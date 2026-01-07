Srebro se ponovo približava rekordnom nivou – dva su ključna razloga

Cijena srebra jučer je skočila za više od pet posto, ponovo prešavši granicu od 80 dolara. Približila se rekordnom nivou zabilježenom u decembru, kada su stupile na snagu kineske restrikcije izvoza srebra, a cijene metala porasle nakon što su Sjedinjene Američke Države zatvorile venecuelanskog lidera Nicolasa Madura. Cijena srebra u utorak u 12 sati po istočnom vremenu iznosila je oko 80,73 dolara, a plemeniti metal porastao je za više od 5%.



Utorak je donio još jedan snažan skok za ovaj metal, čija je cijena prošle sedmice pala i do 8% u poređenju s rekordnim nivoom od preko 83 dolara, dostignutim krajem decembra.

Rekordna godina za srebro

Analitičari kažu da je cijena srebra porasla ove sedmice, jer je Kina, jedan od najvećih svjetskih proizvođača srebra, uvela nova ograničenja na izvoz tog metala. Ali i zbog povećane globalne neizvjesnosti nakon američkog hapšenja Madura.



Najnoviji rast cijene srebra označava kraj rekordne 2025. godine, jer su faktori poput potražnje iz tehnološkog sektora, globalne neizvjesnosti i smanjenja referentnih kamatnih stopa doveli do porasta cijene metala od čak 150% prošle godine.



Cijena zlata zabilježila je skromnije dobitke u utorak ujutro, porastao je za skoro 1% na 4.483,20 dolara.

Kineski faktor

Kina je ograničila broj kompanija kojima je dozvoljen izvoz metala na 44. Ovo će, prema Tomu Priceu, šefu strategije tržišta roba u Panmur Liberumu, vjerovatno “stvoriti lokalni višak”. Price je rekao da bi izvozna ograničenja mogla dodatno ubrzati rast cijene srebra. “Moguće je da je zabrana već uračunata u cijenu.” Kineska ograničenja su razljutila Elona Muska, najbogatiju osobu na svijetu, koji je u objavi na X mreži rekao: “Ovo nije dobro. Srebro je neophodno u mnogim industrijskim procesima.”

Srebro se smatra ključnim za brojne tehnološke industrije, kao što su električna vozila i podatkovni centri umjetne inteligencije. Neki analitičari su uporedili ova izvozna ograničenja s ranijim kineskim ograničenjima izvoza rijetkih zemalja. To je dovelo do naglog porasta cijena i održavanja kineske kontrole nad ovim traženim resursima.

Foto: Profimedia

Hapšenje Madura

Neki analitičari pripisuju porast cijena zlata i srebra ove sedmice hapšenju Madura. On se sada suočava s optužbama u New Yorku, dok predsjednik Donald Trump obećava da će SAD “upravljati” Venecuelom.

“Događaji u Venecueli ponovo su podstakli potražnju za sigurnim utočištima. Zlato i srebro su među glavnim dobitnicima jer investitori nastoje da se zaštite od geopolitičkih rizika”, rekao je za Reuters glavni tržišni analitičar KCM Tradea, Tim Waterer.

Tenzije s Evropom

Bloomberg je izvijestio da je međunarodna neizvjesnost u drugim zemljama, posebno tenzije između SAD-a i evropskih zemalja zbog Trumpove očigledne želje da anektira Greenland, možda također doprinijela rastu cijena metala. Evropski lideri su se ove sedmice obavezali da će braniti Greenland. Danska premijerka Mette Frederiksen sugerirala je da bi Trumpova aneksija Greenlanda značila kraj NATO saveza. Akcija u Venecueli također je ove sedmice dovela do rasta cijena energetskih dionica.



Srebro je zabilježilo rekordni rast cijena u 2025. godini, dijelom potaknut rastućom potražnjom za tehnologijom. Ovaj metal je ključan i za podatkovne centre umjetne inteligencije i za električna vozila. Koristi se u proizvodnji baterija, štampanih ploča i prekidača, što je podstaklo potražnju i u Indiji i u Kini.

Smanjenje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, kao i izgledi za daljnja smanjenja, također su utjecali na rast cijena. “Izgledi za niže kamatne stope u SAD-u i dalje podržavaju potražnju za zlatom i srebrom, podižući oba metala na nove rekordne vrijednosti”, rekao je za Reuters analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Globalna potražnja je prošle godine premašila proizvodnju srebra, izvijestio je Bloomberg. Strah da bi Sjedinjene Države mogle uvesti carine na srebro uzrokovao je priliv velikih količina srebra u New York. To je dodatno smanjilo ponudu u Londonu. Nakon što je srebro krajem decembra dostiglo nivo iznad 83 dolara, cijena je naglo pala. Metal je prošle sedmice zabilježio gubitke od preko 7%. Neki analitičari pripisuju pad odluci berzanskog operatera CME Group da poveća zahtjeve za maržom na srebro, što bi, kako su rekli, moglo smanjiti špekulativno trgovanje.

Conor Murray, novinar Forbesa