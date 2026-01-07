Forbes Magazin (Video): Hoće li BiH još jednom osjetiti slast Oscara i koje kompanije bi se mogle vratiti u Venecuelu

Unovom izdanju Forbes Magazina donosimo prognozu Centralne banke Bosne i Hercegovine o usporavanju inflacije na 3,8% u prvom kvartalu ove godine, kao i analizu – koliko nafte ima Venecuela, ko je kupuje i da li će povratak američkih kompanija u ovu zemlju biti spor i neizvjestan.

Gost Forbes Magazina je Mladen Đukić, jedan od ključnih producenata i autora savremene animacije i filma u Bosni i Hercegovini. Sa više od dvije decenije profesionalnog iskustva, osnivač je produkcijske kuće EON i redovni profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Koproducent je animiranog kratkog filma Hurikán, koji je ušao među 15 najboljih animiranih kratkih filmova u trci za Oscara.

Za Forbes Magazin Đukić govori o ovom velikom uspjehu, ali i značaju koprodukcija i institucionalne podrške.

U emisiji donosimo i novu januarsku Forbes listu – 10 najbogatijih ljudi svijeta koji zajedno raspolažu bogatstvom od 2,6 biliona dolara.

Emisiju Forbes Magazin od 06.januara 2026., možete pogledati na linku: