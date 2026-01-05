Švicarci zamrzli svu imovinu Madura i njegovih bliskih saradnika

Švicarska vlada zamrzla je svu imovinu koju venecuelanski predsjednik Nicolasa Madura i osobe blisko povezane s njim drže u Švicarskoj, prenosi Bloomberg. Pri tome nije navela kolika je vrijednost imovine povezane s Madurom u Švicarskoj.

Cilj ove mjere je da se obezbijedi da se potencijalno nezakonito stečena imovina ne može prenijeti iz Švicarske.

Kako je saopšteno, nakon Madurovog gubitka vlasti, kojeg su SAD zajedno sa suprugom u subotu zarobile, otvara se mogućnost da bi Venecuela ubuduće mogla pokrenuti pravne postupke u vezi sa nezakonito stečenom imovinom.

Američki medij ne navodi kome je sve iz Madurovog kruga zamrznuta imovina u Švicarskoj, ali piše da se zamrzavanje ne odnosi ni na jednog člana sadašnje venecuelanske vlade. Privremena zapljena imovine stupa na snagu odmah i trajat će četiri godine, odnosno dok se ne objavi drugačije, navodi Bloomberg.