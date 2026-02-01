Ovih 10 ljudi pokrenulo je biznis između 44 i 85 godina i pokazalo da uspjeh nema rok trajanja

Deset uspješnih osnivača započelo je posao u dobi između 44 i 85 godina. Njihove raznolike priče, od 85-godišnjeg stratega za umjetnu inteligenciju do 63-godišnjeg hirurga, dokazuju da su iskustvo, otpornost i znatiželja neprocjenjivi resursi. Naglašava se da godine nisu prepreka za pokretanje uspješnog poslovanja i pokazuje se da se mudrost akumulira tokom vremena, što dovodi do većeg uspjeha i manje grešaka.

Svijet startupa voli priče o mladim osnivačima. Mark Zuckerberg u svojoj studentskoj sobi. Steve Jobs u svojoj garaži. Mitologija sugerira da morate početi mladi ili ćete sve propustiti. Ali pukovnik Sanders je počeo s franšizom KFC-a u dobi od 65 godina. Ray Kroc je proširio McDonald's u 52. Sam Walton je otvorio svoj prvi Walmart u 44. Arianna Huffington osnovala je Huffington Post u 55. Opsesija mladošću ignorira osnivače koji su stekli bogatstvo nakon decenija učenja šta zaista funkcioniše. Ironija je okrutna. U dvadesetim i tridesetim godinama, kažu vam da vam nedostaje iskustva. U četrdesetim, kažu da ste propustili svoju šansu. Prozor nikad ne izgleda otvoren. Pokrenuo sam svoj prvi posao u 22. godini i prodao ga u 32. godini, a lekcije koje sam tada naučio primijenio sam u kompaniji koju sam kasnije pokrenuo. Ubrzali su rast i smanjili greške. Iskustvo se akumulira decenijama. Ne možete ga imitirati.

Ovih 10 ljudi ima između 44 i 85 godina. Izgorjeli su, otpušteni su, izgubili su sve, ali su se ponovo izgradili. Njihove priče razbijaju mit da poduzetništvo pripada mladima.

Zašto su ovi osnivači pokrenuli biznis nakon 40. godine?

Radoznalost se ne penzioniše.

Joan Alford (85) je započela svoju karijeru 1962. godine kao matematičarka u Nacionalnoj laboratoriji Brookhaven. Kada se pojavio ChetGPT, vidjela je priliku. Sada prepoznata kao jedna od 5% najboljih korisnika Chat GPT-a i označena kao “strateški” moćni korisnik, piše knjigu i dokazuje da relevantnost nema dobne granice. “Znatiželja, hrabrost i relevantnost ne odlaze u penziju”, kaže Alford. Većina ljudi upola mlađih od nje izbjegava nove tehnologije. Ona je savladava.

Nezaustavljiv za 144 dolara mjesečno

Kada je hiperinflacija u Venecueli smanjila njene prihode na 144 dolara mjesečno, hirurginja Sylvia Pereira Ruimwyk, 63, mogla je odustati. Njena porodica je emigrirala. Ona je ostala. Bez laptopa, sa stalnim nestancima struje i bez investicionog kapitala, izgradila je posao koučinga u potpunosti preko telefona. “Kada sumnjate u sebe, sjetite se mene”, kaže Ruimwyyk. “Sa 63 godine, bez resursa, u izazovnoj zemlji, ali sa željom da ostvarim svoje ciljeve sa apsolutnom sigurnošću i vjerom u sebe. Nezaustavljiva sam.” Većini ljudi potrebni su savršeni uslovi za početak. Ona je počela ni od čega.

Osiguranje karijere prije pauze

Šezdesetogodišnja bivša direktorica hipotekarnih operacija i veteranka vojne obavještajne službe, Shelli Spence, predvidjela je kolaps industrije. Dok je radila u američkom Ministarstvu za stanovanje i urbani razvoj, provodila je noći i vikende gradeći svoj lični brend na LinkedInu. Kada je nova administracija zaprijetila otpuštanjima na saveznom nivou, promijenila je svoje uslove. “Održivi lični brend je osiguranje karijere”, kaže Spence. Sada podučava druge menadžere srednjeg nivoa da ažuriraju svoje profile prije nego što im zatrebaju.

Učinite izolaciju privlačnom sa 73

Kao specijalistkinja za ekološke renovacije, odlučila je razmišljati šire o klimatskim promjenama. Judith Joyce je održala TEDx govor, napisala dvije knjige i izgradila Instagram publiku od 150.000 pratilaca s više od 70 miliona pregleda. Njeni unuci je zovu InstaBaka. “Počela sam raditi velike i kul stvari sa 73 godine”, kaže Joyce. “Starica koja se suprotstavlja graditeljima”. Svoju misiju pronašla je nakon što se većina ljudi skrasi u penziji.

Zaustavljanje da otkriješ ko si

Nakon 30 godina upravljanja velikim infrastrukturnim projektima širom Evrope i Australije, Muriel Demarcus (52) je učinila nešto neplanirano. Zaustavila se. Selidba u Singapur me je natjerala da zastanem i suočim se s pitanjem koje uspješne žene obično izbjegavaju: Ko sam ja osim ispunjavanja očekivanja drugih? Osnovala je Marsham Edge, implementirajući AI rješenja za vladine agencije širom svijeta. “Iskustvo srednjih godina, majčinstvo, otpornost i sistemsko razmišljanje su snažne liderske snage, a ne slabosti”, kaže Demarcus. Vještine koje je razvila tokom tri decenije postale su njena nepravedna prednost i posao.

Kada tvoj identitet ide uz tvoj posao

Otpuštena 2020. godine nakon 30 godina u korporativnoj modi, Melissa Cohen (u pedesetim godinama) shvatila je koliko je njena vrijednost povezana s titulom. Njen LinkedIn nalog je neaktivan od 2008. godine. Potpuno je preokrenula stvari, postavši lični strateg brenda, govornica i autorica. “Pokušavam inspirisati svakoga ko misli da je prestar za promjenu”, kaže Cohen. “Slijedite svoje srce i sa zajednicom je sve moguće.”

Kada gubitak svega postane oslobođenje

Lista katastrofa koje je Gwenne Wilcox (63), pretrpjela bi slomila većinu ljudi. Javno poniženje sa 17 godina, otkaz sa 53 i požar 2020. godine koji je uništio sve što je posjedovala. Šesnaest sati prije tog požara, izgovorila je riječi: “Željela bih se svega riješiti i početi ispočetka.” I uspjela je. Sada međunarodno nagrađivana dizajnerica, Wilcox se obnovila od nule. “Gubitak može biti oslobađajući”, kaže ona. “I katalizator da se protrese mali grad i prestane se igrati na sigurno.”

Smatrano zabludom sve dok nije propalo

Kada je Pooja Marwah (44) počela profesionalno pisati sadržaj, ljudi su govorili da je u zabludi. To nije donosilo zaradu, a niko nije dovoljno vjerovao da bi investirao. Ipak, pisala je. Danas radi s američkom i indijskom vladom i kompanijama iz Fortune 500 liste. Što je još važnije, pomoglo je 1.200 indijskih majki da postanu finansijski nezavisne od svojih domova. “Nikada više ne moraju tražiti novac”, kaže Marwa. Skeptici su zašutjeli.

Dvaput sam spaljen prije nego što sam pronašao pravi scenario

Samouka djevojka iz malog grada, Mechthild Rombach, dva puta se opekla prije nego što je shvatila obrazac. Nakon drugog sagorijevanja i velikog zdravstvenog problema 2024. godine, nije se samo oporavila. Preokrenula je svoj život. “Shvatila sam da živim po tuđem scenariju”, kaže Rombach, “miješajući pouzdanost i pretjeranu predanost s pripadnošću.” Sada vodi podcast Play It By Your Rules. Pomaže ljudima na visokim pozicijama da pronađu slobodu bez sagorijevanja.

Promjena imena je sve promijenila

Nakon ružnog razvoda srednjih godina, Kirsten Bombdiggity je učinila nešto što je razjasnilo stvari. Legalno je promijenila prezime. Taj polarizirajući potez privukao je prave ljude, a pogrešne odbio a da pritom nije trošila nikakvu energiju na filtriranje. Ta odluka dovela je do bestselera na Amazonu i pokrenula njen rad kao “dopaminskog trenera” za žene starije od 40 godina. “Magnetna prirodna selekcija pobjeđuje autocenzuru. Svaki put”, kaže Bombdiggity. Ponekad je najhrabrija promjena ona koja pokazuje vašu ličnost.

Uspjeh nema rok trajanja

Deset osnivača. U dobi od 44 do 85 godina. Treneri, generalni direktori, matematičari, marketinški stručnjaci. Svakom je rečeno da im se prozor zatvorio, a svaki je otvorio novi. Prestanite čekati dozvolu, prestanite vjerovati u mit i počnite graditi ono što samo vaše iskustvo omogućava.

