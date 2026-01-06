Ko su Arapi koji su preuzeli posao s benzinskim pumpama Mercatora?

Novi vlasnik 21 benzinske pumpe Sunqar Resources, prema podacima na njihovoj web stranici, bavi se veleprodajom naftnih derivata, uključujući tečni naftni plin i ugalj.

Najveći trgovac na malo u Sloveniji, Mercator, završio je prodaju kompanije M Energija novom vlasniku, Sunqar Resourcess FZ-LLC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Trgovac na malo odlučio je prodati kompaniju, koja je upravljala benzinskim pumpama pod brendom Maxen, kako bi se fokusirao na svoju osnovnu djelatnost. Prethodno je prodao trgovine M Tehnika i proizvođača sirupa Mercator-Emba.

“Prodaja M Energije, koja je predstavljala nešto manje od jedan posto ukupnih prihoda u poslovanju Mercatora, slijedi strategiju fokusiranja Mercatora i Fortenova Grupe na njihovu osnovnu djelatnost”, objavio je Mercator.

M Energija je imala 21 samouslužnu benzinsku pumpu, a kompanija je poslovala s gubitkom od 2021. do 2024. godine. U 2024. godini imali su nešto više od 13 miliona eura neto prihoda od prodaje i gubitak od 700 hiljada eura. Rezultati za prošlu godinu još nisu objavljeni.

Svoju prvu benzinsku pumpu otvorili su 2006. godine, a Mercator je preuzeo kompaniju 2011. godine, jer su željeli proširiti svoj poslovni model ulaskom na tržište naftnih derivata.

Ko su kupci?

Novi vlasnik 21 benzinske pumpe, Sunqar Resources, bavi se veleprodajom naftnih derivata, uključujući tečni naftni gas (LPG) i ugalj, prema podacima na njihovoj web stranici. Snabdijevaju tržišta u istočnoj Evropi, baltičkoj regiji i centralnoj Aziji.

Kompanija je uspostavila partnerstva s vlasnicima morskih terminala u Azovsko-crnomorskom basenu, što im omogućava organiziranje direktnih isporuka naftnih derivata, TNG-a i uglja krajnjim potrošačima u zemljama crnomorske i mediteranske regije.

Aktivno snabdijevaju benzinske stanice i mreže LPG stanica u Istočnoj Evropi, Baltičkim državama i Centralnoj Aziji, uključujući Moldaviju, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Poljsku, Latviju, Litvaniju, Kirgistan, Tadžikistan i druge, predstavljaju se na svojoj web stranici.

„Kako bi se osigurala efikasna transportna logistika, kompanija blisko sarađuje s glavnim vlasnicima tankera za prevoz gasa u Mediteranu, operaterima željezničke flote i špediterskim organizacijama, uključujući Naftomar Shipping and Trading, TAU Trans Group, Eastcomtrans, Kroma-Trans, Petrochemical Transportation Company, UNILINKCOM i druge“, navodi se dalje na portalu.

Marko Rabuza, Forbes Slovenija