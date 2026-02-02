Nakon historijskog rasta, dramatičan pad zlata i srebra

Cijene zlata i srebra nastavile su snažno padati nakon dramatičnog preokreta rasta koji je plemenite metale prethodno pogurao na rekordne nivoe.

Tokom azijskog trgovanja u ponedjeljak, spot cijena zlata pala je za više od 9 posto na 4.403 dolara po unci, dok je srebro potonulo za 15 posto, na manje od 72 dolara po unci.

Cijene su u januaru dostigle nove rekorde nakon što su centralne banke povećale svoje rezerve zlata i investitori usmjerili novac u sigurnu imovinu zbog finansijskih i geopolitičkih neizvjesnosti.

Tržišta su bila zabrinuta i zbog nezavisnosti američkih Federalnih rezervi, ali su se cijene plemenitih metala povukle u petak nakon što je predsjednik Donald Trump nominovao bivšeg guvernera centralne banke Kevina Warsha za novog predsjednika Feda.

Azijske berze su takođe zabilježile pad. Južnokorejski referentni indeks Kospi predvodio je gubitke sa padom većim od 5 posto. U ostatku regiona, hongkonški Hang Seng oslabio je za 3 posto, dok je japanski Nikkei 225 pao za više od 1 posto.

Na globalnim energetskim tržištima cijena sirove nafte pala je za više od 5 posto nakon što su veliki proizvođači nafte postigli dogovor da zadrže nepromijenjen nivo proizvodnje.

REUTERS/ Angelika Warmuth

Plemeniti metali su imali izuzetno uspješnu 2025. godinu, pri čemu je zlato ostvarilo najveći godišnji rast još od 1979. godine.

Uznemirena finansijska tržišta, zbog zabrinutosti oko Trumpovih carina i straha da su dionice povezane s umjetnom inteligencijom precijenjene, dovela su do toga da zlato i srebro više puta obore historijske rekorde.

Zlato je krajem januara ove godine dostiglo vrhunac iznad 5.500 dolara, dok je srebro također zabilježilo rekord svih vremena iznad 120 dolara.

Analitičari s Wall Streeta očekuju da će Federalne rezerve smanjiti kamatne stope najmanje dva puta tokom 2026. godine. Zlato se obično smatra privlačnijom investicijom u okruženju niskih kamatnih stopa.

Jedna od najvećih prednosti zlata je njegova relativna rijetkost. Prema podacima Svjetskog vijeća za zlato, do sada je iskopano oko 216.265 tona ovog metala.

Iako ekonomske brige mogu povećati vrijednost zlata, cijene mogu jednako brzo pasti kada se te zabrinutosti smanje ili kada investitori procijene da su dobici pretjerani.

U petak je spot cijena zlata zabilježila najveći jednodnevni pad još od 1983. godine, s padom većim od 9 posto, dok je srebro potonulo čak 27 posto.

