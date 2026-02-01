Aviokompanije masovno zapošljavaju, neke traže osoblje već od marta – ovo je lista

Sa približavanjem ljeta avio kompanije širom svijeta, nakon prošle godine, koja je označena kao godina oporavka industrije, u 2026. godini planiraju veliku ekspanziju i kada je riječ o zapošljavanju. Mnoge od njih u godinu su ušle sa većim brojem novih aviona, otvorene su nove baze i linije, ali također, kao i drugim industrijama, vlada i hronični nedostatak radnika. Globalno se očekuje da će broj putnika porasti na oko 5,2 milijarde u 2026., uz rast potražnje od oko 4,4–4,9% u odnosu na 2025. godinu.

Predviđeni neto profit u 2026.

IATA (Međunarodna asocijacija za zračni saobraćaj) predviđa da će avio-kompanije ostvariti rekordnih oko 41 milijardu USD neto profita, dok bi ukupna tržišna vrijednost industrije trebala preći bilion dolara. U međuvremenu potražnja za uslugama ostaje visoka.

Emirates je zvanično pokrenuo jednu od svojih najambicioznijih kampanja za zapošljavanje ikada za prvi kvartal 2026. godine. Dolaskom nove flote Airbus A350, aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju želi zaposliti hiljade novih članova kabinskog osoblja. Plan je kako je najavljeno iz kompanije do kraja 2030. godine zaposliti oko 20.000 operativnog osoblja.

Trend zapošljavanja prati i Qatar Airways, rangiran kao najbolja aviokompanija na svijetu. Nakon nedavnog proširenja Međunarodnog aerodroma Hamad (DOH), Qatar Airways je ušao u primarnu fazu zapošljavanja za svoje nove avione Boeing 787 i 777-X . Smatra se premum školom kabinskog osoblja.

Otvorene pozicije za ljeto

Irska niskobudžetna aviokompanija i jedna od najvećih u Evropi po broju putnika Ryanair Grupa nakon isporuke dodatnih aviona Boeing 737 „Gamechanger“ i rekordnih ljetnih rasporeda za 2026. godinu, zapošljava nove čanove kabinskog osoblja.

Na njihovoj stranici se mogu naći oglasi za posao za razne pozicije. Oko 225 novih kabinskih pozicija su javno najavljene za rad u 2026. godini na različitim bazama, od čega 100 stjuardesa i stjuarda na novoj bazi u Tirani za ljeto 2026. godine. 100 novih mjesta za kabinsko osoblje u Dublinu, također za ljeto ove godine, te 25 novih mjesta za kabinsko osoblje u Shannonu.

Za 2026. godinu, aviokompanija je navodi sajt surprisingaviation.com, također uvela bonuse za pridruživanje do 2.000 eura u odabranim evropskim bazama, što značajno olakšava početak karijere u ovoj industriji.

Italijanska kompanija Italian Airways zapošljava 466 stjuardesa i stjuarda, a prva zapošljavanja počinju već u martu.

Foto: Reuters

Brz ulazak u industriju

ITA Airwas planira značajan rast u 2026. godini nakon što je Lufthansa preuzela 41% udjela u kompaniji. Izvršni direktor Joerg Eberhart najavio je zapošljavanje 500 novih radnika, uključujući 100 pilota i 400 kabinskih članova, te se također razmatra zapošljavanje bivših zaposlenika Alitalije.

Aviokompanija ima cilj proširiti flotu na 100 aviona do 2030. godine, s fokusom na dugolinijske letove i nabavku 30 novih aviona, uključujući modele Airbus A320neo, A220, A330neo i A350, prenosi airpronews.com.

Kada je riječ o visini plate, niskobudžetne kompanije nude manje glamura nego naprimjer neke od finansijski najjačih aviokompanija, ali omogućavaju brz ulazak u industriju, naročito za početnike. Uz bonuse od prodaje na letu, per diem naknade i druge dodatke kabinsko osoblje može povećati ukupnu zaradu.