Zašto će šišanje, popravke i servisi u ovom bh. gradu uskoro biti skuplji

Samo nekoliko dana od ulaska u novu godinu u Bosni i Hercegovini stižu najave o poskupljenjima. Zbog rasta poslovnih troškova, povećanja cijene struje, repromaterijala, kao i uvođenja novih fiskalnih obaveza, usluge samostalnih poduzetnika u Banjoj Luci od 1. januara bit će više za 10 do 15 posto, navode iz Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka.

Dodatni pritisak na poslovanje dolazi nakon odluke Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS) o povećanju mrežarine za period 2026–2028. godine. Prema toj odluci, od 1. februara 2026. krajnji računi za električnu energiju za domaćinstva bit će viši za oko 10 posto, dok će privreda plaćati oko 6 posto više.

Budući da mrežarina čini značajan dio ukupnog računa za struju (oko 50 %) ova korekcija utječe na sve djelatnosti koje zavise od električne energije; od frizerskih i kozmetičkih salona, preko auto-servisa, do proizvodnih i građevinskih usluga.

Foto: Pexels

Povećanje plata

Pored poskupljenja koja se obračunavaju uz potrošenu električnu energiju, očekuje se, kaže Arsić za Forbes BiH, i povećanje plata, što je dodatni faktor poskupljenja. “To znači da ćemo mi automatski plaćati i veće doprinose. Sve se to lančano implicira. Mi duži niz godina nismo reagovali na ovaj način da idemo odmah sa poskupljenjima i povećanjima cijena, ali sve je to guralo poduzetnike u minus”, kaže ona.

U Republici Srpskoj posluje preko 27.000 poduzetnika, a u Federaciji BiH oko 55.000, te oni čine stub privrede.

“Ipak, mi zapošljavamo dosta radnika i stabilnost našeg poslovanja je prioritet”, govori Arsić.

Žana Arsić, predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, Foto: Lični arhiv

“Mi najmanje naplaćujemo našu uslugu”

Zanatsko preduzetnička komora regije Banja Luka broji najveći broj članova, 11.000, i najveća je komorska regija, koja obuhvata 15 gradova i opština. Komora okuplja samostalne preduzetnike i zanatlije koji rade u različitim zanatskim i uslužnim djelatnostima; frizere, auto-servise, građevinske zanate, majstore raznih profila, IT i druge usluge koje su dio sistema malog poduzetništva.

“Mi najmanje naplaćujemo našu uslugu, tj. vrijednost naših ruku u bilo kojoj vrsti usluga i zanata. Mi nikad ne možemo dovoljno da naplatimo našu uslugu. Sve to implicira samo povećanje sredstava za rad sa kojima mi radimo, a sama naša usluga nekako je uvijek na margini”, kaže Arsić za Forbes BiH objašnjavajući najavljeno poskupljenje od 10 do 15 posto u narednom periodu.

Naglasila je i kako je jedina pozitivna stvar to što je Ministarstvo finansija RS-a odustalo od ideje da poveća osnovicu na 80% za naplatu doprinosa, te da će ona u bh entitetu RS ostati 70 posto.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH