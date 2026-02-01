Lajčak podnio ostavku nakon što su objavljene informacije da je razmjenjivao poruke sa Epsteinom

Slovački premijer Robert Fico prihvatio je ostavku svog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Miroslava Lajčaka nakon što su objavljene informacije da je Lajčak razmjenjivao poruke sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom.

Poruke su uključene u dokumenta koja je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ), u okviru objavljivanja istražnih materijala povezanih s Epstieinom.

Objavljeno više od tri miliona stranica

Fico je, saopštavajući odluku u video-obraćanju na Facebooku, pohvalio Lajčáka kao „velikog diplomatu“ i rekao da Slovačka gubi „nevjerovatan izvor iskustva u diplomatiji i spoljnoj politici“, prenosi Politico. Lajčak je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Slovačke u više Ficovih vlada u periodu od 2009. do 2020. godine.

Američko Ministarstvo pravde je u petak objavilo više od tri miliona stranica dokumenata u okviru Epsteinovih fajlova. Dokumenta, koja pominju više istaknutih ličnosti, poput Stevea Bannona, Elona Muska i svjetskih lidera, sadrže i prepisku između Lajčaka i Epsteina.

U novootkrivenim fajlovima, Epstein razmjenjuje šaljive komentare s Lajčakom o ženama, dok razgovaraju o Lajčakovim sastancima sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergeyem Lavrovim.

Lajčak negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje

Lajčak je u početku negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje, opisujući komunikaciju kao neformalnu i bezazlenu, a potom je ponudio ostavku kako bi spriječio da politička šteta padne na premijera, prema navodima slovačkih medija.

„Ne zato što sam uradio bilo šta kriminalno ili neetično, već da on ne bi snosio političku cijenu za nešto što nema veze s njegovim odlukama“, citiran je Lajčák.

Opozicija se ujedinila u zahtjevu da Lajčak podnese ostavku. Tom stavu pridružila se i koaliciona Slovačka nacionalna partija, koja je, prema lokalnim medijima, saopštila da Lajčák predstavlja bezbjednosni rizik.

Lajčak nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar koji mu je uputio Politico.

U svom video-obraćanju, premijer je također kritikovao medijsko izvještavanje o ovom slučaju, ocijenivši ga kao „licemjerno“ i pretjerano.