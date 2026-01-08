Nakon što je udvostručio prihode Rimac testirao Bugatti Tourbillon u Zagrebu: Od 0–100 za dvije sekunde (Video)

Mate Rimac, izvršni direktor Bugatti Rimca objavio je kako je 2025. godina bila izuzetno uspješna poslovna godina za njegov biznis, nazvavši je najboljom godinom do sada.

„Isporučeno je 136 automobila (Bugatti i Rimac), 30.000 baterija i pogonskih sistema, više nego udvostručili smo prihod – sa 310 miliona eura u 2024., na čak 860 miliona eura u 2025. godini (Bugatti Rimac i Rimac Technology zajedno), oborili 24 svjetska rekorda i stvorili nevjerovatne uspomene“, objavio je Rimac na svom Facebook profilu, uz poruku da će 2026. godina biti „nevjerovatna“.

Početak godine protiče u znaku Bugatti TOURBILLON -a, kojeg je ovog januara sam testirao u teškim zimskim uslovima na ulicama Zagreba.

“Forma prati performanse”

“Ovaj hiperautomobil se oslanja na 115 godina dizajnerskog DNK BUGATTI-ja kako bi razvio filozofiju ‘Forma prati performanse’ u novo doba. Ovo su potpuno nove proporcije, ali nepogrešivo BUGATTI”, navodi proizvođač na svojoj zvaničnoj stranici.

Tourbillon pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem koji samostalno razvija 1.000 konjskih snaga pri 9.000 obrtaja u minuti. Uparen je s tri elektromotora, čime ukupna kombinovana snaga doseže impresivnih 1.800 KS. Baterija kapaciteta 25 kWh omogućava domet do 60 kilometara isključivo na električni pogon, dok ukupna masa vozila ostaje nešto manja od dvije tone.

Da bi napravio ubrzanje do 100 kilometara na sat, automobilu su potrebne dvije sekunde, dok brzinu od 0 do 200 kilometara na sat razvija za manje od pet sekundi. Maksimalna ograničena brzina je 445 kilometara na sat.

Ono što se za sada zna je da će prodaja hiperautomobila zvanično početi 2027. godine, te da su svi primjerci već rasprodati.

Osim prodaje Tourbillon-a, Rimac je aktivan i na polju akvizicije. Vlasništvo Bugattija moglo bi se ponovo promijeniti jer su prema dostupnim izvještajima u toku pregovori, koji bi, ukoliko se realizuju, mogli premašiti milijardu dolara.

Rimac i Bugatti su se udružili 2021. godine. U to vrijeme, Mate Rimac je držao 37 posto Rimac grupe, Porsche 24 posto, Hyundai 12 posto, a mješavina drugih investitora činila je preostalih 27 posto. Danas, Rimac grupa posjeduje 55 posto kompanije Bugatti Rimac, dok Porsche drži preostalih 45 posto.

Mate Rimac je ranije pokazao interes za udruživanje snaga s investitorima kako bi otkupio udio u Porscheu.

Investitori zainteresirani i za Porscheov manjinski udio u samoj Rimac grupi

Kako je izvijestio Bloomberg, HOF Capital, fond koji je suosnovao Onsi Sawiris iz egipatske milijarderske porodice Sawiris, i BlueFive Capital pregovaraju o akviziciji Porscheovog udjela od od 45 posto.

Razgovori također uključuju i plan da HOF Capital i drugi investitori kupe Porscheov manjinski udio u samoj Rimac grupi.

Da li će Porsche izaći iz vlasničke strukture, njegovi predstavnici kao ni predstavnici HOF Capitala i BlueFivea još uvijek ne komentiraju, ali je Rimac potvrdio da je u pregovorima s Porscheom o budućoj vlasničkoj strukturi za Bugatti Rimac. Dogovor još uvijek nije postignut, naglašeno je.