni ključ je dosljednost,” kaže ona. “Dobro protresete bočicu, razdijelite kosu i ja ga obično nanosim na sljepoočnice i tjeme, direktno na vlasište. Umasirate kružnim pokretima vrhovima prstiju i onda možete nastaviti sa danom ili spavati s njim tokom noći.”

Što se tiče ostatka njene rutine njege kose, sve zavisi od njenog rasporeda. “Izbjegavam pranje kose koliko god mogu jer to je trošenje i opterećenje. Ali kada radim, promovišem nešto ili snimam, obično je perem svaki dan. Koristim LolaVie Restorative šampon i regenerator, zatim Glossing Detangler, a potom Perfecting Leave-In, samo na vrhovima. Ponekad je pustim da se osuši na zraku. Ponekad koristim fen. Ali opet, trudim se da što manje izlažem kosu toploti. Zatim obično koristim Sculpting Paste. Na kraju pomiješam malo Lightweight Hair Oil-a kako bih zagladila kosu — i spremni smo. Za malo teksture, obožavam kombinaciju tih proizvoda.”

Celia Shatzman, Forbes