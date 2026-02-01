Gdje je kanabis legalan u Evropi

U aprilu 2024. godine, Njemačka je legalizovala rekreativnu marihuanu, postavši najveća zemlja u Evropi koja je „postala zelena“. A ostatak Evropske unije ih prati. Trenutno 28 zemalja EU ima neki oblik legalizacije, bilo za medicinsku marihuanu ili za upotrebu odraslih. Za sada je tržište EU za kanabis malo u poređenju sa tržištem u SAD (32 milijarde dolara), ali raste.

U 2025. godini, prodaja u EU dostigla je 1,7 milijardi dolara, prema izvještaju Prohibition Partners. Predviđa se da će do kraja ove godine dostići 2,4 milijarde dolara, a do 2029., godišnja prodaja će biti 3,8 milijardi dolara. To je skok veći od 124% u odnosu na prošlu godinu.

Njemačka, najveća ekonomija EU, najveće je tržište legalne marihuane na kontinentu sa oko 944 miliona dolara u prodaji prošle godine. Na kraju 2024., je bila 500 miliona dolara. Ujedinjeno Kraljevstvo, koje nije dio EU od Brexita 2020. godine, trenutno ima legalno medicinsko tržište sa oko 322 miliona dolara godišnje prodaje.

Veliki potencijal tržišta Evrope

U poređenju sa Sjedinjenim Državama, gdje je 40 saveznih država legalizovalo medicinsku upotrebu, a 24 rekreativnu, evropsko tržište kanabisa je otprilike veličine ekonomije marihuane u New Yorku, koja je dostigla 1,5 milijardi dolara prodaje u 2025. godini. Dok je predsjednik Donald Trump u decembru 2025., izdao izvršnu naredbu kojom je tražio od svog glavnog tužioca da marihuanu reklasifikuje kao manje opojnu drogu, zakoni na saveznom nivou nisu promijenjeni. To znači da je marihuana i dalje zabranjena i kompanije ne mogu pristupiti berzi.

Ali u Evropi, posebno u zemljama poput Njemačke, koja je legalizovala marihuanu na saveznom nivou, potencijalna korist i razumna regulativa koja omogućava uzgoj kanabisa u Španiji i Portugalu i izvoz u druge zemlje legalno, stvorila je solidnu ekonomsku osnovu za kompanije da ulažu stotine miliona dolara u rastuću industriju kanabisa u EU.

Will Muecke, Amerikanac koji je suosnivač londonske privatne investicione firme fokusirane na marihuanu Artemis Growth Partners, a koja upravlja sa skoro 400 miliona dolara imovine, kaže da je Evropa i dalje bolja investiciona prilika od SAD. Trenutno prikuplja 200 miliona dolara za sedmi fond Artemisa. Oko 75% kapitala biće uloženo u Evropi, a ostatak će biti raspoređen u Južnoj Americi i Karibima.

Trumpova odluka nije revolucionarna

Kapital neće biti uložen u SAD.

„Imamo veliki američki portfolio, brinemo o SAD i volim što je Trump izdao izvršnu naredbu, ali to nije revolucionarna promjena“, kaže Muecke. Objašnjavajući da prelazak u tu lakšu kategoriju neće otvoriti berze, niti će omogućiti sigurnu institucionalnu investiciju u američku industriju kanabisa. „Ali Evropa je brzorastuća industrija sa iskusnim operaterima i potpuno legalnim okvirom. Nisam u sjenci. SAD ovo još nemaju, ali Evropa ima danas.“

Evo zakona o kanabisu širom Evrope i Ujedinjenog Kraljevstva za 2026. godinu:

Rekreativna upotreba

Samo četiri evropske zemlje su legalizovale marihuanu za odrasle. Međutim, ovi programi se razlikuju od američkog tržišta rekreativne upotrebe. Nema stotina prodavnica, već postoje neprofitni klubovi gdje članovi mogu da dobiju marihuanu.

Malta: najmanja zemlja EU postala je 2021., prva koja je legalizovala i regulisala kanabis za ličnu upotrebu. Zakon dozvoljava posjedovanje i uzgoj marihuane. Stanovnici mogu da gaje do četiri biljke. Iako ne postoji komercijalno tržište poput američkih država sa legalizovanom rekreativnom upotrebom, ljudi mogu da kupuju proizvode od kanabisa iz neprofitnih zadruga.

Luksemburg: finansijsko središte EU legalizovalo je 2023., kanabis za odrasle, ali prodaja je i dalje zabranjena. Domaćinstva mogu da gaje do četiri biljke pod strogim pravilima. Privatna upotreba osoba starijih od 18 godina je legalna. Zakon o medicinskoj marihuani legalizovan je 2018. godine.

Njemačka: najveća ekonomija kontinenta legalizovala je rekreativnu upotrebu 2024. godine. Dozvoljeno je posjedovanje do 50 grama i uzgoj tri biljke kod kuće. Poput Malte, Njemačka nije legalizovala komercijalne prodavnice, već neprofitne kanabis društvene klubove gdje članovi mogu da dobiju marihuanu. Njemačka takođe ima tržište medicinske marihuane, gdje ljekari mogu propisivati kanabis pacijentima.

Češka: zemlja poznata po zamkovima i pivu legalizovala je ličnu upotrebu marihuane za odrasle 2026. godine. Komercijalna prodaja je i dalje ilegalna, ali Česi mogu da gaje do tri biljke kod kuće. Posjedovanje do 100 grama marihuane je legalno. Zemlja je dekriminalizovala marihuanu 2010., i legalizovala medicinsku marihuanu 2013. godine.

Medicinska marihuana

Programi medicinske marihuane u Evropi značajno se razlikuju, ali većina zemalja dozvoljava izdavanje proizvoda sa kanabisom isključivo putem apoteka. Neke zemlje, poput Kipra, dozvoljavaju samo kanabis ulje. Danska dozvoljava farmaceutske lijekove na bazi kanabisa, kao što je Sativeks, ali i biljne oblike marihuane u pilot programu. Program Ujedinjenog Kraljevstva dozvoljava cvijet.

Zemlje sa legalnom medicinskom marihuanom:

Kipar

Češka

Danska

Francuska (pilot program produžen do marta 2026.)

Grčka

Italija

Sjeverna Makedonija

Norveška

Portugal

Rumunija (samo nizak nivo THC-a)

Švicarska

Ukrajina

Ujedinjeno Kraljevstvo

Dekriminalizacija

Četiri zemlje u EU su u velikoj mjeri dekriminalizovale marihuanu. Najveća je Španija, koja ima zbunjujući pristup politici kanabisa, sa cvjetajućim sivim tržištem gdje je prodaja tehnički ilegalna, ali i sa državnim programom koji omogućava uzgoj i legalan izvoz u druge zemlje. Slično tome, Nizozemska ima politiku „tolerancije“ prema marihuani, koja je klasifikovana kao „meka droga“, i omogućava poznatim amsterdamskim kafeterijama prodaju pod strogim pravilima.

Estonija

Nizozemska

Slovenija

Španija

Kanabinoidni lijekovi

Kanabinoidni lijekovi su potpuno odvojeni od medicinske i rekreativne marihuane. Većina zemalja koje dozvoljavaju neke legalne kanabinoidne proizvode dopušta ljekove sa THC-om (poznatim po psihoaktivnom efektu) i CBD-om (poznatim po medicinskim svojstvima). (Ove zemlje ne dozvoljavaju legalne džointe.) Lijekovi poput Sativeksa, koji sadrži THC iz marihuane, i dronabinola, sintetičkog THC-a, legalni su isključivo uz recept.

Zemlje:

Austrija

Belgija

Hrvatska

Finska

Irska

Lihtenštajn

Poljska

San Marino

Turska

Nelegalno

Marihuana za rekreativnu i medicinsku upotrebu i dalje je ilegalna u većini evropskih zemalja.

Zemlje u kojima kanabis ostaje ilegalan:

Andora

Bugarska

Bosna i Hercegovina

Bjelorusija

Mađarska

Island

Kosovo

Litvanija

Letonija

Monako

Moldavija

Crna Gora

Srbija

Slovačka

Švedska

