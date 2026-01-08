Američke kompanije se bore za imovinu Lukoila, Trumpova administracija daje zeleno svjetlo

Chevron i Quantum Capital Group namjeravaju podnijeti ponudu za kupovinu cijelog portfolija strane imovine Lukoila, vrijednog 18,8 milijardi eura.

Američki naftni gigant Chevron i upravitelj fondova privatnog kapitala Quantum Capital Group udružuju snage kako bi kupili imovinu koju sankcionirana ruska naftna kompanija Lukoil posjeduje u inozemstvu. Ako akvizicija bude uspješna, dvije kompanije planiraju podijeliti kupljenu imovinu, piše Financial Times. Iznos koji namjeravaju ponuditi još nije poznat.

Ponuda se odnosi na cijeli portfolio imovine Lukoila izvan Rusije, uključujući postrojenja za proizvodnju nafte i plina, rafinerije i više od 2.000 benzinskih pumpi širom Evrope, Azije i Bliskog istoka. Prema izvorima britanskih novina, Lukoil procjenjuje vrijednost ove imovine na 22 milijarde dolara, odnosno 18,8 milijardi eura.

Glasnogovornik Chevrona rekao je da Lukoil ima diverzificirani portfolio i da kompanija nastavlja procjenjivati ​​potencijalne prilike, ali je odbio dati više detalja. Chevron je ranije razmatrao samostalnu ponudu za neke od Lukoilovih sredstava.

Vlada je već signalizirala podršku

Quantum Capital Group, koju je osnovao teksaški naftni tajkun Wil VanLoh, već je predstavila ponudu zvaničnicima Trumpove administracije, prema pisanju Financial Timesa, tvrdeći da bi takva transakcija ojačala vlasništvo SAD-a nad strateški važnim energetskim resursima.

Visoki američki zvaničnik koji je razgovarao s Financial Timesom pozdravio je ponudu i opisao je kao „uvjerljivu opciju“. „Tražimo prodaju kojom bi se vlasništvo nad imovinom trajno prenijelo na američkog vlasnika i operatera“, rekao je.

Ko je još zainteresovan?

Ovom ponudom, dvije američke kompanije se pridružuju borbi za imovinu Lukoila, koja se rasplamsala nakon što je švicarski Gunvor odustao od svoje ponude. Gunvor je to učinio nakon što ga je američko Ministarstvo finansija označilo kao “lutku Kremlja” i reklo da nikada neće dobiti potrebnu licencu.

Od tada je nekoliko kompanija izrazilo interes, među njima mađarska Mol grupa, američki Exxon Mobil, saudijski Midad Energy, američka investicijska kuća Carlyle i konglomerat International Holding Company iz Abu Dhabija.

Reuters je početkom decembra izvijestio da je interes pokazao i austrijski biznismen Bernd Bergmair, bivši većinski vlasnik grupe koja je upravljala pornografskim platformama, uključujući Pornhub.

SAD će imati posljednju riječ

Ministarstvo finansija SAD-a dalo je kompanijama dozvolu da pregovaraju s Lukoilom do 17. januara. Svaki konačni dogovor zahtijevat će odobrenje američkih regulatora, što predsjedniku Donaldu Trumpu daje pravo veta, prema pisanju Financial Timesa.

Lukoil je najavio prodaju svoje strane imovine nakon uvođenja američkih sankcija protiv ruskih naftnih kompanija Lukoil i Rosneft, kojima je Trumpova administracija željela izvršiti pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini.

Sankcije su stupile na snagu 21. novembra, ali su ih SAD djelimično ublažile početkom decembra. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a produžio je dozvolu za Lukoilove benzinske pumpe za nastavak rada izvan Rusije do 29. aprila.

Lukoilova međunarodna podružnica, sa sjedištem u Beču, posjeduje rafinerije u Evropi, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku i Meksiku, kao i stotine benzinskih pumpi širom svijeta.

