AI chatbotovi pomogli rekordnu prazničnu potrošnju na internetu

Podstaknuti naglim rastom saobraćaja sa AI alata, američki potrošači su tokom praznične sezone 2025. godine potrošili 257,8 milijardi dolara na internetu. To je novi rekord i povećanje od 6,8% u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci Adobe Analytics objavljeni 7. januara.



Adobe Analytics, koji je za svoj izvještaj o kupovnim trendovima analizirao online transakcije i saobraćaj na web-sajtovima, naveo je da je saobraćaj ka sajtovima trgovaca koji dolazi sa generativnih AI chatbotova porastao čak 693,4% u odnosu na prazničnu sezonu 2024. godine. To ukazuje na promjenu u načinu na koji ljudi kupuju.



Prije početka praznične sezone, Fedex je saopštio da je 97% američkih trgovaca planiralo da koristi vještačku inteligenciju u kupovini, uključujući uvođenje alata za korisničku podršku i formiranje cijena.



Walmart je među američkim kompanijama koje koriste AI kako bi pomogle kupcima. Ovaj maloprodajni gigant udružio se sa ChatGPT kako bi potrošačima omogućio kupovinu direktno putem alata pokretanog vještačkom inteligencijom.

Brzina kupovine

Prema anketi koju je u decembru sproveo Future Commerce, 52% ispitanika već koristi AI alate prilikom kupovine. Dok je 49% navelo da svoju kupovinu počinje istraživanjem uz pomoć AI.



To bi mogao da bude znak onoga što dolazi, rekao je za Modern Retail Juan Pellerano-Rendon. On je direktor marketinga u startupu za e-trgovinu Svop. Nazvao je trenutnu fazu „pre-Sputnjik fazom lansiranja“, uoči velikog preokreta širokih razmjera.

Podaci Adobea bili su slični podacima SalesForcea, koji je saopštio da je „229 milijardi dolara globalne online praznične prodaje bilo pod uticajem AI i agenata. I to u vidu preporuka proizvoda, ciljanih ponuda i konverzacionе korisničke podrške“.

AI alati, međutim, nisu bez problema, budući da su se online trgovci usprotivili Amazonovom AI alatu „Shop Direct“. On je, prema pisanju CNBC-a, bez saglasnosti prikazivao proizvode sa drugih sajtova.

Podaci iz istraživanja SalesForcea pokazuju i da se uz pomoć AI ne može ubrzati samo kupovina. Čak tri četvrtine kupaca zainteresovano je za korištenje AI alata i za povrat i zamjenu robe.

