Od Iron Maidena do Doma mladih: Blaze Bayley stiže u Sarajevo na Eternal Flame Metal Festival

Sarajevo će 13. i 14. februara 2026. godine još jednom dokazati da metal ovdje nije samo muzika, nego stav, identitet i prkos koji traje decenijama. Treće izdanje Eternal Flame Metal Festivala u Domu mladih donosi ono što ovaj grad najbolje zna, spoj historije, emocije i glasne, iskrene umjetnosti. Veći, snažniji i produkcijski moćniji nego ikad, Eternal Flame prerasta u događaj koji Sarajevo ponosno upisuje na mapu evropskih metal metropola.

Od samog početka, festival nosi simboliku svog imena, vječnu vatru grada koji je preživio, odolio i nastavio stvarati. Dvodnevni program okuplja 10 bendova iz BiH, regije i Evrope, pokrivajući gotovo sve metal podžanrove, od brutalnog deatha i black rituala, preko thrasha i groovea, do klasičnog heavy metala koji ne stari.

Na samom vrhu line-upa stoje Brainstorm, njemački power/heavy metal veterani aktivni još od 1989. godine. Njihov mračni, snažni zvuk, melodični refreni i moćni vokali Andyja B. Francka obećavaju nastup bez kompromisa, metal u svom najčišćem, najtežem obliku.

Drugi headliner nosi posebno emotivnu težinu. Blaze Bayley, legendarni bivši vokal Iron Maidena, po prvi put dolazi u Sarajevo. Njegov dolazak nije samo koncert, već trenutak koji povezuje svjetsku metal historiju s gradom čija je muzička hrabrost odavno poznata.

“Nevjerovatno sam uzbuđen. Ovo je moja prva posjeta Sarajevu i jedva čekam da pjevam pred publikom ovdje”, rekao je Bayley za N1 uoči festivala. Posebnu simboliku vidi i u datumu nastupa: “Petak 13. za mnoge je nesretan dan. Za mene je to izuzetno sretan dan, jer je to moj prvi koncert u vašoj predivnoj zemlji.”

Bayley otvoreno govori i o naslijeđu Iron Maidena, naglašavajući koliko ga je taj period oblikovao kao vokala i autora, ali i o dubokom poštovanju prema Sarajevu i njegovoj muzičkoj historiji. Spominjući dokumentarac Scream for Me Sarajevo, nije krio divljenje prema Bruceu Dickinsonu.

“On je jedan od mojih heroja. Ono što je uradio dolaskom u Sarajevo tokom opsade bilo je izuzetno, stavio je muziku i ljude ispred svega.” Upravo taj duh, muzika iznad straha, savršeno se uklapa u filozofiju Eternal Flame Festivala.

Eternal Flame Metal Fest 2025.

Ostatak programa jednako je impresivan. Mastic Scum iz Austrije donose nemilosrdni industrial death/grind udar, Thy Legion s Malte pretvaraju binu u mračni obred black/death metala, dok se regionalni giganti Kryn nakon 12 godina vraćaju u Sarajevo s eksplozijom masivnih rifova i autentične energije. Deadspawned iz Beograda stižu prvi put, spremni da preplave Dom mladih brutalnim death metalom nove generacije.

Internacionalni projekat Power Surge, predvođen Sarajlijom Srđanom, vraća duh old school heavy metala u modernom ruhu, dok Klapan, Semetra i legendarno Ludilo potvrđuju da domaća i regionalna scena ima snagu, kontinuitet i budućnost.

Eternal Flame nije samo bina i pojačala. To su merchandise štandovi s ekskluzivnim izdanjima, afterpartyji širom grada, susreti, nova prijateljstva i osjećaj zajedništva koji se ne može kupiti kartom, ali se pamti cijeli život.

Ulaznice su dostupne putem Kupikartu.ba i u Sarajevo Disk Music Shopu.

