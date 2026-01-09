Najveći autobuski prevoznik u BiH imenovao novu upravu – Edin Lončarić predvodi kompaniju

Centrotrans, najveći autobuski prevoznik u Bosni i Hercegovini imenovao je novu upravu. Od 1. januara kompaniju predvodi Edin Lončarić kao predsjednik Uprave, dok je Naila Hadžić imenovana za prvu potpredsjednicu Uprave. Uz njih, u Upravu su imenovani i Vedad Smailhodžić, Saudin Parić i Elmin Škulj – tri rukovodioca koji su bili članovi i prethodnog saziva Uprave. Novi tim imenovan je na mandat od četiri godine.

Kako su naveli, svi imenovani članovi Uprave dio su dugogodišnjeg kadra Centrotransa i ranije su obavljali odgovorne upravljačke i operativne funkcije u kompaniji.

“Ovim se potvrđuje kadrovska politika koja daje prednost kontinuitetu upravljanja, profesionalnom razvoju i stabilnosti internog kadra”, navode u kompaniji dodajući da će i ubuduće davati prednost internim kandidatima za rukovodeće pozicije, ističući da već raspolažu značajnim brojem zaposlenih koji ispunjavaju postavljene standarde.

Promjena u vrhu Uprave označava i odlazak Safudina Čengića, dosadašnjeg predsjednika Uprave, te Ibrahima Kerle, prvog potpredsjednika Uprave. Iz Centrotransa navode da su njih dvojica svojim dugogodišnjim radom, strateškim vođenjem i profesionalnom predanošću dali značajan doprinos modernizaciji poslovanja i pozicioniranju kompanije kao jednog od lidera u industriji.

Iza novoizabranog predsjednika Uprave Lončarića su 24 godine menadžerskog iskustva i dva mandata na poziciji člana Uprave ove bh. kompanije. Gotovo deset godina je obavljao CEO funkciju za Bosnu i Hercegovinu Sejari grupacije, koja je ujedno i većinski vlasnik Centrotransa. Na novu funkciju dolazi sa pozicije Prokuriste kompanije Centrotrans.

Imenovanjem Predsjednika Uprave iz vlastitog menadžerskog korpusa, navedeno je, kompanija potvrđuje opredijeljenost ka razvoju internih lidera i jačanju organizacijske stabilnosti.