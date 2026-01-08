Previše fabrika, premalo auta: Kako Teslin pad prodaje vodi Muska ka robotima

Od kada je počela prodaju električnih vozila 2008. godine, Tesla se pozicionirao kao nekonvencionalni proizvođač automobila u odnosu na etablirane konkurente. Međutim, nakon dva uzastopna godišnja pada prodaje, kompanija pod vodstvom Elona Muska u jednom ključnom aspektu sve više liči na tradicionalne auto-brendove: nedovoljno iskorištene fabrike.

Kompanija sa sjedištem u Austinu saopštila je ovog mjeseca da joj je globalna prodaja pala za 6,7% prošle godine, što je drugi uzastopni godišnji pad, te da je proizvela 1,65 miliona vozila u fabrikama u Šangaju, Kaliforniji, Njemačkoj i Teksasu, što je 119.000 vozila manje nego 2024. godine. To znači da je Tesla koristio samo 70% od više od 2,35 miliona vozila godišnjeg proizvodnog kapaciteta koje kompanija navodi za svoje pogone, što je pad u odnosu na vrhunac od 89% iz 2021.

„Prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta u Sjevernoj Americi, na primjer, iznosi oko 69%, tako da izgleda da je Tesla otprilike na istom nivou“, rekao je Mike Wall, analitičar automobilske industrije iz S&P-a.

„Opšti prag koji se smatra zdravim ili optimalnim iskorištenjem kapaciteta je negdje između 75% i 80%“, naglasio je.

Prije samo dvije godine Tesla je planirala nove fabrike u Meksiku i Indiji, jer je Musk očekivao dramatično veći rast prodaje, predvođen popularnošću modela Y i 3. Međutim, neuspjeh da se lansiraju novi modeli, osim razočaravajućeg Cybertrucka, žestoka konkurencija u Kini te negativne reakcije u SAD-u i Evropi zbog Muskovih desničarskih političkih stavova, sve su to faktori koji su uticali na brend. Stoga ne čudi što milijarder sada budućnost Tesle veže za robotaksije, vještačku inteligenciju i robotiku, biznise koji za sada ne donose značajne prihode.

„Oslanjaju se na proizvod star šest i devet godina da nose gotovo dva miliona jedinica kapaciteta. To je previše kapaciteta. To je nemoguć zadatak.“

Višak fabričkih kapaciteta jedan je od najčešćih problema u automobilskoj industriji i razlog zašto malo velikih proizvođača ostvaruje dvocifrene bruto profitne marže kakve je Tesla imala 2022. godine, kada je godišnja marža iznosila skoro 26%. Automobilske fabrike koštaju milijarde dolara za izgradnju i modernizaciju, a teret njihovog finansiranja raste ako se ne koriste u punom obimu. Čak i u Kini, Teslinom najprofitabilnijem tržištu, fabrika u Šangaju je vjerovatno proizvela samo oko 850.000 vozila prošle godine, više od 100.000 ispod zvaničnog kapaciteta.

Najnovije Tesline fabrike, u Berlinu i Austinu, vjerovatno su bile najmanje iskorištene prošle godine iz dva jednostavna razloga: prodaja u Evropi pala je 28% na svega 235.322 vozila (dok je berlinska fabrika projektovana za više od 375.000), a slaba prodaja Cybertrucka ukazuje na to da je kompanija koristila tek oko četvrtine kapaciteta od 125.000 vozila godišnje u Teksasu.

„Ono što je prije šest godina trebalo biti prednost, kada su najavili Berlin i Austin, sada im je teret oko vrata, jer jednostavno nemaju proizvode na tržištu koji bi to opravdali“, rekao je Tu Le, direktor konsultantske kuće Sino Auto Insights, za Forbes.

„Oslanjaju se na proizvode stare šest i devet godina da popune skoro dva miliona jedinica kapaciteta, to je nemoguće“, naglasio je.

Musk je rekao da će Teslin najnoviji model, Cybercab, krenuti u proizvodnju u Austinu u aprilu, iako je sudbina tog dvosjednog električnog vozila daleko od jasne. Musk ga želi prodavati kao potpuno autonomno vozilo bez volana i klasičnih komandi, ali za sada ne izgleda da Tesla ima savezno odobrenje za to (niti je zaštitila naziv). Ako se bude prodavao samo kao električno vozilo od 30.000 dolara, većina analitičara ne vjeruje da će donijeti značajan rast prodaje.

„Kao potrošački proizvod, rekao bih – ne. To nije nešto po što ćete ti ili ja potrčati“, rekao je Wall iz S&P-a. Ako bi se koristio u robotaksi flotama, obim bi mogao biti veći, ali „govorimo o vrlo malim količinama“, dodao je.

Odvojeno od toga, Tesla bi ove godine trebala otvoriti novu proizvodnu liniju u svojoj Gigafabrici u Nevadi, dizajniranu za proizvodnju 50.000 električnih kamiona Tesla Semi godišnje. Ipak, s obzirom na povlačenje federalne podrške za kamione bez emisija pod Trumpovom administracijom, nije jasno koliko će se dobro prodavati.

Foto: Pogled na Teslinu gigafabriku u Austinu, Teksas, SAD/Reuters/Go Nakamura



Krajem decembra Tesla je objavila konsenzusnu prognozu prodaje, zasnovanu na procjenama 20 analitičara, prema kojoj bi se dvogodišnji pad prodaje trebao završiti 2026. godine, uz isporuku 1,75 miliona vozila. Međutim, s obzirom na očekivanja da američko tržište električnih vozila ove godine neće rasti zbog ukidanja federalnih poticaja, problema s imidžom brenda povezanih s Muskom i nemilosrdne konkurencije u Kini, teško je vidjeti odakle bi taj rast trebao doći.

„Mi ih u suštini vidimo na istom nivou ove godine, i po pitanju prodaje i proizvodnje“, rekao je Wall.

Slaba prodaja i niska iskorištenost fabrika objašnjavaju zašto je Musk u novembru, na Teslinom godišnjem sastanku dioničara, rekao da kompanija prilagođava svoju fabriku u Fremontu u Kaliforniji (koju je Toyota praktično poklonila Tesli 2010. godine i koja ima kapacitet za više od 650.000 vozila godišnje) za proizvodnju humanoidnih robota Optimus.

„Pokrenut ćemo najbrže povećanje proizvodnje ikada za jedan veliki, složen proizvod, počevši s linijom od milion jedinica u Fremontu. To je prva linija“, rekao je Musk u Austinu prošlog novembra. „A zatim linija od 10 miliona jedinica godišnje“ u Austinu.

Musk je rekao da će robot moći obavljati kućne poslove i da će se vjerovatno prodavati po cijeni od oko 20.000 dolara, iako je nejasno koliko je blizu stvarnoj upotrebljivosti, nezavisno od njegovih izjava. Ipak, mogućnost da se višak fabričkog kapaciteta iskoristi za proizvodnju novih proizvoda razlikuje Teslu od tradicionalnih konkurenata.

„Kada razmišljate o Fremontu ili Austinu, pitanje je: da li oni moraju biti vezani za određeno vozilo u određenoj fabrici, ako mogu ubaciti robota ili nešto slično?“, rekao je Wall. „To ne rješava sve probleme, barem iz automobilske perspektive. Može donekle povećati iskorištenost kapaciteta, ali i dalje prikriva činjenicu da Tesla ima izazove s tržišnom pozicijom dok pokušava osvojiti što veći tržišni udio“, kazao je.

Alan Ohnsman, Forbes