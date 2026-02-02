Film „Melania“ premašio je očekivanja prihoda – zaradio sedam miliona dolara

“Melania”, dokumentarni film u režiji Bretta Ratnera o Prvoj dami koja se priprema za drugu inauguraciju predsjednika Donalda Trumpa, premašio je projekcije i tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio procijenjenih sedam miliona dolara u domaćim kinima, prema ranim podacima koje su objavile holivudske stručne publikacije.

KLJUČNE ČINJENICE

Prema projekcijama Box Office Pro-a, prvobitno se predviđalo da će film “Melania” zaraditi između 2 i 5 miliona dolara .

Bruto zarada od 7 miliona dolara čini ovaj film najuspješnijim otvaranjem za dokumentarac u posljednjih deset godina, nadmašivši rekord od 5 miliona dolara koji je 2023. postavio film studija Angel Studios „After Death“.

Iako su kritičari film oštro ocijenili – sa svega 11% na Rotten Tomatoesu zaključno s nedjeljom -publika koja dolazi u kina ga znatno bolje prihvata, dodijelivši mu ocjenu „A“ prema CinemaScoreu, na osnovu anketa provedenih nakon projekcija.

Uprkos neočekivano velikom interesu u kinima, film još uvijek ima dug put pred sobom kako bi povratio novac koji je Amazon navodno potrošio na njega, uključujući 40 miliona dolara za prava i 35 miliona dolara za marketing.

Prema podacima Hollywood Reportera, “Melania” je posebno popularna među konzervativnim ženama na jugu SAD-a, žene starije od 55 godina činile su 72% kupaca karata na dan premijere, dok su osobe starije od 55 godina do sada činile 78% ukupne prodaje karata.

Melania i Donald Trump, Foto: Reuters

Uprkos snažnom uspjehu, film “Melania” je ipak zauzeo treće mjesto na blagajnama tokom vikenda, iza dvije druge velike kino premijere. “Send Help” Sama Raimija završio je na prvom mjestu, zaradivši procijenjenih 20 miliona dolara. Triler, u kojem glume Rachel McAdams i Dylan O'Brien, dobro je prihvaćen, zaradivši ocjenu od 93% od kritičara na Rotten Tomatoes, kao i B+ CinemaScore od gledalaca. Drugo mjesto pripalo je filmu “Iron Lung”, horor adaptaciji istoimene nezavisne videoigre. Film je napisao i režirao Mark Fischbach, poznatiji kao Markiplier – popularni YouTuber o igrama. Očekivanja za “Melaniju” bila su niska u poređenju s akcionim blockbusterima, što je uobičajeno za dokumentarni žanr, ali je Box Office Pro izvijestio da bi “grupne rezervacije mogle podići titulu” i nadmašiti “Shelter”, akcioni film Jasona Stathama koji je također debitovao ovog vikenda. Stathamov film je ovog vikenda uglavnom bio katastrofalan u domaćim kinima, zaradivši samo 5,5 miliona dolara i zauzevši šesto mjesto.

Veliki povratak Bretta Ratnera

Brettu Ratneru “Melania” je prvi film koji je režirao od 2014. godine. Ratner je godinama bio holivudska zvijezda, režirajući blockbastere poput “X-Men: The Last Stand”, “Red Dragon” i serijala “Rush Hour”. Tokom ere #MeToo, Ratner se suočio s optužbama za seksualno zlostavljanje te od filma „Hercules“ iz 2014. godine nije režirao nijedan holivudski film. Ratner sada navodno razvija “Rush Hour 4”, prvi nastavak serije od 2007. godine, nakon što je Trump navodno izvršio pritisak na Paramount da oživi seriju. Ranije ovog vikenda, fotografije Ratnera pored ozloglašenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina objavljene su kao dio kontinuiranih napora Ministarstva pravde da objavi dosijee povezane s istragama o ponašanju osramoćenog finansijera. Fotografije Ratnera objavljene su u ranijem skupu dosijea, prikazujući ga pored francuskog skauta za modele i Epsteinovog saradnika Jean-Luca Brunela. Na fotografijama se Ratner može vidjeti s Epsteinom i Brunelom, kako grli neke žene čija su lica redigovana.

Zachary Folk, Forbes