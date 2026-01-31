Sin Stevea Jobsa vodi veliki fond i ulaže u startupove koji traže lijek protiv raka

Reed Jobs imao je 12 godina kada je njegov otac, osnivač Applea, Steve Jobs, dobio zastrašujuću dijagnozu – rak pankreasa. Preminuo je osam godina kasnije, u 56. godini života.

Ta tragedija navela je mlađeg Jobsa da postane investitor koji finansira kompanije usmjerene na sprečavanje smrti od raka, bolesti koja samo u Sjedinjenim Američkim Državama godišnje odnese više od 600.000 života.

„Vjerujemo da će rak proći put od smrtne presude do hronične, doživotne bolesti“, kaže Jobs za Forbes. „Mislim da je to izvodljivo u vremenskom okviru mog životnog vijeka za većinu vrsta raka.“

Emerson Collective i fond Yosemite

Jobs je počeo ulaganja u zdravstvene kompanije kroz Emerson Collective, investiciono-filantropsku organizaciju koju je osnovala njegova majka Laurene Powell Jobs, čije neto bogatstvo, prema procjeni Forbesa, iznosi 13,5 milijardi dolara.

Godine 2023., izdvojio je sopstvenu firmu pod nazivom Yosemite, nazvanu po nacionalnom parku u kojem su mu se roditelji vjenčali. Prikupio je prvi fond u iznosu od 263 miliona dolara. Yosemite je do sada investirao u oko 20 kompanija, uključujući firmu za gensku terapiju Tune Therapeutics i AI startap za razvoj ljekova Chai Discovery.

Yosemite je prije nekoliko dana saopštio da je prikupio više od 200 miliona dolara za drugi fond, čija je ciljana veličina 350 miliona dolara. Među investitorima su i „teška kategorija“ biotehnoloških i akademskih institucija, poput Amgena, Memorial Sloan Kettering centra, MIT-a i investitora Johna Doerra. Powell Jobs je investirala u fond preko Emersona, dok je Reed Jobs, kao generalni partner, također lično uložio sredstva.

Fokus na cijeli spektar karcinoma

Yosemite pokriva čitav spektar karcinoma – od raka debelog crijeva, koji se često otkriva rano i može se liječiti, do raka pankreasa, koji je i dalje u velikoj mjeri smrtonosan. Jobs posmatra kompanije koje razvijaju širok raspon rješenja.

„Postoji tolika raznolikost da će neki agresivni karcinomi sa malo mutacija vjerovatno i za 10 godina ostati veliki problem“, rekao je Jobs. „Ali za ogromnu većinu vjerujemo da će rano otkrivanje, preciznije ciljane terapije i kontinuirani monitoring nastaviti da smanjuju smrtnost.“

Upravljanje imovinom većom od milijardu dolara

Firma upravlja imovinom većom od milijardu dolara, uključujući sredstva fondova, bolnica i fondacija. Iako je to čini malim igračem u moru investicionih giganata, Yosemite je brzo postao važan faktor u zdravstvenom sektoru, posebno u onkologiji, oblasti u kojoj su investicije dugoročne i često zahtijevaju godine da se isplate. Tome se dodaje i, kako sagovornici kažu, određena „težina prezimena“.

„Mislim da je Reed motivisan mnogim stvarima koje se razlikuju od onoga što pokreće većinu tipičnih investitora“, kaže John McHutchison, izvršni direktor kompanije Tune Therapeutics koja radi na terapiji za hepatitis B – bolest koja pogađa više od 250 miliona ljudi širom svijeta i vodeći je uzrok raka jetre. „On želi da radi velike stvari i da ostavi snažan trag.“

Tune je nedavno prikupio 175 miliona dolara, a Jobs je uključen još iz vremena Emersona.

Lična motivacija i povratak nauci

Steve Jobs, Foto: Shutterstock

Kao i mnogi ljudi čiji su životi promijenjeni dijagnozom raka, Jobs, danas 34-godišnjak, nije mogao da prestane da razmišlja o toj bolesti nakon očeve dijagnoze. Kao tinejdžer radio je ljetnje prakse u onkološkim laboratorijama na Stenfordu. Tamo je započeo studije kao student premedicinskog programa.

Nakon očeve smrti, bila mu je potrebna pauza. Promijenio je smjer na historiju, da bi kasnije stekao master diplomu sa fokusom na strategiju nuklearnog naoružanja.

Ipak, potencijal da napravi razliku u istraživanju i liječenju raka ponovo ga je privukao. Pridružio se Emerson Collective-u sa 24 godine i preuzeo vođenje nove zdravstvene strategije usmjerene na onkologiju, koja je obuhvatala i investiranje i filantropiju. Cilj mu je bio da se suoči s takozvanom „Dolinom smrti“, periodom između naučnog otkrića i trenutka kada investitori dobiju dovoljno kliničkih podataka da bi bili spremni da ulože kapital.

Neobičan VC model: grantovi i investicije

Iako je Yosemite formalno fond rizičnog kapitala, njegov model je prilično neobičan. Jobs dodjeljuje i bespovratna sredstva naučnicima, bez ikakvih uslova. To fondu daje prednost kada su ti istraživači spremni da prikupe kapital za komercijalizaciju svojih otkrića.

„Moramo da istupimo“, kaže Jobs. „Zbog naših istraživača i zbog stanja nauke u Americi danas, koje je prilično krhko. Ljudi poput nas imaju veću odgovornost nego ikada ranije.“

Azalea Therapeutics, kompanija koja je nastala iz laboratorije dobitnice Nobelove nagrade Jennifer Doudna na Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyyju, dobila je neke od tih ranih grantova. Njeno istraživanje fokusirano je na vrstu genske terapije u kojoj ljekari ne moraju da vade pacijentu ćelije radi njihove prerade. Umjesto toga, taj proces se odvija unutar tijela pacijenta. Takozvani „in vivo“ pristup.

„Ono što je zaista jedinstveno kod njih [Yosemita] jeste ta veza sa akademskim laboratorijama“, kaže suosnivačica i izvršna direktorka, Jenny Hamilton. „Vrlo rano su prepoznali potencijal da bi, ako ovo visokorizično istraživanje uspije, moglo biti transformativno“. Kada je Azalea izašla iz „nevidljive“ faze prošlog novembra sa ukupno 82 miliona dolara finansiranja, Yosemite je bio ključni investitor. Jobs je sada posmatrač u upravnom odboru.

AI, genska terapija i vakcine protiv raka

Foto: Shutterstock

Među investicijama je i Chai Discovery, AI kompanija osnovana 2024. godine koja koristi vještačku inteligenciju za dizajniranje proteina i razvoj novih ljekova. U decembru je prikupila 130 miliona dolara uz procjenu vrijednosti od 1,3 milijarde dolara, a u januaru je objavila partnerstvo sa Eli Lillyjem.

„Mislim da će Chai Discovery biti jedna od najvažnijih kompanija ove decenije“, kaže Jobs.

Sve ove kompanije pokazuju koliko je liječenje raka napredovalo u posljednjih 15 godina. Merckov blokbaster lijek Keytruda, rana imunoterapija koja liječi rak pluća i melanom, između ostalog, ima godišnju prodaju od 30 milijardi dolara. Tu su i napredni tretmani poput CAR-T terapije, personalizovanog oblika imunoterapije koji trenira sopstvene imunološke ćelije pacijenta da prepoznaju i unište rak. Danas postoji čitav univerzum imunoterapija i novih oblika genske terapije. To otvara prostor za nove kompanije zasnovane na vrhunskim naučnim otkrićima.

„Ovo su sve zaista dugoročni procesi, ali svi oni sazrijevaju u isto vrijeme“, rekao je Jobs.

Rachna Khosla, viša potpredsjednica za poslovni razvoj u Amgenu, rekla je za Forbes putem e-maila da je investicija u novi fond Yosemita – prva te vrste za tu firmu – bila „prirodan izbor“ zbog zajedničke posvećenosti borbi protiv raka. „Njihov hibridni model… podržava revolucionarnu nauku u njenoj najranijoj i najranjivijoj fazi“, dodala je.

Radiofarmaceutika, genska terapija, vakcine

Jobss procjenjuje da će novi fond investirati u oko 25 kompanija. Iako još ne želi da otkriva imena, rekao je da se „trenutno pokreće nekoliko inkubacija“. Uključujući oblast radiofarmaceutike – specijalnih ciljano radioaktivnih ljekova koji se sve više smatraju ključnim alatom u borbi protiv raka. On također vidi ogroman potencijal u kompanijama koje koriste AI kako u otkrivanju ljekova (poput Chaija), tako i u povećanju efikasnosti zdravstvenog sistema (poput Sage Carea, koji razvija nešto poput sistema kontrole letjenja za zdravstvo).

Genska terapija je poseban fokus. „Vjerujemo da smo zapravo u proljeću genske terapije“, ističe. Ukazuje na spektar terapija koje predstavljaju Tune i Azalea. „I mislimo da će kompanije koje tek sada ulaze u kliničku fazu biti prve u čitavoj novoj klasi“.

Na kraju, Jobs vidi „nevjerovatan potencijal“ u vakcinama protiv raka, koje bi mogle i da spriječe nastanak raka, ali i, u skorijem periodu, da pomognu pokretanje imunološkog sistema kod onih koji već boluju. „To je još jedan način da se napadne rak u samom korijenu, što mislim da još nismo dovoljno iskoristili“, navodi. „Smanjenje finansiranja istraživanja mRNA tehnologija također je pogodilo istraživanja potencijalnih vakcina protiv raka. Ne znam zašto bi iko želio da to smanji“.

Amy Feldman, Forbes

