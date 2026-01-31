“Postojalo je prećutno razumijevanje zemalja regiona i EU”- kako je transport preživljavao prije EES-a

Prevoznici, članovi Konzorcijuma Logistika BiH, u petak su obustavili proteste na graničnim prelazima u BiH koji vode ka EU. Protesti su obustavljeni nakon što su predstavnici Evropske unije prevoznicima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dali pismene garancije da vozači iz ovih zemalja u narednom periodu neće biti privođeni i deportirani iz zemalja EU.

„Ovo je privremena mjera“, naveli su iz Konzorciju u svom saopćenju, koja, kako kažu, rješava problem zbog kojeg su protesti i počeli u ponedjeljak, a to je primjena pravila o boravku vozača u zemljama EU najviše 90 dana u šest mjeseci. Istovremeno su naveli da su, kada je riječ o razumijevanju i traženju rješenja, veću podršku dobili od institucija EU nego od domaćih vlasti.

Prva vizna strategija EU

Prevoznici su pozdravili odluku Evropske komisije da se, osim privremenih mjera, pitanje profesionalnih vozača uvrsti u Evropsku strategiju upravljanja azilom i migracijama (European Asylum and Migration Management Strategy), predstavljenu u četvrtak u Briselu. Strategija, usvojena u januaru 2026. godine, predstavlja okvirni plan EU-a za narednih pet godina, s ciljem boljeg upravljanja migracijskim tokovima – od suzbijanja neregularnih prelazaka granica i jačanja azilnog sistema, do privlačenja potrebne radne snage i talenata.

„Usvajanje prve vizne strategije Evropske unije, prema kojoj će vozači kamiona biti prepoznati kao posebna kategorija, a u okviru koje će biti razmatran poseban režim koji bi omogućio prijevoznicima da u schengen zoni borave duže od 90 dana, bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, biti polazna osnova za buduće rješavanje dugogodišnjeg problema bh. prijevoznika“, istakli su iz Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) u petak.

Procijenjeni gubici bh. privrede

Za transportne kompanije u Bosni i Hercegovini i širem regionu Zapadnog Balkana, ulozi su visoki. Prema anketi VTK BiH, u kojoj su učestvovale 92 kompanije, direktni gubici uzrokovani blokadama iznose najmanje 37,9 miliona konvertibilnih maraka. Da su protesti potrajali sedam dana ili duže, gubici bi premašili 82 miliona KM. Ovi iznosi, navedeno je, ne uključuju dugoročnu štetu, poput gubitka klijenata, ugovornih penala i reputacijskih posljedica.

Pravilo 90/180 formalno na snazi još od 2013. godine, ali se u praksi godinama nije striktno primjenjivalo, Emin Efendira za Forbes BiH

Institucije Bosne i Hercegovine zasad nisu javno predstavile jedinstven plan djelovanja. Na upit Forbesa BiH Ministarstvu vanjskih poslova i Vijeću ministara BiH o tome koje konkretne mjere poduzimaju i ko vodi komunikaciju s Evropskom komisijom, odgovor do objave teksta nije stigao. U četvrtak je kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto saopćio da je ona telefonski razgovarala sa šefom Delegacije EU u BiH, ambasadorom Luigijem Sorecom, o poremećajima u protoku roba i funkcioniranju međunarodnog prijevoza izazvanim blokadama.

Forto u Briselu naredne sedmice

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je ranije isticao da razumije i podržava nezadovoljstvo prevoznika, naglašavajući da oni danas ne mole, već traže osnovno pravo na rad, te da domaće vlasti mogu i moraju institucionalno, zajednički sa drugim zemljama regiona, djelovati prema Evropskoj komisiji i ambasadama zemalja članica EU, jer se samo koordinisanim pristupom može doći do rezultata, naredne sedmice će boraviti u Briselu, gdje će s predstavnicima EU razgovarati o dugoročnim rješenjima ovog problema u okviru evropske pravne regulative.

“Postojalo je prećutno razumijevanje zemalja regije i EU”

O tome kako su prevoznici ranije boravili i obavljali rad u EU, Emin Efendira, izvršni direktor kompanije Mega-Trans, za Forbes BiH kaže kako je pravilo 90/180 formalno na snazi još od 2013. godine, ali se u praksi godinama nije striktno primjenjivalo.

Razlog za to je, kaže, što je postojalo prećutno razumijevanje između zemalja regiona i EU, posebno sa susjednim državama.

„Hrvatska jedno vrijeme nije bila dio Schengen zone, pa su vozači realno provodili manje dana unutar Schengena. Također, kontrola boravka se vršila ručno, što je zahtijevalo mnogo vremena i resursa, pa se u praksi rijetko i dosljedno provodila. Sve to je omogućavalo funkcionisanje transporta bez većih zastoja“, pojašnjava Efendira.

Situacija se, kako navodi, promijenila uvođenjem digitalnog sistema EES (Entry/Exit System), koji automatski evidentira dane boravka u schengenskoj zoni.

Čak i sat boravka računa se kao cijeli dan

„Svaki ulazak u Schengen, pa čak i onaj koji traje svega sat vremena, računa se kao cijeli dan boravka, što u praksi značajno ubrzava potrošnju dozvoljenih dana i dovodi vozače vrlo brzo u situaciju da više ne mogu obavljati međunarodni transport“, ističe Efendira.

Da je riječ o ozbiljnom i sistemskom problemu za kompletnu privredu BiH, potvrđuje i naš sagovornik, koji je, govori nam, posljednjih dana dobio veliki broj poziva od klijenata koji su zabrinuti i koji već sada trpe direktne gubitke.

“Možemo ostati bez 50-70 posto transportnih kapaciteta”

„Prevoznici su u istoj situaciji i također snose značajne finansijske posljedice“, kaže on i dodaje: „Ukoliko se ne pronađe rješenje, već od aprila možemo ostati bez 50–70% transportnih kapaciteta, što bi dovelo do drastičnog rasta cijena transporta, ali i nemogućnosti da se uopće zadovolje potrebe tržišta“, govori Emin, čija firma je jedna od vodećih transportnih kompanija u Bosni i Hercegovini i regionalni lider u LTL transportu iz Belgije, Njemačke i Holandije prema zemljama Zapadnog Balkana i Hrvatskoj.

„Najbolje rješenje bi bilo da Evropska komisija privremeno suspenduje primjenu EES sistema za profesionalne vozače u međunarodnom transportu, te da se u tom periodu pronađe održivo i dugoročno rješenje“, kazao nam je nekoliko sati prije nego što su prevoznici obustavili blokade naglasivši: „Država BiH mora ovom problemu pristupiti ozbiljno, koordinirano i strateški“, kaže on.