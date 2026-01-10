Kako su telefonski divovi proizveli superautomobile: Xiaomi i Huawei u trci sa Porscheom i Maybachom

Kada je Wan Gang, bivši inženjer Volkswagena, preuzeo dužnost kineskog ministra nauke i tehnologije i uvjerio državno rukovodstvo da električni automobili predstavljaju priliku da Kina nadmaši tradicionalne automobilske sile i izgradi globalno vodstvo, malo ko je vjerovao da će se ta vizija zaista ostvariti.

U godinama koje su uslijedile, Peking je pokrenuo širok spektar poticajnih politika; od državnih subvencija i planskog razvoja industrije, preko strožih emisijskih standarda i masovne izgradnje infrastrukture za punjenje, do ograničavanja vozila s benzinskim motorima i uvođenja novih oblika tehnološkog protekcionizma.

Danas, dok primjeri iz Xiaomi-a, Huaweijeve Galaxy linije i Dongfenga jasno pokazuju koliko se brzo i duboko mijenja globalna automobilska industrija, a BYD preuzima lidersku poziciju ispred Tesle kao najveći proizvođač električnih automobila na svijetu, postaje evidentno da je Wan Gangova strategija bila ispravna.

Među vodećim kineskim izvoznim brendovima danas se nalaze: Chery, SAIC, Changan, Geely, Great Wall, BYD, BAIC, JAC i Dongfeng, kao i Tesla, jedini strani proizvođač u ovom društvu. Xiaomi je zasad jedini veći kineski proizvođač koji još nije zakoračio na inozemna tržišta.

Zašto su kineski električni automobili povoljniji od evropskih

Prema analizi Visual Capitalista, kineski električni automobili (EV) često su znatno jeftiniji od evropskih, a nude sličan ili veći domet i nivo funkcionalnosti. Naprimjer, modeli kompanija BYD ili Xiaomi nude autonomiju veću od 500 kilometara po cijeni nižoj od sličnih Teslinih ili Volkswagenovih vozila. Također, evropski električni automobili imaju veće troškove proizvodnje i veće marže, zbog čega su njihove cijene više.

Pored toga, kineski proizvođači kontrolišu lanac proizvodnje baterija ( LiFePO4 i LFP baterije), što smanjuje troškove i povećava pouzdanost.

Foto/BYD/Reuters

Neki modeli koriste dvoslojne baterije, koje omogućavaju dug životni vijek i manju degradaciju kapaciteta. Često nude i napredne funkcije infoainmenta, autonomne vožnje i pametne aplikacije. Naprimjer Xiaomijevi automobili integrisani su sa smartphone ekosistemom i AI asistentima.

Kineska infrastruktura je prilagođena domaćem tržistu. DRžava raspolaže sa najvećom mrežom punionica na svijetu, što omogućava jednostavnu eksploataciju EV-a i ohrabruje kupce.

Vozila su dizajnirana tako da optimizuju potrošnju energije za lokalne uvjete vožnje, poput gusto naseljenih urbanih područja i čestih kratkih ruta. Dok kineske kompanije mogu brzo prepraviti modele i dodati nove funkcije na osnovu povratnih informacija kupaca, evropski proizvođači maju duže razvojne cikluse i veće regulatorne prepreke.

Xiaomi SU7 Ultra – glavobolja za Porsche Taycan

Xiaomi je na kineskom automobilskom tržištu prisutan manje od dvije godine, a u razvoju njegovih vozila učestvovalo je najmanje pet visokorangiranih rukovodilaca iz drugih automobilskih kompanija, među kojima je i njemački BMW. Nakon što je 2025., završio sa više od 410.000 isporučenih vozila, kompanija je postavila cilj od 550,000 vozila u 2026., što predstavlja povećanje od oko 34%.

Njegova najnovija proizvodna verzija je Xiaomi SU7 Ultra. Kako je izvijestio Forbes, cijena automobila u Kini iznosi oko 72.000 dolara, dok planovi prodaje u SAD-u i Evropi trenutno nisu poznati. Ultra je visokoperformansna verzija standardnog modela SU7, koji je lansiran 2024. godine, te je za prvih devet mjeseci primio 248.000 narudžbi.

Novi automobil zadržava uglavnom isti dizajn kao standardni model, osim sportskog bodykita i opcionalnih trkaćih pruga. Riječ je o četverovratnom, petosjednom električnom sedan vozilu, koje svojim izgledom podsjeća na Porsche Taycan. Ipak, ispod relativno običnog karoserijskog dizajna Ultra modela nalazi se triple-motor pogonski sistem koji proizvodi nešto više od 1.500 konjskih snaga.

Xiaomi tvrdi da automobil može ubrzati od 0 do 60 mph za samo 1,98 sekundi, napominjući da ovaj rezultat ne uključuje tzv. „one-foot roll out“, metodu mjerenja performansi koju koristi Tesla, a koja pokreće štopericu tek kada automobil prijeđe oko 30 cm. Kineska kompanija također tvrdi da je Su7 Ultra postavio novi rekord kao najbrži masovno proizvedeni četverovratni sedan, sa maksimalnom brzinom od 217 mph (oko 349 km/h).

Poređenja radi, najjača verzija Porsche Taycana, Turbo GT, ima slične dimenzije, proizvodi 1.019 konjskih snaga, ubrzava do 60 mph za 2,1 sekundu i dostiže maksimalnu brzinu od 190 mph (306km/h), a cijena mu počinje sa 230.000 dolara. Osnovni Taycan sa 402 konjske snage počinje od dolara.

Xiaomi, najpoznatiji po proizvodnji pametnih telefona (smartphones) i druge potrošačke tehnologije, naveo je da će Ultra biti ponuđen s nizom opcionalnih dodataka. To uključuje „Racing Package“ i „Nurburgring Nordschleife Limited Edition“, u referencu na njemačku trkaću stazu na kojoj Xiaomi planira postaviti krug-rekord sa novim EV-om. Kompanija tvrdi da automobil može izvesti dva uzastopna kruga staze Nordschleife dužine oko 20,7 km, bez pregrijavanja električnog sistema i smanjenja snage.

Huawei Maextro S800 – luksuz koji se kreće dijagonalno

Dok Xiaomi jača masovni i premium EV segment, Huawei kroz Galaxy liniju demonstrira tehnološki luksuz. Maextro S800, dugačak gotovo 5,5 metara, donosi tzv. “crab walk” funkciju, mogućnost dijagonalnog kretanja vozila.

Kako navodi portal Benchmark, zahvaljujući zadnjim točkovima koji se mogu zakrenuti do 16 stepeni, S800 se lakše provlači kroz uske gradske prostore nego mnogi manji automobili. U demonstracionim snimcima, ova luksuzna limuzina se bez problema probija između parkiranih vozila, nadmašujući sisteme koji se nude kod Mercedesa ili Rolls-Roycea.

Model je dostupan kao potpuno električni ili kao EREV (električni s produženim dometom). Električne verzije razvijaju do 863 KS, dok EREV dolazi sa 530 ili 863 KS. U Kini se prodaje po cijeni od oko milion juana (140.000 dolara), a zasad nije potvrđen izlazak na druga tržišta.

BYD – najveće ime u svijetu električnih vozila

BYD – Build Your Dreams (Ostvari svoje snove) je kompanija koja se bavi razvojem i proizvodnjom punjivih baterija, električnih vozila (EV), željezničkih transportnih sistema i drugih tehnologija iz oblasti nove energije. Trenutno zapošljava oko 703.000 radnika širom svijeta, a u 2024. godini ostvarila je godišnji prihod od 777,1 milijardu juana (106,4 milijarde američkih dolara), što predstavlja rast od 29% u odnosu na 2023. godinu.

Kako je izvijestio Forbes, kompanija BYD je ovog mjeseca preuzela titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila. Kineska kompanija BYD saopćila je da je njena prodaja električnih vozila u 2025. godini porasla za 28%. Ukupno je prodala 2,26 miliona potpuno električnih automobila, čime je prvi put na godišnjem nivou prestigla Teslu.

Tokom 2025. godine BYD je ukupno isporučio 4,54 miliona putničkih vozila. Za razliku od Tesle, BYD u svojoj ponudi ima i plug-in hibride. Isporuke potpuno električnih vozila bile su gotovo izjednačene s isporukama hibridnih modela, dok je prodaja hibrida pala sa 2,48 miliona na 2,28 miliona vozila.

Jedan od najpoznatijih BYD-ovih modela je BYD Seal, koji je razvijen s ciljem da nadmaši Teslin Model 3. Seal koristi ono što BYD naziva prvim svjetskim električnim pogonskim sistemom „8-u-1“, s ukupnom efikasnošću od 89%. Ovaj sistem objedinjuje pogonski motor, inverter, mjenjač, ugrađeni punjač, AC/DC pretvarač, jedinicu za distribuciju energije, kontrolnu jedinicu vozila i sistem upravljanja baterijom. Platforma podržava 800-voltno punjenje, ali je maksimalna DC snaga punjenja ograničena na 150 kW.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH